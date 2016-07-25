А.Вассерман: Вопрос «нужно ли россиянам высшее образование» — ловушка

Вопрос о том, нужно ли высшее образование, на мой взгляд, сам по себе в принципе не имеет смысла, поскольку в нём не указано, для чего оно может быть нужно. Дело в том, что образование может быть получено с самыми разными целями.

Но общеизвестная фраза «чтобы стать интеллигентом нужно три высших образования — у деда, у отца и у Вас» указывает на роль высшего образования в формировании определённого стиля мышления. А, скажем, вопрос о том, нужно ли на современном производстве высшее образование или можно обойтись дрессировкой в нажимании кнопок в болонском стиле — он естественно зависит от того, что именно мы понимаем под современным производством.

Поэтому сама постановка вопроса, нужно ли россиянам высшее образование — это ловушка, она подменяет содержание формой, и поэтому я могу ответить на этот вопрос только с точки зрения моих представлений о целях образования.

Первая, на мой взгляд, цель образования — это формирование целостной картины мира, то есть представления о мире, как о результате взаимодействия небольшого числа фундаментальных закономерностей, ну, и естественно представления о том, как именно эти закономерности взаимодействуют, как выводить из них следствия. В этом смысле образование несомненно необходимо каждому, но, на мой взгляд, основы такого образования можно сформировать ещё в средней школе, а необязательно в высшей.

Если речь идёт о том, чтобы заниматься, как сейчас говорят, наукоёмкими производствами, то опять же всё зависит от того, как эти производства сами по себе организованы, ибо есть производства высокоавтоматизированные, где роль человека сведена к минимуму, но на таком производстве нужны специалисты с высшим образованием, чтобы понимать какие процессы творятся внутри вверенного им оборудования, а не просто нажимать на кнопки. Причём в этом случае образование должно быть профильным.

Например, мой сайт awas.ws начался с того, что мне понадобилось опубликовать мою статью «Чернобылей больше не будет». Так вот ключевой момент чернобыльского взрыва, ключевая причина в том, что среди персонала Чернобыльской Атомной станции к моменту взрыва не было ни одного человека, получившего высшее образование именно по ядерной энергетике — там были только энергетики вообще, и они просто в принципе не могли понять, почему нельзя нарушать те пункты инструкции, которые они нарушили.

Если же речь идёт о производстве классического конвейерного типа, то на таком производстве действительно не требуется большое число людей с высшим образованием, такие люди нужны только среди разработчиков продукции, выпускаемой конвейером, но такие производства, по сути, постепенно отмирают, и в обозримом будущем большую часть конвейерных производств удастся автоматизировать до такой степени, что люди для них вообще не будут нужны.

Соответственно, раз высшее образование не будет востребовано только на заведомо отмирающих производствах, можно сделать вывод, что на всех остальных оно будет необходимо. И, следовательно заявление, что высшее образование нужно только незначительной части граждан Российской Федерации — это заявление, так сказать, отмирающее. То есть оно относится только к той части нашего хозяйства, какой, по все видимости, осталось существовать сравнительно недолго.

Источник