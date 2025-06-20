Чипсы из гречки

У меня больше не находится слов, кроме как назвать эти чипсы прикольными. Можно сделать их хрустящими или мягко-хрустящими. Как - опишу в рецепте. Оба варианта понравились.

Можно подавать чипсы в качестве закуски с разными добавками: с сыром, паштетом или пикантными соусами, а также вместо хлеба на завтрак.

Отлично похрустеть гречневыми чипсами в дороге или на рабочем месте)).