6 детских вещей, которые стоит купить с рук

Пеленальные столики, комоды и шкафы стоят недешево, а когда приходит время обновлять интерьер, их часто отдают за бесценок, лишь бы не иметь хлопот с разборкой и вывозом. Так что подержанная мебель – выгодная покупка. У нее есть только одно «слабое место» – выдвижные ящики (дети обожают их дергать, раскачивать и часто ломают). Труднее всего найти хорошо сохранившиеся детские столы: они почти всегда поцарапаны и изрисованы.