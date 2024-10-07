Возьмите продукты для приготовления суфле из тыквы и творога. Тыкву очистите от кожуры и семечек.

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Нарежьте тыкву произвольно небольшими кусочками. Сложите в сотейник. Влейте немного воды, примерно 60-80 мл. Поставьте сотейник на огонь.

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На слабом огне варите тыкву до мягкости. В зависимости от размеров кусочков и сорта тыквы понадобится разное время варки. Я варила тыкву 10-12 минут. Воду с тыквы слейте.

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Разделите яйца на белки и желтки. В миску к творогу добавьте желтки.

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Блендером пюрируйте творог с желтками до однородной массы.

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Добавьте к творогу остывшую тыкву.

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Еще раз примените блендер. Измельчите творог с тыквой до получения однородной массы.

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Белки взбейте в отдельной посуде до устойчивых пиков и добавьте их в миску к творогу с тыквой.

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Лопаткой аккуратно введите белки в творожную массу. Получится очень легкое, воздушное тесто.

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Формочки для запекания щедро смажьте сливочным маслом.

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Заполните формочки тыквенно-творожной массой не до самого верха.

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Поставьте формочки в поддон, в который налейте воду, и поставьте в заранее разогретую до 180°С духовку.

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Запекайте суфле до появления характерной румяной корочки примерно 30 минут. В любом случае ориентируйтесь по своей духовке. Суфле во время выпечки хорошо поднимется.

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Творожно-тыквенное суфле готово. По желанию можете полить готовое суфле каким-нибудь сладким соусом, медом, вареньем.

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Порция такого суфле - это приятный и полезный перекус, завтрак или полдник.

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Суфле из творога и тыквы получилось нежным, легким, воздушным. Очень вкусное! Приятного аппетита!