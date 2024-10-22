6 детских вещей, которые стоит купить с рук

Приобретать б/у пару туфель или автокресло опасно для здоровья и даже жизни ребенка. Однако есть целый ряд детских товаров, на которых грех не сэкономить. Рассказываем, какие вещи имеет смысл покупать с рук, и как их правильно выбирать.
1. Коляска
Модели качественных европейских брендов при аккуратном использовании легко выдерживают двух владельцев.
2. Кроватка
Меньше всего нареканий после покупки вызывают б/у колыбельки для новорожденных и простые кроватки на колесах. У них редко обнаруживаются повреждения серьезнее облупившейся краски или сломанной рейки.
Менее долговечны изделия с маятниковым или электронным типом укачивания: механизмы нередко выходят из строя первыми, особенно если малыш любит энергично раскачивать кроватку. Если вам отдают изделие в разобранном виде, проверьте наличие всех креплений – у многих хозяев они теряются.
3. Стул для кормления
В стульчике ребенок зачастую и ест, и играет, поэтому этот предмет должен быть не просто в «хорошем» или «рабочем», а в «отличном» или «идеальном» состоянии, чтобы под новым владельцем не треснула рама и не упало сиденье (увы, такие случаи не редкость).
Первый тревожный сигнал – сильно изношенный чехол: это говорит либо о низком качестве изделия (добротную ткань или экокожу изуродовать непросто), либо о том, что им пользовался отнюдь не один ребенок.
4. Детская мебель
Пеленальные столики, комоды и шкафы стоят недешево, а когда приходит время обновлять интерьер, их часто отдают за бесценок, лишь бы не иметь хлопот с разборкой и вывозом. Так что подержанная мебель – выгодная покупка. У нее есть только одно «слабое место» – выдвижные ящики (дети обожают их дергать, раскачивать и часто ломают). Труднее всего найти хорошо сохранившиеся детские столы: они почти всегда поцарапаны и изрисованы.
5. Детский транспорт (а также шезлонги, ходунки, качели)
На практике такие забавы – недешевое удовольствие всего на несколько месяцев. Как только ребенок научится ползать, а затем и ходить, ходунки и качалки впадают в немилость, поэтому покупка с рук в такой ситуации – единственно здравое решение. Купить почти новую вещь будет нетрудно, но оценивать комплектацию придется внимательно, прежде всего в отношении креплений, страховочных ремней и бамперов.
6. Верхняя одежда
Главный враг верхней одежды – частая стирка, поэтому с рук лучше покупать те вещи, которые либо ее не требуют (комбинезоны и конверты для грудничков), либо относятся к категории износостойких: например, мембрана, тинсулейт или изософт во внутреннем слое предпочтительнее синтепона или пуха, поскольку со временем не спрессовываются. Добротные куртки и штаны из грязе- и водооталкивающих материалов стоят, как взрослое пальто, зато не знают сноса, а вместо стирки их достаточно протирать тряпочкой.
Важные правила: не доверяйте тому, кто торопит с покупкой
Цена любой подержанной вещи автоматически падает на 20%, даже если ею почти не пользовались. Пара царапин – и стоимость уменьшается уже на треть. Можно сэкономить до 70-80%.
Обязательно спрашивайте, где хранилась вещь: полгода на балконе или в гараже могут привести к появлению плесени и ржавчины. Не доверяйте продавцам, которые выставляют слишком низкую цену, торопят с покупкой, требуют предоплату или пытаются продать товар без осмотра, – так часто действуют мошенники.
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