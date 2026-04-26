Почти все дети любят яркие фруктовые салаты и мой ребенок - не исключение.

Легкий десерт из свежих и консервированных фруктов и ягод с хрустящими мюсли и соусом, по вкусу напоминающим мороженое, станет хитом весенне-летнего сезона.

Готовится быстро, на вкус - превосходно, мало калорий и много витаминов... Идеальное лакомство для ребенка! Ели же вы решили готовить такой салат для взрослых, советую добавить в каждую порцию по десертной ложечке апельсинового или кокосового ликера.

Для приготовления фруктового салата с мюсли и сметанным соусом подготовьте продукты по списку.

Клубнику вымойте и нарежьте кусочками, удалив у ягод плодоножки. Разложите в порционные стаканчики или креманки.

Банан очистите и также нарежьте небольшими кусочками.

Добавьте целые ломтики консервированного мандарина.

Смешайте сметану, ванильный сахар и сгущенное молоко.

Полейте салат сметанным соусом, добавьте в каждую порцию по ложке мюсли.

Фруктовый салат с мюсли и сметанным соусом готов.