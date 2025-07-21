13 эффективных способов успокоить капризного ребенка

До трехлетнего возраста дети не умеют мыслить рационально. Ими движут только потребности и эмоции. Им требуется ваша поддержка, чтобы справиться с эмоциями, которые их переполняют. Самым распространенным способом выразить свои эмоции для маленьких детей является капризное поведение.

Дети часто капризничают и хнычут, тем самым испытывая ваше терпение. Но почему дети так себя ведут? И что могут сделать родители в таком случае? Рассмотрим причины капризного поведения детей и способы справиться с ним.

Что такое капризное поведение?

Капризное поведение может быть вызвано фрустрацией из-за неспособности выполнить какое-либо действие или из-за того, что выполненное действие привело к неожиданному результату. Ребенок может начать хныкать в ответ на что-то или из-за чувства голода, боли или усталости. Это происходит, как правило, с четвертого месяца своей жизни. Ребенок впервые проявляет капризное поведение в возрасте 4-6 месяцев.

Таким образом, капризное поведение – это своего рода форма коммуникации в случаях, когда ребенок не может позаботиться о себе и нуждается в помощи родителей. Но что ребенок хочет сказать таким своим поведением? Рассмотрим подробнее.

Почему дети капризничают?

Причины капризного поведения могут быть самыми разными – от плохого настроения до проявления какой-либо болезни. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Ребенок ограничен в общении

Ребенок впервые издает осмысленные звуки в 4 месяца. Вы можете заметить, как он издает определенные звуки в ответ на те или иные ваши действия.

Несмотря на это, он сильно ограничен в общении и не может выражать сложные эмоции. Поэтому он может прибегать к капризному поведению. Иными словами, пока ребенок не научился говорить, капризное поведение – лучший способ выразить чувства.

2. Ребенок голоден

Дети имеют ограниченный словарный запас и недостаточно развитые речевые навыки. Лучший способ выразить свои эмоции для них – хныкать и капризничать. Если ваш ребенок ведет себя именно так, то вполне вероятно, что он просто голоден и хочет, чтобы вы его накормили.

3. Ребенок устал от долгой поездки или прогулки

Маленькому ребенку необходимо много отдыхать и спать. Поэтому любая активная деятельность (например, поездка на машине или прогулка) может его утомить. Если ребенок капризничает, а перед этим долго не спал, скорее всего, он просто устал. Обычно его хныканье сопровождается общей раздражительностью и отстраненностью от окружающих.

4. Ребенку нужно сменить подгузник

В следующий раз, когда ребенок начнет капризничать, проверьте его подгузник. Возможно, причина в этом. Хныканье – это способ, с помощью которого ребенок сигнализирует, что он чувствует дискомфорт от грязного подгузника.

5. Ребенку жарко или холодно

Вы купаете ребенка, и вдруг он начинает хныкать? Вероятно, так он хочет сказать, что вода недостаточно теплая. Младенцы чувствительны к переменам температуры и могут капризничать, если чувствуют от этого дискомфорт. Ребенок может капризничать даже тогда, когда вы окажетесь с ним в новом месте, где температура будет для него не очень подходящей.

6. У ребенка может быть высокая температура, сыпь или что-то подобное

Ребенок может чувствовать себя плохо и сообщать вам это с помощью капризного поведения. Измерьте его температуру. Посмотрите, нет ли у него на теле следов укуса насекомого или сыпи. Когда ребенок становится старше, он много двигается, и на его теле могут появляться синяки. Капризное поведение – это способ сообщить вам о боли. Проверьте, нет ли у ребенка на теле царапин или синяков.

7. Ребенок мог глотнуть воздуха

Это может произойти сразу после кормления. Ребенок может начать хныкать безо всякой видимой причины. Однако настоящей причиной может быть то, что во время кормления он глотнул воздуха, и это вызывает у него дискомфорт. Похлопайте его по спине – это вызовет отрыжку и выпустит воздух наружу.

8. Ребенок требует внимания к себе

Ребенок может начать капризничать, чтобы вы обняли его. Это один из способов сообщить вам: «Будь ближе ко мне», «Обними меня крепче». Желание обратить на себя ваше внимание и почувствовать себя в безопасности может стать причиной капризного поведения ребенка. Психологи считают, что такое поведение может привести к здоровому воспитанию, ведь родители всегда будут рядом, чтобы защищать и кормить ребенка.

9. Ребенок эмоционально напряжен и отказывается спать

Когда ребенок испытывает эмоциональное напряжение, он может отказываться спать. В таких случаях избегайте зрительного контакта с ним, поскольку ваши жесты могут еще больше утомлять его. Отведите его в тихую темную комнату и уговорите лечь спать.

Капризное поведение – не всегда прихоть ребенка. Иногда оно свидетельствует о каких-либо проблемах со здоровьем.

Физические причины капризного поведения ребенка

1. Проблемы с речью, связанные с аутизмом

У детей, рожденных с расстройствами аутистического спектра, часто встречаются нарушения языкового развития. Это означает, что ребенок плохо воспринимает новые слова и мало разговаривает. Ребенок с аутизмом может хныкать из-за фрустрации, вызванной неспособностью выразить свои мысли. Это может произойти, если вы скажете или сделаете что-то, что он не в состоянии понять.

Некоторые дети с аутизмом плохо усваивают белок глютен, который содержится в злаковых культурах. Этими продуктами часто кормят детей, которых рано отлучили от груди. Цепочки аминокислот-пептидов проникают в стенку кишечника и попадают в мозг через кровь. Когда это происходит, иммунная система организма получает предупреждение и вызывает аллергическую реакцию, которая может вызвать боли в желудке или такие расстройства, как гиперактивность или агрессия.

2. Желудочно-кишечный рефлюкс

У детей может развиться рефлюкс из-за того, что содержимое их желудка возвращается обратно в пищевод. В пищевод попадает немного желудочной кислоты, вызывая боль и раздражение. Капризное поведение может быть одной из реакций ребенка на рефлюкс. Ребенок может начать хныкать во время кормления или через несколько минут после него.

Как вести себя с капризным ребенком

Капризное поведение ребенка может выводить вас из себя, особенно когда вы не видите причин для этого. Когда ребенок так себя ведет, придерживайтесь следующих рекомендаций.

1. Сохраняйте спокойствие и терпение

Если ребенок капризничает, у него есть на это причины. Не раздражайтесь и не злитесь, как бы трудно вам ни было сдержаться. Вы – единственный человек, который может понять причины такого поведения ребенка. Поэтому сделайте несколько глубоких вдохов, сохраняйте спокойствие и проявляйте терпение. Если ситуация вас утомляет, возьмите паузу.

Попросите супруга или кого-то из родственников присмотреть за ребенком, а сами прогуляйтесь. Даже несколько минут на свежем воздухе вернут вам душевное равновесие.

2. Вовремя кормите ребенка

Грудное кормление не только утоляет голод ребенка и дает ему необходимые питательные вещества, но и служит средством эмоциональной связи между матерью и ребенком. В следующий раз, когда ребенок начнет хныкать, покормите его. Контакт между вами успокоит ребенка.

3. Научите ребенка базовой коммуникации

Вы можете научить ребенка простым звукам, передающим различные эмоции. Например, когда малыш капризничает, вы можете показать ему бутылочку с молоком и спросить: «Ты хочешь кушать?». Если он перестанет плакать и протянет руки к бутылочке, вы поймете причину его поведения и сможете в будущем справляться с ним. Ребенок со временем поймет, что бутылочка помогает ему справиться с голодом, и научится иначе сигнализировать о своем голоде. Вы можете научить ребенка жестам, которые будут более эффективно решать его проблемы, чем капризное поведение.

В любом случае, задавая вопросы, произнося слова и звуки, вы будете общаться с вашим ребенком.

4. Устраните то, что вызывает у ребенка капризное поведение

Ребенок всегда капризничает, когда играет с братом, и тот забирает его любимую игрушку? Покупайте игрушки обоим детям. Ребенок хнычет, когда его берет на руки кто-то из родственников? Попросите родственника не делать этого. Причин, которые вызывают у ребенка капризное поведение, может быть множество. Определите и устраните эти причины.

5. Покачайте ребенка

Этот прием проверен многими поколениями родителей. Он настолько хорош, что многие эксперты рекомендуют его как быстрый способ привести ребенка в хорошее настроение. Возьмите ребенка на руки и покачайте его влево-вправо. Также вы можете посадить его в кресло-качалку и покачать. Это поможет преодолеть его капризное поведение.

6. Используйте звуки

Звуки, издаваемые музыкальными игрушками, могут помочь отвлечь внимание ребенка. В следующий раз, когда ребенок начнет хныкать, используйте бодрую и веселую музыку, которая переключит его внимание.

7. Спеленайте ребенка

Спеленайте ребенка в мягкое одеяло. Это отличный способ справиться с капризным поведением, если оно связано с перепадами температуры. Стабильная и комфортная температура поможет ребенку расслабиться.

8. Переоденьте ребенка и поменяйте ему подгузник

Всегда одевайте ребенка по погоде. Кроме того, меняйте ему подгузники через определенные промежутки времени, даже если подгузники кажутся чистыми. Подгузники имеют внешний слой, ограничивающий циркуляцию воздуха, что может причинять малышу дискомфорт и заставлять его хныкать.

9. Сделайте ребенку массаж, чтобы расслабить его

Детям нравится, когда родители прикасаются к ним. Легкий массаж – прекрасный способ справиться с капризным поведением ребенка. Положите малыша на спинку и аккуратно помассируйте его животик круговыми движениями. Затем переверните его на животик и помассируйте спинку, ручки и ножки. Массаж обязательно упокоит вашего ребенка.

10. Сделайте ребенку горячую ванну

Теплая вода успокаивает и взрослых, и детей. Приготовьте ребенку теплую ванну. Искупайте его, а затем оденьте и укутайте в теплое одеяло. Вы можете сделать так, если ребенок капризничает во время кормления. Будьте осторожны, потому что некоторые дети не любят воду и при контакте с ней начинают капризничать еще больше.

11. Похлопайте ребенка по спинке

Возьмите ребенка на руки и осторожно похлопайте его между лопаток. Если ребенок капризничает из-за того, что наглотался воздуха во время кормления, это поможет устранить источник проблемы.

12. Используйте соску

Если вы кормите ребенка из бутылочки, используйте соску-пустышку, чтобы успокаивать его. Сосание помогает ребенку стабилизировать пульс и успокаиваться. Использование пустышки – хороший способ справиться с капризным поведением ребенка.

13. Возьмите ребенка на прогулку

Возможно, вашему ребенку просто скучно, и ему необходимо сменить обстановку. Положите его в коляску и пойдите на прогулку. Показывайте ему интересные предметы, которые встретятся вам на пути. Это поможет привлечь и удержать его внимание.

Что делать, если ничего не помогает?

Иногда бывает так, что вы пробуете все известные вам методы, чтобы успокоить ребенка, но ничего не действует. Рассмотрим несколько советов, которые помогут вам справиться с такой ситуацией.

1. Не расстраивайтесь

Сохраняйте хладнокровие, даже если ребенок долго не перестает хныкать. Если вам трудно сохранять спокойствие в той или иной ситуации, попросите супруга пару часов присмотреть за ребенком, а сами выйдите на прогулку.

Не стесняйтесь обращаться за помощью. Позвоните маме или близкой подруге и попросите их приехать к вам на несколько дней. Это даст вам эмоциональные и психические силы, так необходимые для того, чтобы справиться со стрессом.

2. Проконсультируйтесь у педиатра

Как уже было сказано ранее, капризное поведение ребенка могут вызывать серьезные причины. Если вы подозреваете, что со здоровьем ребенка не все в порядке, как можно скорее проконсультируйтесь у педиатра. Врач сможет определить причины капризного поведения ребенка.

Если медицинский осмотр подтвердит наличие какой-либо проблемы, не впадайте в панику. Педиатр подскажет вам, как действовать в таком случае.

Если ребенок капризничает, всегда старайтесь понять причину такого поведения. Не игнорируйте его, а проявите адекватную реакцию. Психологи утверждают, что ваша немедленная реакция сама по себе может его успокоить.