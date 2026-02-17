РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Как выбрать зубную пасту для ребенка? Объясняет стоматолог

Банановая или клубничная — не суть, важны другие параметры.

Редактор, мама двух девочек
Девочка чистит зубы
Источник: Freepik

Защита от кариеса начинается с выбора подходящей зубной пасты. Однако обилие ярких тюбиков на полках магазинов и рекламных обещаний часто сбивает с толку родителей.

 

Как выбрать эффективную и безопасную пасту, Детям Mail рассказала стоматолог сети клиник Docdent Елизавета Величко. 

Первым и главным критерием при выборе пасты является содержание фторидов. Эти компоненты отвечают за укрепление зубной эмали и служат основным барьером против развития кариеса. Обратите внимание на упаковку: концентрация фтора указывается в ppm (от английского parts per million, что означает «частей на миллион»).

Нормы фтора для разного возраста

Потребность в защите растет вместе с ребенком, поэтому и концентрация фторидов должна увеличиваться:

  • От 0 до 3 лет: 1000 ppm

  • От 3 до 6 лет: 1350 ppm

  • От 6 лет и старше: 1450 ppm

Эффективность — не единственное условие. Детская паста должна быть еще и безопасной. Советую избегать в составе:

  • SLS (лаурилсульфат натрия) — это агрессивный пенообразователь, который может пересушивать слизистую.

  • Парабенов — синтетических консервантов.

  • Интенсивных синтетических ароматизаторов — они способны вызывать раздражение, а также формировать у ребенка привычку к чрезмерно сладкому вкусу.

Таким образом, при выборе зубной пасты для ребенка достаточно сфокусироваться на двух аспектах: концентрации фтора, соответствующей возрасту, и максимально простом и натуральном составе без вредных добавок.

Ссылка на первоисточник
наверх