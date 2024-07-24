Спутанная прическа, секущиеся кончики: о каких болезнях расскажут волосы ребенка

Педиатр Екатерина Потеряева рассказала, нужно ли стричь ребенка в год налысо и в каком случае редкие волосы должны стать поводом для визита к врачу.
Проблемы с волосами волнуют мам как девочек, так и мальчиков. И самый частый вопрос, который мне на приеме задают мамы: «Надо ли стричь ребенка в год, чтобы волосы были гуще?
Редкие и тонкие волосы
Густота, цвет и структура волоса — генетические характеристики. Стрижкой вы никак не повлияете на генетику, волосы не станут гуще. Но есть визуальное ощущение, что их становится больше, и вот почему. Детские волосы крайне тонкие, как пушинки. Чем длиннее становится волос, тем толще он у корня, и тонкие пушковые волосы остаются на концах, а потом и вовсе выпадают.
Когда мы сбриваем волосы под корень, мы срезаем тонкие пушковые волосы, и от корня отрастают более плотные и более толстые.
Таким образом, кажется, что волос стало больше, они стали гуще, но по факту это не так. Они и впоследствии стали бы точно такими же. Тонкие пушковые заменились бы на более плотные (терминальные) волосы, просто стоило немного подождать.
Алопеция
Другой проблемой редких волос является их повышенное выпадение – алопеция. Она бывает диффузной и очаговой.
Диффузная алопеция у детей характеризуется равномерным выпадением волос по всей голове так, что волосы становятся заметно более редкими.
Обычно в день выпадает порядка 100-150 волос. Но при алопеции это число гораздо больше. Диффузная алопеция встречается чаще у девочек со светлыми волосами.
Как правило, причиной является синдром ослабленной фазы активного роста волоса (анагена).
При этом волосы либо растут крайне медленно, либо вообще не растут. То есть волосы выпадают как обычно, а рост на их месте крайне медленный. Таким образом, родители замечают резкое снижение густоты волос у ребенка. Причина развития этого синдрома не выяснена. Чаще всего ситуация нормализуется в течение нескольких лет.
С очаговой алопецией всё немного сложнее. Очаговая алопеция — когда на определенном участке кожи волосы виден очаг гладкой кожи (очень важен факт, что волосы не обломаны у корня, а вообще отсутствуют).
Нужно различать два состояния:
- Самопроизвольное выпадение волос.
- Трихотилломания. Когда ребенок (часто не замечая этого) вырывает себе волосы. Это состояние может затрагивать не только волосы на голове, но и брови, ресницы.
Самопроизвольное выпадение волос при очаговой алопеции — состояние чаще всего также самопроходящее, его причина не установлена. Часто (по разным источникам, в 20-40% случаев) играет роль наследственность, то есть, когда у родителей в детстве тоже была алопеция.
В любом случае при появлении признаков алопеции стоит обратиться к врачу. Он успокоит родителей и порекомендует подождать или назначит лечение.
Еще одна причина выпадения волос, в основном, у девочек — тракционная алопеция. То есть волосы выпадают там, где часто и длительно сильное натяжение, особенно — из-за причесок (тугие косы или хвосты). Особенно заметно это вдоль линии роста волос (лобной и височной). Поэтому не затягивайте девочкам косы и хвостики слишком сильно.
Секущиеся концы
Волосы секутся из-за сухого воздуха, многократной сушки феном или укладки волос щипцами (любое перегревание). Особенно часто это встречается у девочек пубертатного возраста, когда они то выпрямляют, то завивают волосы.
Как бы нас ни заверяла реклама, что секущиеся концы можно восстановить, — это неправда.
Концы волос — это мертвая субстанция, которая может треснуть, а вот срастись обратно не может. Поэтому единственным средством борьбы с уже имеющимися секущимися концами являются ножницы.
После стрижки нужно использовать кондиционер для защиты волос от жары/холода и минимизировать воздействие высоких/низких температур на волосы.
Синдром нерасчесываемых (спутанных) волос
Это редкое генетическое заболевание. Волосы при этом, как правило светлые, по структуре жесткие, вьющиеся, они не прилегают к голове, а торчат в разные стороны. Их и правда крайне сложно расчесать.
Обычно такие волосы появляются в раннем детстве, реже — ближе к 12 годам. Суть в том, что если обычный волос круглый, то при синдроме спутанных волос он имеет треугольную форму в сечении. Поэтому волосы детей торчат в разные стороны, и контролировать их удается только с помощью плетения.
Монилетрикс
Это сравнительно часто встречающийся генетический дефект, который приводит к образованию ломких волос. Волосы при этом обламываются на высоте 1-1,5 см от корня по всей поверхности волосистой части головы. Сильнее всего могут поражаться волосы на голове, но могут поражаться на любом участке тела. К сожалению, такие волосы у ребенка будут всю жизнь, но у подростков и взрослых может наступать улучшение.
Очаговые области ломких волос должны быть обследованы у дерматолога на предмет выявления грибковых заболеваний, например, стригущего лишая (дерматофития кожи).
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