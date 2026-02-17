Как выбрать зубную пасту для ребенка? Объясняет стоматолог

Как выбрать эффективную и безопасную пасту, Детям Mail рассказала стоматолог сети клиник Docdent Елизавета Величко.
Первым и главным критерием при выборе пасты является содержание фторидов. Эти компоненты отвечают за укрепление зубной эмали и служат основным барьером против развития кариеса. Обратите внимание на упаковку: концентрация фтора указывается в ppm (от английского parts per million, что означает «частей на миллион»).
Нормы фтора для разного возраста
Потребность в защите растет вместе с ребенком, поэтому и концентрация фторидов должна увеличиваться:
-
От 0 до 3 лет: 1000 ppm
-
От 3 до 6 лет: 1350 ppm
-
От 6 лет и старше: 1450 ppm
Эффективность — не единственное условие. Детская паста должна быть еще и безопасной. Советую избегать в составе:
-
SLS (лаурилсульфат натрия) — это агрессивный пенообразователь, который может пересушивать слизистую.
-
Парабенов — синтетических консервантов.
-
Интенсивных синтетических ароматизаторов — они способны вызывать раздражение, а также формировать у ребенка привычку к чрезмерно сладкому вкусу.
