Как выбрать зубную пасту для ребенка? Объясняет стоматолог

Первым и главным критерием при выборе пасты является содержание фторидов. Эти компоненты отвечают за укрепление зубной эмали и служат основным барьером против развития кариеса. Обратите внимание на упаковку: концентрация фтора указывается в ppm (от английского parts per million, что означает «частей на миллион»).