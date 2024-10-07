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Суфле из тыквы и творога

Для любителей тыквенных десертов предлагаю приготовить нежнейшее, сладкое, вкусное тыквенно-творожное суфле без сахара. Такое суфле хорошо подать на завтрак или сытный перекус. Если вы сладкоежка, то добавьте сахар во время приготовления. Мне же было достаточно сладости тыквы. Дополнительно в суфле можно положить изюм.

Ингредиенты

Творог - 250 г

Тыква свежая - 150 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Масло сливочное (для смазывания формочек) - 1 ч.л.

  • 120 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 11.31
  • Ж: 6.85
  • У: 3.4

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Возьмите продукты для приготовления суфле из тыквы и творога. Тыкву очистите от кожуры и семечек.

 

Фото 1

 

 

Нарежьте тыкву произвольно небольшими кусочками. Сложите в сотейник. Влейте немного воды, примерно 60-80 мл. Поставьте сотейник на огонь.

 

Фото 2

 

 

На слабом огне варите тыкву до мягкости. В зависимости от размеров кусочков и сорта тыквы понадобится разное время варки. Я варила тыкву 10-12 минут. Воду с тыквы слейте.

 

Фото 3

 

 

Разделите яйца на белки и желтки. В миску к творогу добавьте желтки.

 

Фото 4

 

 

Блендером пюрируйте творог с желтками до однородной массы.

 

Фото 5

 

 

Добавьте к творогу остывшую тыкву.

 

Фото 6

 

 

Еще раз примените блендер. Измельчите творог с тыквой до получения однородной массы.

 

Фото 7

 

 

Белки взбейте в отдельной посуде до устойчивых пиков и добавьте их в миску к творогу с тыквой.

 

Фото 8

 

 

Лопаткой аккуратно введите белки в творожную массу. Получится очень легкое, воздушное тесто.

 

Фото 9

 

 

Формочки для запекания щедро смажьте сливочным маслом.

 

Фото 10

 

 

Заполните формочки тыквенно-творожной массой не до самого верха.

 

Фото 11

 

 

Поставьте формочки в поддон, в который налейте воду, и поставьте в заранее разогретую до 180°С духовку.

 

Фото 12

 

 

Запекайте суфле до появления характерной румяной корочки примерно 30 минут. В любом случае ориентируйтесь по своей духовке. Суфле во время выпечки хорошо поднимется.

 

Фото 13

 

 

Творожно-тыквенное суфле готово. По желанию можете полить готовое суфле каким-нибудь сладким соусом, медом, вареньем.

 

Фото 14

 

 

Порция такого суфле - это приятный и полезный перекус, завтрак или полдник.

 

Фото 15

 

 

Суфле из творога и тыквы получилось нежным, легким, воздушным. Очень вкусное! Приятного аппетита!

 

Фото 16

 

 

Суфле из тыквы и творога, рецепт с фото
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