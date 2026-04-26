Ингредиенты
Клубника свежая - 120 г
Банан - 120 г
Мандарины консервированные - 120 г
Мюсли - 30 г
Сгущенное молоко - 30 г
Сметана 20% - 80 г
Ванильный сахар - 10 г
- 132 кКал
- 0 ч. 10 мин.
- Б: 1.9
- Ж: 4.8
- У: 8.3
Процесс приготовления
Почти все дети любят яркие фруктовые салаты и мой ребенок - не исключение.
Готовится быстро, на вкус - превосходно, мало калорий и много витаминов... Идеальное лакомство для ребенка! Ели же вы решили готовить такой салат для взрослых, советую добавить в каждую порцию по десертной ложечке апельсинового или кокосового ликера.
Для приготовления фруктового салата с мюсли и сметанным соусом подготовьте продукты по списку.
Клубнику вымойте и нарежьте кусочками, удалив у ягод плодоножки. Разложите в порционные стаканчики или креманки.
Банан очистите и также нарежьте небольшими кусочками.
Добавьте целые ломтики консервированного мандарина.
Смешайте сметану, ванильный сахар и сгущенное молоко.
Полейте салат сметанным соусом, добавьте в каждую порцию по ложке мюсли.
Фруктовый салат с мюсли и сметанным соусом готов.
