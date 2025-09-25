Что делать, если ваш ребенок не любит школу

Если ваш ребенок терпеть не может школу, в этом не стоит винить ни его, ни его учителя, поскольку такое негативное отношение может быть доказательством того, что мозг вашего сына или дочери функционирует надлежащим образом.

Ведь здоровый мозг защищает своего владельца от предполагаемых угроз.

Современная школа наполнена стрессами и часто пугает своими завышенными стандартами тестов. К тому же существует такое огромное количество информации, которая считается необходимым знанием для успешной сдачи экзаменов, что многим детям школа напоминает, скорее, загон для принудительного кормления фактами без достаточного времени или ресурсов, чтобы сделать их интересными и актуальными.

Перегруженное расписание

Если в школе отсутствуют интересные групповые и творческие занятия, уроки, на которых можно было бы приобщиться к искусству или проявить себя и свою индивидуальность, а порой даже отсутствуют полноценные перемены, то почему ребенок должен хотеть ходить в нее? Многие школьные занятия, доставляющие радость, принесены в жертву предметам, которые оцениваются на тестах (математике и языку). К тому же школы обязывают придерживаться жесткого учебного плана. Поэтому даже лучшие педагоги имеют меньше возможностей использовать свои навыки, чтобы передать радостный, незабываемый опыт познания, который так необходим детям. И как наказание для всех – многие дети бросают школу.

При проведении опроса о причинах, по которым дети бросают школу, подавляющее большинство из них жаловались на скуку.

На вопрос, что они подразумевают под словом «скука», дети дали два основных ответа: «Учебный материал не интересен» и «Преподаваемый материал для меня совершенно бесполезен».

С точки зрения неврологов и опытных педагогов, пустые, безучастные лица, притворство и абстрагирование детей от учебного процесса – не их вина и не их выбор. Мозг эволюционировал как орган, чтобы способствовать выживанию человека. Его первоочередной задачей является избегание опасностей. Наше внимание напрямую связано со способностью предупреждать мозг о сигналах потенциальной опасности. Когда мозг испытывает стресс, внимание автоматически ищет потенциальную угрозу, которая может являться причиной эмоционального расстройства, игнорируя при этом другую сенсорную информацию, например, материал уроков.

Стресс усиливается от скуки и разочарования у людей и животных. Животные, которых обуздывают или недостаточно стимулируют, реагируют агрессивным, разрушительным поведением и могут даже калечить самих себя. Стресс заставляет их мозг обращать внимание только на воображаемую или реальную угрозу. В таком состоянии поведение уже не подчиняется высшим структурам мозга.

Сходные реакции происходят и в мозге человека. Если дети находятся в состоянии стресса, вызванного скучными уроками, которые имеют мало личной значимости, или разочарованы неспособностью усваивать перегруженную учебную программу, их мозг делает то, что он запрограммирован делать. Обработка информации переходит из высших структур мозга (от префронтальной коры) в более примитивные. В этой ситуации у людей, как и у животных, непроизвольные поведенческие реакции строго ограничены тремя видами: бей, беги или замри.

Наблюдая за тем, как учителя безрадостно запихивают в головы детей факты, потому что перед ними поставлена неразрешимая задача – заставить юный мозг зазубривать материал тестов, сердце болит как за учеников, так и за их преподавателей. Учителям необходимо выстраивать учебный процесс в соответствии с результатами неврологический исследований изучения стрессов, внимания, поведения и памяти, ведь неврология может предложить стратегии, способствующие радостному обучению.

Родители должны оберегать мозг ребенка

Ваша задача как родителей сделать так, чтобы дети получали от учебы радость. Вы можете поменять их отношение к школе и даже изменить рефлекторные реакции их мозга. Стратегия заключается в том, что нужно строить «мосты» от информации к информации. Как их строить?

Вы можете обеспечить позитивное отношение, если свяжете обучение детей в школе с их интересами и поможете им найти личную значимость учебного материала, чтобы снизить уровень стресса и открыть нейронные пути к высшей, интеллектуальной области мозга, где происходит истинное обучение и зарождается творческое мышление.

Дома с детьми вы можете использовать стратегии, способные изменить негативное отношение к школе, и способствовать развитию образа мышления ваших детей, необходимого для восстановления и поддержания позитивного отношение к себе и школе. С таким мировоззрением и изменением негатива их мозг будет более восприимчивым к сосредоточению внимания и запоминанию информации во время школьных занятий и выполнения домашних заданий.

Успех, который испытают ваши дети, прикладывая усилия, будет способствовать образованию новых нейронных путей, с помощью которых они будут реагировать на обучение более эффективно и хранить получаемую информацию в долгосрочной памяти. Они смогут успешно восстанавливать в памяти информацию не только для выполнения тестов, но и для преодоления всех трудностей и использования возможностей, которые ожидают их в XXI веке.

Таким образом, ключ к этому процессу и заключается в том, чтобы построить «мост» между изучаемым в школе материалом, детскими интересами и прошлым позитивным опытом, чтобы они сами хотели изучать то, что им нужно учить.

Взгляд внутрь мозга

Нейровизуализационные исследования показывают, какие метаболические и структурные изменения происходят в головном мозге, когда новая информация сохраняется в зоне, отвечающей за память. Мы знаем из этих исследований, что активность хранилища памяти повышается, когда новая информация связана с первоначальным знанием, личным интересом и позитивными эмоциональными переживаниями.

Многократное связывание родственных воспоминаний с новым учебным материалом – своего рода «мозговой клей». Новая информация устанавливает все больше связей (дендритов, синапсов) каждый раз, когда новое и первоначальное воспоминание совместно используются для новой цели.

В качестве примера можно привести активацию воспоминаний о семейных походах и установление связи между этими воспоминаниями и новым знанием о первых поселенцах, которые путешествовали по всей стране в крытых повозках. Когда вы помогаете своим детям связать новое знание о поселенцах с этим долговременным воспоминанием о семейных походах, школьные занятия помогаю произвести большее количество дендритов, которые доносят эту информацию к нейронам, хранящим воспоминания. Когда ваши дети захотят вспомнить знания об истории для прохождения теста, воспоминания о семейных походах будут способствовать извлечению соответствующей информации, необходимой им для ответов на вопросы теста.

Мозг отслеживает любые усилия – полезные и бесполезные

Когда дети считают, что усилие оправдает себя, это помогает им находить мотивацию для его прикладывания. Мозг эволюционировал для выживания. Выживание случается тогда, когда мозг оценивает вероятность того, будут ли усилия оправданными. Мозг запоминает результаты каждый раз, когда оценивает ситуацию (сложный вопрос теста, противостояние с одноклассником, выбор между учебой и игрой, решение внимательно слушать объяснения учителя, пройти отбор в спортивную команду) и предсказывает, окупится ли конкретное усилие или нет.

В головном мозге существует специальная структура, единственная работа которой состоит в том, чтобы добавлять удовольствие, вызывать выброс дофамина в префронтальной коре (месте, где прошлые воспоминания активируются для прогнозирования), когда прогноз (выбор, ответ, социальная реакция, решение о приложении физических усилий, решение о том, что выполнение домашнего задания это лучший выбор, чем игра) оказывается точным.

Эта накопленная информация о сделанных прогнозах и полученных результатах используется мозгом животных и людей для оценки новых подобных ситуаций, требующих приложения усилий. Например, представим, что лиса попыталась догнать зайца вверх по крутому склону, прикладывая усилия и растрачивая ценные запасы энергии на погоню, но в итоге она потерпела неудачу. Теперь лиса сохранит память об этом. В ее мозге возникнет ячейка памяти, которая будет содержать информацию о том, что приложенное усилие не принесло ожидаемого результата. Еще несколько таких неудачных попыток, и мозг лисы выстроит все более и более точную цепочку воспоминаний для лучшего выживания. И теперь она будет использовать ее, чтобы решить, нужно ли прилагать усилия, основываясь на предыдущем опыте, связанном с крутизной холма и расстоянием до добычи или нет. Теперь лиса не будет прилагать усилия, если память предсказывает ей, что погоня за зайцем вверх по крутому склону вряд ли будет успешной.

Когда мозг ребенка развивает негативное отношение к школе, это, как правило, является результатом определенных выводов, сделанных им на основании прежних усилий. Основываясь на прошлой истории неудачных попыток – например, сохранять внимание на уроке, внимательно выполнять домашнее задание, проявлять настойчивость при выполнении сложной классной работы, которые не привели к успеху, мозг ребенка учится автоматически сопротивляться прикладыванию умственных усилий при последующих аналогичных занятиях.

Достаточно интеллектуальные дети могут испытывать трудности с механическим запоминанием. Тем не менее, поскольку такое запоминание требуется в школе и, следовательно, воспринимается учениками как ценный навык, они приобретают убеждение, что их неспособность сосредотачивать внимание в классе или получать высокие оценки за вызубренный материал означает, что они неумные и не могут добиться успеха. Такое мышление не только неточно, но если ваш ребенок его принимает, это означает, что его организму будет труднее формировать позитивные, нацеленные на результат нейронные пути.

Готовьте память вашего ребенка к получению знаний

Подключайте мозг детей к темам, изучаемым в школе, рассматривая фотографии или видео семейных поездок, принадлежащие детям предметы из стран, которые они изучают, или читая любимые рассказы, связанные с темами в области науки, истории и математики. Любознательность, активированная напоминаниями о прошлом опыте и текущих интересах, является связующим «мостом» между информацией, которую дети должны получить в школе, и их мозгом. Кроме того, у детей появляются интерес и позитивный настрой, и они хотят учить то, что им нужно учить!

Задавайте детям вопросы, которые помогут им лично для себя связывать истории, прошлый опыт, имущество или интересы с текущими или предстоящими темами обучения. Это пробудит их интерес и подключит важные структуры памяти. Стимулируйте любознательность ваших детей, чтобы они хотели находить ответы и решать задачи. Мозг сохраняет концентрацию внимания, когда дети лично заинтересованы в ответе на вопрос.

Стимулируйте любознательность детей, связанную со школьными темами, а затем работайте вместе с ними и учите их находить ответы на интересные для них вопросы. Тем самым вы поможете развить навыки критического мышления и другие исполнительные функции лобной доли мозга, которые активируются в тот момент, когда дети анализируют информацию (из своих воспоминаний, книг, Интернета и от вас), чтобы отвечать на вопросы. По мере того как дети учатся сосредотачивать внимание и оценивать, какая информация существенна для ответов на вопросы, а какая нет, у них развиваются высшие навыки мышления, такие как анализ, организация и определение приоритетов.

Благодаря тому что вы выстроите связь между школьными темами и интересами детей, пробуждая их любознательность, их мозг получит резкий старт для развития навыков обработки информации, которые служат достижению успеха при решении академических, социальных и эмоциональных задач и возможностей на протяжении всей их жизни. Когда дети мотивированы любознательностью и интересом, чтобы задавать вопросы, а затем искать ответы на них, у них развиваются навыки прогнозирования, дедукции, независимого мышления, анализа и способности отличать факты от мнений, делать выводы и отстаивать собственное мнение или этические убеждения. Это скорее побочные выгоды от пробуждения любопытства ребенка к школьным темам и от уменьшения негативного отношения к школе.

Готовьтесь стать мозговым тренером ребенка

Возможно, вам нужно заранее расспросить учителя вашего ребенка об учебном плане, хотя, скорее всего, он будет строго придерживаться последовательности изложения материала в учебнике. И поскольку вы знаете, какой материал будет изучаться в следующей теме, вы можете найти способы, чтобы начать активно его обсуждать дома, в машине или в очереди в продуктовом магазине.

Вам может понадобиться удобный блокнот со списком открытых вопросов, которые могут стать великолепным связующим звеном интересов ребенка со школьными темами. Это могут быть подсказки о том, как связать ваш совместный опыт с изучаемым материалом. Например, если ваш ребенок увлекается спортом, в вашем списке может быть следующий вопрос: «Если бы ты был тренером команды по _______, то как бы ты использовал_______, чтобы помочь своей команде выиграть?». В первый пробел ребенок должен вписать любимый вид спорта или название любимой команды. Второй пробел предназначен для родственной темы обучения в школе (сила тяжести, среднее арифметическое, умножение, словарный запас слов, изобретения или черты характера, присущие персонажам произведений школьной литературы).

Также и дискуссии, которые вы будете проводить, чтобы заинтересовать детей школьным материалом, будут служить в качестве крепкого цемента для воспоминаний, конечно, если вы активно и внимательно слушаете, когда дети выражают свои мысли или задают вопросы. Вы должны уделять таким беседам безраздельное внимание. Для того чтобы поддерживать мотивацию детей, они должны знать, что вам действительно интересны их мысли и мнение.

Негатив превращается в мотивацию

Вы можете помочь детям развить такие жизненно важные навыки, как хорошая память, внимание, организация и постановки целей. Используя свои знания об интересах ваших детей, их прошлых приятных переживаниях и сильных сторонах при обучении, чтобы развить их интерес к школьным предметам, вы поможете им улучшить отношение к учебе, мотивацию, настойчивость, и, в конечном итоге, у них возрастет уверенность в том, что их усилия обязательно окупятся.

Ваше участие поможет детям обрести смысл того, что учеба соответствует современным жизненным трудностям. Вы сможете содействовать им при развитии у них нейронных структур мозга, которые помогут вашим детям учиться на протяжении всей жизни и применять свои знания в реальных жизненных ситуациях.

Результаты с лихвой окупят ваше планирование и подготовку. Если вы будете использовать знания, которые дает современная неврология, чтобы вернуть детям радость от процесса обучения, детские улыбки обязательно придут на смену нытью и недовольству.

Джуди Уиллис, «Psychology Today»