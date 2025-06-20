У меня больше не находится слов, кроме как назвать эти чипсы прикольными. Можно сделать их хрустящими или мягко-хрустящими. Как - опишу в рецепте. Оба варианта понравились.
Можно подавать чипсы в качестве закуски с разными добавками: с сыром, паштетом или пикантными соусами, а также вместо хлеба на завтрак.
Ингредиенты
Гречка - 80 г
Вода - 400 мл
Соль - по вкусу
Масло растительное - для жарки
- 226 кКал
- 1 ч. 20 мин.
- Б: 4.38
- Ж: 14.18
- У: 21.6
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чипсы из гречки готовим из самых простых ингредиентов.
В дальнейшем можно попробовать добавить специи.
Крупу промыть, залить водой и хорошенько разварить, посолить.
Измельчить кашу в блендере или протереть через сито.
На противень с бумагой для выпечки/ковриком выложить гречку и разровнять, удобно это делать, смочив руки водой.
По центру у меня вышло чуть толще, по краям - тоньше.
Подсушить гречневый коржик при температуре 100 градусов, я вытащила его из духовки спустя 45 минут, когда края стали подрумяниваться.
Нарезать корж на кусочки. По сути уже можно есть и такие чипсы.
Но мне показалось, что они вкуснее после лёгкой обжарки в горячем масле.
Тонкие чипсы получились полностью хрустящими, а вот те, что потолще, были и мягкими, и хрустящими одновременно.
Чипсы из гречки готовы.
Приятного аппетита.
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