Почему звезды мерцают: простое объяснение для детей

Почему звёзды мерцают — вопрос, который часто возникает у детей во время вечерней прогулки или перед сном, когда смотришь в окно на ночное небо. Кажется, будто звезда то светит ярче, то чуть гаснет, то даже меняет оттенок. Иногда она словно дрожит или мигает. На самом деле сама звезда обычно светит ровно, а мерцание появляется из-за воздуха вокруг Земли.