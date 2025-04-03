Турецкий миллионер бросил русскую жену одну с 22 детьми. Восточная сказка в действии

Семья молодой русской женщины Кристины Гагаркиной и её значительно более зрелого супруга из Турции, миллионера Галипа Озтюрка, привлекла внимание многих изданий.

Впрочем, большая часть этих публикаций сосредоточена на истории их знакомства и на рождении у пары большого числа детей. На свет появились 22 малыша! Живи да радуйся... Однако на деле обстановка оказалась далека от благоприятной. Сейчас миллионер находится в заключении, а его супруга вынуждена в одиночку воспитывать ребят. Но обо всём по порядку. Ведь дети вроде как Кристины. Но не совсем...

Встреча Кристины Гагаркиной и Галипа Озтюрка в Батуми

История начинается с интригующего знакомства. Когда Кристине исполнилось 19 лет, она впервые выехала за пределы родной страны и отправилась в солнечную Грузию. На время поездки маленькая дочь Кристины, Вика, рождённая, когда её матери было всего 17 лет, осталась на попечении бабушки. Это была первая возможность для молодой мамы отдохнуть. Отпуск, которого она так долго ждала, совершенно изменил её жизнь, сломав привычный уклад.

В первый же вечер состоялась судьбоносная встреча с будущим супругом. Наслаждаясь закатом в ресторане с открытой террасой, Кристина привлекла внимание турецкого миллионера, проходившего мимо. Он был пленён обаянием девушки - такой лёгкой, скромной и загадочной туристки. Галип тут же поделился чувствами с русской девушкой. А та растаяла... На свою беду.

Богач признавался в любви, предлагал себя в качестве кавалера. Кристина воспринимала ухаживания спокойно, не считая, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Владелец сети отелей в Грузии, Галип Озтюрк, тогда уже переваливший за пятидесятилетие, казался прекрасной партией для юной Кристи. Мужчина всерьёз стремился воплотить мечту о большой семье с барышней. Обещал кисельные берега... Словом, Кристина посчитала, что Турция очень привлекательная страна для романтики, и окунулась в новые отношения с головой.

Удивительно, но даже тот факт, что предложение руки и сердца последовало в первый же вечер знакомства, не насторожил девушку. Не вызвала опасений и мечта Галипа о создании просто гигантского генеалогического древа. Детей должно быть не много, а очень много.

Изначально я рассказывала мужу, ещё при знакомстве, о своей любви к детям, что мечтаю иметь большую семью, что хочу свой детский садик. Он воспринял мои слова как призыв к действию. Подарил мне большую семью, ну и детский сад, можно сказать, теперь тоже есть, только свой, семейный,

- рассказывала после Кристина, отвечая на вопросы удивлённой прессы.

Галип же говорил, что сразу понял: Кристина - именно та женщина, которую всегда хотел видеть рядом с собой. Настоящий неогранённый алмаз с чистым и добрым сердцем. Кстати, молодая жена всегда говорила, что ни разу не пожалела о своём решении выйти замуж за Галипа.

Как родились 22 ребёнка?

Через несколько недель после знакомства пара оформила брак. Они не стали надолго откладывать вопрос о потомстве, всё обсудили в деталях - разрабатывали план. Изначально миллионер настаивал, чтобы супруга рожала по одному ребёнку в год. Но вскоре стало очевидно, что для молодой женщины это чрезвычайно сложная задача.

Тогда турок предложил использовать другую стратегию: зачем выжидать по девять месяцев для каждого ребёнка и подвергать жену постоянным испытаниям, если можно воспользоваться услугами суррогатных матерей и получать потомство большими группами? Звучит ужасно, но Кристина согласились с таким подходом. Хотя сначала Гагаркина сомневалась...

В конечном счёте муж-миллионер убедил Крис, что придумал лучший выход из положения. И началось...

Все вопросы решались в Батуми. Пара обратилась в клинику, предоставила свои биоматериалы и начала поиск женщин, готовых стать суррогатными матерями. Они тщательно подбирали кандидаток, уделяя внимание таким аспектам, как здоровье, наличие детей и отсутствие вредных привычек и хронических заболеваний. Каждая претендентка проходила ряд бесед с психологом для определения её ментального здоровья.

Первый ребёнок пары, Мустафа, появился в марте 2020 года, а к январю 2021 года родилась уже десятая (!) девочка по имени Оливия. Общие расходы Озтюрков на пополнение потомства трудно представить. Они выплачивали каждой суррогатной матери около 10 тысяч евро, а также полностью обеспечивали каждую женщину во время беременности, включая питание, медицинский уход и роды. Отметим, что в различных источниках встречаются небольшие расхождения в суммах и количестве детей. Также сообщается, что одна из суррогатных матерей передумала отдавать ребёнка после рождения, но не смогла отстоять свои права в суде. Поскольку генетически малыш не имел к ней отношения, она была обязана соблюдать условия договора.

Как воспитывали малышей?

Кристина, несмотря на свою молодость (а может, как раз по этой причине), оказалась строгим и требовательным воспитателем. Естественно, следить в одиночку за такой оравой ребятишек - задача не из лёгких. Особенно учитывая, что в планах было довести число детей до сотни! В результате к воспитанию привлекли 12 нянь.

Каждая няня была ответственна за ведение дневника, фиксировала каждую деталь, чтобы поддерживать и память о процессе взросления, и информировать Гагаркину о достижениях, съеденном за день, состоянии здоровья и настроении детей.

Заботливая мать, как уточнялось в многочисленных репортажах, ни на минуту не позволяла себе расслабляться, всё своё время посвящая общению с детьми. Она уверяла, что дети отличаются примерным поведением и спокойно спят с восьми вечера до шести утра. Так это или нет, проверить сложно. Говорим то, что известно.

Кстати, строгая Кристина часто занималась подбором новых нянь, поскольку не каждому были под силу те нагрузка и контроль, что требовалось выдерживать. И вопрос был не только в том, что заботиться нужно было о многих детях. Кристина оказалась тираном. Она высчитывала всё, вплоть до числа использованных подгузников. Кроме того, мама не допускала никаких импровизаций в процессе общения нянь с детьми. Всё было под чётким контролем.

Сотрудницам предоставлялись инструкции вплоть до расписания чтения книг. Также им, например, запрещалось брать детей на руки. В конце рабочего дня Гагаркина проверяла выполнение всех указаний, составляла новое расписание, в чём ей помогала старшая дочь. А дальше она могла позволить себе отдых, например, за просмотром фильма вместе с любимым. Кроме всего прочего, Кристина занималась ведением блога и управляла (с её слов) несколькими отелями супруга.

Ещё одна жена. Которая никого не смущала...

В этой точке небольшое лирическое отступление. Вы наверняка обратили внимание, что у супругов всего 22 наследника, из которых лишь 10 родились от суррогатных матерей. Что же с остальными? Нет, их родила не Кристина. У Галипа была другая супруга, реализовавшая его мечту о доме, наполненном детским смехом.

На протяжении года в Батуми он состоял в браке с молодой гражданкой Китая, Вэй Мэконг. Именно с ней Озтюрк стал частым посетителем клиник суррогатного материнства. Однако спустя некоторое время, встретив новую русскую жену, Озтюрк решил изменить свою жизнь и избавиться от старых отношений.

В присутствии адвоката бизнесмен пришёл домой и сообщил Вэй, что дети остаются с ним и она должна в течение нескольких дней покинуть Грузию, после чего возвращение в страну будет для неё закрыто.

Попытки Вэй вернуть детей были безуспешны. Жаловаться можно было разве что прессе. Бывшего мужа и его новую жену китаянка называла сумасшедшими. Определить, кто прав в этой ситуации, сложно, однако на фотографиях и правда можно заметить детей с азиатской внешностью.

Крушение восточной сказки

Невыясненным остался один вопрос. Миллионер турецкий, а жили все в Грузии. Почему? Всё просто. Бизнесмен оказался уголовником.

В прессе писали, что владелец гостиничных объектов и автобусной компании покинул Турцию ещё в 2018 году - после того как ему был назначен пожизненный срок по делу об убийстве. Преступление, как уточнялось, совершено из кровной мести. В ряде источников упоминается имя жертвы - Куввет Кесеоглу. Также отмечается, что дело дошло до Верховного суда, который оставил обвинение без изменений.

Предпринимателю вменяли участие в нескольких судебных разбирательствах, касающихся вымогательства, угроз, экономических преступлений, что исключало возможность его освобождения. Именно поэтому турок скрылся в Батуми, начав новую жизнь. Однако и в Грузии ему не удалось жить в соответствии с законом. Миллионер, основатель компании "Метро Холдинг" Галип Озтюрк был признан виновным Батумским городским судом в приобретении и хранении крупных партий психотропных и наркотических веществ. За это преступление его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Незаконные вещества были обнаружены у бизнесмена в ходе обысков, проводимых Следственной службой Минфина Грузии в рамках расследования дела о намеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, изготовлении и использовании подложных документов, а также легализации незаконных доходов. После ареста супруга Кристина Гагаркина осталась одна, она продолжает заботиться о 22 малышах. По крайней мере так говорит:

Чувство одиночества никогда не покидает меня, даже когда вокруг меня такое большое количество близких людей… Я не выношу тишины, не выношу его отсутствия, я не могу заснуть и просыпаюсь в полном одиночестве… Я не могу видеть его пустое рабочее место... Я не вижу его улыбки, я не слышу его голоса, я не чувствую его объятий.

Кристина не жалеет о своём пути. Но признаётся, что забота о более чем двух десятках ребят - сложная задача.

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