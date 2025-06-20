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Чипсы из гречки

У меня больше не находится слов, кроме как назвать эти чипсы прикольными. Можно сделать их хрустящими или мягко-хрустящими. Как - опишу в рецепте. Оба варианта понравились.

Можно подавать чипсы в качестве закуски с разными добавками: с сыром, паштетом или пикантными соусами, а также вместо хлеба на завтрак.

Отлично похрустеть гречневыми чипсами в дороге или на рабочем месте)).

Ингредиенты

Гречка - 80 г

Вода - 400 мл

Соль - по вкусу

Масло растительное - для жарки

  • 226 кКал
  • 1 ч. 20 мин.
  • Б: 4.38
  • Ж: 14.18
  • У: 21.6

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чипсы из гречки готовим из самых простых ингредиентов.

 

В дальнейшем можно попробовать добавить специи.

 

Фото 1

 

 

Крупу промыть, залить водой и хорошенько разварить, посолить.

 

Фото 2

 

 

Измельчить кашу в блендере или протереть через сито.

 

На противень с бумагой для выпечки/ковриком выложить гречку и разровнять, удобно это делать, смочив руки водой.

 

По центру у меня вышло чуть толще, по краям - тоньше.

 

Фото 3

 

 

Подсушить гречневый коржик при температуре 100 градусов, я вытащила его из духовки спустя 45 минут, когда края стали подрумяниваться.

 

Фото 4

 

 

Нарезать корж на кусочки. По сути уже можно есть и такие чипсы.

 

Фото 5

 

 

Но мне показалось, что они вкуснее после лёгкой обжарки в горячем масле.

 

Фото 6

 

 

Тонкие чипсы получились полностью хрустящими, а вот те, что потолще, были и мягкими, и хрустящими одновременно.

 

Фото 7

 

 

Чипсы из гречки готовы.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Чипсы из гречки, рецепт с фото
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