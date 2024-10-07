Ингредиенты
Творог - 250 г
Тыква свежая - 150 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Масло сливочное (для смазывания формочек) - 1 ч.л.
- 120 кКал
- 1 ч. 10 мин.
- Б: 11.31
- Ж: 6.85
- У: 3.4
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Возьмите продукты для приготовления суфле из тыквы и творога. Тыкву очистите от кожуры и семечек.
Нарежьте тыкву произвольно небольшими кусочками. Сложите в сотейник. Влейте немного воды, примерно 60-80 мл. Поставьте сотейник на огонь.
На слабом огне варите тыкву до мягкости. В зависимости от размеров кусочков и сорта тыквы понадобится разное время варки. Я варила тыкву 10-12 минут. Воду с тыквы слейте.
Разделите яйца на белки и желтки. В миску к творогу добавьте желтки.
Блендером пюрируйте творог с желтками до однородной массы.
Добавьте к творогу остывшую тыкву.
Еще раз примените блендер. Измельчите творог с тыквой до получения однородной массы.
Белки взбейте в отдельной посуде до устойчивых пиков и добавьте их в миску к творогу с тыквой.
Лопаткой аккуратно введите белки в творожную массу. Получится очень легкое, воздушное тесто.
Формочки для запекания щедро смажьте сливочным маслом.
Заполните формочки тыквенно-творожной массой не до самого верха.
Поставьте формочки в поддон, в который налейте воду, и поставьте в заранее разогретую до 180°С духовку.
Запекайте суфле до появления характерной румяной корочки примерно 30 минут. В любом случае ориентируйтесь по своей духовке. Суфле во время выпечки хорошо поднимется.
Творожно-тыквенное суфле готово. По желанию можете полить готовое суфле каким-нибудь сладким соусом, медом, вареньем.
Порция такого суфле - это приятный и полезный перекус, завтрак или полдник.
Суфле из творога и тыквы получилось нежным, легким, воздушным. Очень вкусное! Приятного аппетита!
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