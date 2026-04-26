Фруктовый салат с мюсли и сметанным соусом

Ингредиенты

Клубника свежая - 120 г

Банан - 120 г

Мандарины консервированные - 120 г

Мюсли - 30 г

Сгущенное молоко - 30 г

Сметана 20% - 80 г

Ванильный сахар - 10 г

  • 132 кКал
  • 0 ч. 10 мин.
  • Б: 1.9
  • Ж: 4.8
  • У: 8.3

Процесс приготовления

Почти все дети любят яркие фруктовые салаты и мой ребенок - не исключение.

Легкий десерт из свежих и консервированных фруктов и ягод с хрустящими мюсли и соусом, по вкусу напоминающим мороженое, станет хитом весенне-летнего сезона.

 

Готовится быстро, на вкус - превосходно, мало калорий и много витаминов... Идеальное лакомство для ребенка! Ели же вы решили готовить такой салат для взрослых, советую добавить в каждую порцию по десертной ложечке апельсинового или кокосового ликера.

 

Для приготовления фруктового салата с мюсли и сметанным соусом подготовьте продукты по списку.

 

Ингредиенты для фруктового салата с мюсли и сметанным соусом
Клубнику вымойте и нарежьте кусочками, удалив у ягод плодоножки. Разложите в порционные стаканчики или креманки.

 

Положить в стаканы клубнику
Банан очистите и также нарежьте небольшими кусочками.

 

Положить банан
Добавьте целые ломтики консервированного мандарина.

 

Положить мандарин
Смешайте сметану, ванильный сахар и сгущенное молоко.

 

Соединить сметану со сгущенкой и ванильным сахаром
Полейте салат сметанным соусом, добавьте в каждую порцию по ложке мюсли.

 

Рецепт фруктового салата с мюсли и сметанным соусом
Фруктовый салат с мюсли и сметанным соусом готов.

 

Фото фруктового салата с мюсли и сметанным соусом
Фруктовый салат с мюсли и сметанным соусом, рецепт с фото
