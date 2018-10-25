Важные вопросы в воспитании детей шести лет

Шесть лет – очень важный возраст для ребенка. Именно в этом возрасте закрепляются черты его характера и формируется личность. А в воспитании вопрос ее формирования стоит достаточно остро. Так как образцом поведения для ребенка являются родители, то в основном именно их модели поведения он и копирует. Новости СМИ2

Ребенок в 6 лет переходит на новый жизненный уровень

Семейный микроклимат

Очень важен для воспитания шестилетних детей вопрос обстановки в семье. Если там без конца скандалы, ссоры или даже драки, ничего хорошего из этого не выйдет. Такое поведение родителей может существенно снизить у ребенка уверенность в себе. Следовательно, для того, чтоб ребенок рос гармоничным и счастливым, маме с папой необходимо сначала наладить отношения между собой. Никакие способы и методы воспитания не принесут результатов, если при этом в семье разлад. Кстати, даже если родители не ругаются напрямую, но тихо ненавидят друг друга, дети это очень тонко чувствуют. Так что над отношениями супругов между собой необходимо работать не поверхностно, а на глубинном уровне.

И еще: малыш должен быть уверен в том, что, не смотря на разногласия между мамой и папой, они одинаково его любят, и он в этих разногласиях абсолютно не виноват.

Поддержка и любовь родителей — важный элемент воспитания

Вообще дети шести лет, не имея достаточного жизненного опыта и умения критично взглянуть на ситуацию, впитывают все, как губка. Чтобы ребенок быстрее научился проявлять самостоятельные суждения, нужно обязательно его хвалить, если он сам заметил ошибки в чьем-то или своем поведении, либо тактично опровергнуть его неправильное замечание. Вскоре, по мере накопления опыта и формирования ценностей, у малыша появится свое собственное мнение по поводу правильности или неправильности каких-либо поступков, и он будет действовать так, как считает верным для себя, не идя на поводу своих или чужих прихотей.

Возрастные особенности возраста 6-7 лет

Отношения между родителями и их детьми

Родитель должен быть ребенку прежде всего другом, к которому можно в любой момент обратиться за помощью, задать интересующий вопрос; другом, которому доверяешь, а не которого боишься.

Совместные занятия очень сближают

Очень важно, чтобы родители подчеркивали свою «равную» позицию в семье, говорящую о том, что они не являются безоговорочными авторитетами, за которыми всегда будет последнее слово. Ведь тогда у малыша даже и вопроса не возникнет: а правы ли они? Наоборот, у ребенка должно сложиться впечатление, что мама и папа – такие же живые люди, как и он сам, которые тоже могут ошибаться. Если в семье царит авторитарность, то дети, как правило, вырастают покорными, робкими и безвольными, причем не только со своими родителями, но и с другими более или менее властными людьми. Либо дети наоборот сами скопируют модель родительского поведения и будут абсолютно не управляемы.

Физическая активность в 6 лет — основа полноценного развития

Рекомендации родителям

Шесть лет – самое время корректировать в нужную сторону самооценку малыша. Потом это сделать будет куда сложнее. Поэтому нужно не скупиться на похвалу и при малейшей возможности говорить ребенку хорошие слова о нем. Вообще даже при его промахах, не стоит сразу набрасываться на него с различными обвинениями. Ведь все, что вы ему говорите, откладывается в его голове, и потом он сам про себя именно так и будет думать. Важно именно самому верить в «хорошесть» ребенка, чтобы это проявлялось как можно более искренно. При неправильном поведении ребенка, нужно указывать лишь на то, что он сделал неправильно и вас это расстраивает, не опускаясь при этом до оскорблений. В общем, всячески надо давать понять ребенку, что он хороший, и вы его любите, не смотря ни на что.

Кризис 6-7 лет — симптомы и проявления

В шесть лет при правильном воспитании у детей начинает развиваться ответственность.

Они лучше улавливают причинно-следственные связи между событиями и понимает, что если он сделал что-то плохое, неправильное, то за этим последует «наказание». Но наказание здесь имеется ввиду не родительское в чистом виде, а опосредованное. То есть, в идеале настоящая ответственность воспитывается не через запреты и требования родителей, а предоставление ребенку права выбора, но за который он сам будет отвечать впоследствии. Например, не нужно напрямую запрещать ребенку разбрасывать игрушки, но дать понять, что если он их не уберет, то кто-нибудь может наступить на какую-либо из них и сломать. Таким образом, ребенок уже сам выбирает (по крайней мере он так считает), убирать ему их или нет. Это помогает формированию у него ощущения свободы, но в то же время и ответственности за свой выбор.

Психологическая подготовка к школе — также обязанность родителей

Для развития ответственности следует также создать четкий круг обязанностей для ребенка, соответствующих его возрасту, которые он должен ежедневно выполнять (или не выполнять, но уже с негативными последствиями).

Пять-семь лет – время активного развития интеллектуальной сферы ребенка. Поэтому нужно обязательно выделять время тренировке его памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. В этом помогут как различные развивающие игры и задания, так и просто информация об окружающем мире. Детям в этом возрасте интересно все и запомнить они способны очень много. Кстати, именно в этом возрасте они задуют кучу вопросов, на которые надо стараться давать искренние и правильные ответы.

Семейные мероприятия — важный воспитательный момент

Хорошо скажется на воспитании ребенка походы всей семьей на какие-либо культурно-массовые мероприятия: это и сплотит семью, и расширит кругозор ребенка.

