Что делать, если у ребенка болит голова

Головная боль, к сожалению, удел не только взрослых людей, пожилых бабушек и дедушек. С каждым годом все чаще и чаще этим недугом страдают маленькие пациенты.

О том, почему возникает головная боль у детей, где искать помощь и к кому обращаться, читайте в нашей статье. Новости СМИ2

Причины

Причин возникновения головной боли у детей немало, основные из них:

Повышенное внутричерепное давление и сосудистый тонус.

Головная боль напряжения.

Инфекционная интоксикация, повышение температуры при гриппе, ангине, кори и других заболеваниях.

Черепно-мозговые травмы.

Заболевания ЛОР-органов (гайморит, фронтит, отит).

Мигрень.

Воспаление головного мозга.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Неврозы.

А теперь давайте поговорим об основных из них. Начнем, пожалуй, с самой распространенной причины головной боли у младенцев – повышение внутричерепного давления.

Повышение внутричерепного давления

Проблема очень распространенная, встречается у трети грудничков, и возникает в результате увеличения объема жидкости, которая сдавливает головной мозг и вызывает боль распирающего характера.

Поскольку младенцы не умеют говорить, они не могут пожаловаться родителям на боль. Заподозрить такую ситуации можно по нарушениям сна, частым капризам, плачу и срыгиваниям. Визуально мама и доктор могут увидеть выбухание большого родничка, расхождение швов черепа и быстрый рост головы.

В этой ситуации необходима консультация грамотного и опытного детского врача-невролога, а также УЗИ головного мозга – нейросонограмма – безболезненное и безопасное, но очень информативное исследование. Если доктор обнаруживает повышение внутричерепного давления, он назначает комплексную терапию, включающую мочегонные средства, препараты для улучшения мозгового питания и кровообращения, а также физиотерапевтическое воздействие – электрофорез и массаж.

Головная боль напряжения

Такая проблема весьма распространена у школьников, особенно в период подготовки к экзаменам. Причиной, как это уже понятно, служит перенапряжение, причем не только умственное, но и физическое. Как правило, дети жалуются на болевые ощущения в затылке или в области лба. Облегчение приносит сон и отдых.

​Чтобы профилактировать такую проблему, необходимо:

Организовать правильный режим сна и отдыха.

Сделать обязательными ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Внимательно следить за осанкой ребенка во время выполнения уроков – неправильное положение головы вызывает пережимание сосудов и нервов, что и приводит в итоге к возникновению неприятных симптомов.

При головной боли напряжения мы обязательно рекомендуем консультацию окулиста, ведь даже небольшое снижение зрения является большой нагрузкой для школьника, которому постоянно приходится вглядываться в задания, написанные на доске и т.д.

Дозировать время, проведенное перед телевизором и за компьютером.

Обычно при выполнении этих рекомендаций от головной боли напряжения удается избавиться. Неврологи нередко подключают также физиовоздействия – массаж или иглорефлексотерапию.

Мигрень

Мигрень – крайне неприятное заболевание, которое проявляется приступом мучительной головной боли. Как правило, передается этот недуг по наследству, истинной причины его возникновения пока не установлено.

В период между приступами ребенок чувствует себя хорошо, растет и развивается нормально. Но периодически у него возникает сильнейшая головная боль. Причем маленькие пациенты обычно могут рассказать доктору, что предчувствуют очередной приступ – появляется сонливость, апатия, снижается аппетит, появляются зрительные «звоночки» – искры, мушки перед глазами, а также ощущаются различные запахи и немеют пальцы.

У каждого ребенка – свой набор признаков приближающейся мигрени, следом за которыми и наступает сам приступ. К сожалению, его практически невозможно купировать даже сильными препаратами, однако минимизировать частоту возникновения можно попытаться. Этим занимается врач-невролог, к которому рекомендуется обратиться как можно скорее.

Головная боль при интоксикации

Нередко дети, страдающие от гриппа, кори или любой другой инфекции, сопровождающейся повышением температуры тела, жалуются на головную боль. И это неудивительно, ведь жар в сочетании с массовым выбросом в кровь токсинов – продуктов жизнедеятельности бактерий и вирусов – создают все необходимые условия для ее возникновения. Как правило, в таких случаях на пике боли может даже наблюдаться рвота, приносящая временное облегчение.

В данной ситуации рекомендуется лечить основное заболевание, а также сбивать температуру и купировать болевые ощущения с помощью разрешенных детям препаратов на основе парацетамола или ибупрофена.