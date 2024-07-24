Спутанная прическа, секущиеся кончики: о каких болезнях расскажут волосы ребенка

Густота, цвет и структура волоса — генетические характеристики. Стрижкой вы никак не повлияете на генетику, волосы не станут гуще. Но есть визуальное ощущение, что их становится больше, и вот почему. Детские волосы крайне тонкие, как пушинки. Чем длиннее становится волос, тем толще он у корня, и тонкие пушковые волосы остаются на концах, а потом и вовсе выпадают.