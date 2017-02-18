Без памперсов не читать!!!

Выдержки из сочинений школьников

1. Трактор мчался по полю, слегка попахивая…

2. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну.

3. Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!

4. Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал.

5. Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.

6. Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.

7. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.

8. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью.

9. Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордочкой.

10. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться.

1 1. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.

12. Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул дверь палкой.

13. Герасим налил Муме щей.

14. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.

15. Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в аэропорт!

16. Отец Чацкого умер в детстве.

17. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. 18. Под старость лет его приковало к постели раком.

19. Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.

20. Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него.

21. У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.

22. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.

23. Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь

25. Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк.

26. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами.

28. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.

29. Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.

30. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже.

31. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.

32. Герасим ел за четверых, а работал один. 33. Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Hо ему это не удалось. Hе удалось ему это и с Максимом Максимычем.

34. У Чичикова много положительных черт: он всегда выбрит и пахнет.

35. Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше.

36. Шелковистые, белокурые локоны выбивались из под её кружевного фартука.

37. Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться. 38. Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной.

39. Таким образом, Печорин овладел Бэлой, а Казбич – Каракезом.

40. Наташа была истинно русской натурой, очень любила природу и часто ходила на двор. 41. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.

42. Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено.

43. Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.

44. Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от няни Арины Родионовны.

45. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие – он сразу женился.

46. В результате из Тихона вырос не мужчина, а самый настоящий овца.

47. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, видел.

48. Сначала Татьяна горячо любила Онегина, а он её в глаза не видел. Hо когда она похолодела, Евгений решил начать всё снова. Было поздно.

49. Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился.

50. Когда я прочитал роман Горького “Мать”, то сам захотел стать матерью.

51. Hа поле раздавались стоны раненых и мертвых.

52. В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже остановился постоять.

53. Летать на костылях непросто, но он научился.

54. Декабристы накопили большую потенцию и излили ее на Сенатскую площадь.

55.” На берегу сидела девочка,рядом с ней сидела собака, она была одета в голубое платье и в косыночку в горошек. 56.”Не успела колхозница сойти с трибуны, как на неё взобрался председатель колхоза”

57″Княгиня ехала в карете с приподнятым вверх задом” 58″Мальчик в лодке быстро греб коромыслами”

59″Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот”

60″ В горницу вошел негр румяный с мороза”

61 “У тюленка на голове рос пушок и маленький хвостик”

62 “Гуси летели с голыми ногами”…

63 “Наконец сбылась мечта цветка-он стал голубым”…

64 “Ямщик помыкал лошадью задом.

65 Картина Репина “ждут” -девочки сидели на лодке вверх килем

66 На тему ‘ моя любимая учительница’ Учительница малявалась памадой и мочилась духами.

67 “В то время как Павел Власов на суде плевал на разлагающийся труп царизма, его мать на улице забрасывала этот труп листовками.”

68 “Андрий! – вскричал Тарас. – Чем я тебя породил, тем и убью!”

69 “Дубровский имел сношения с Машей через дупло.” 70″Идет бычок качается , кончает на ходу …”

71″ ……..Перед нами картина Васнецова ” Три богатыря….” Глядя на коня Добрыни Никитича мы видим что он из богатой семьи.. Но лицо коня Алёши поповича не видно- он нагнулся…

72 “В заду у Дубровского кто-то ходил!”

73 “Воины Александра Невского сражались с псами-рыцарями каучуковыми мечами.”

74 “Ленин прибыл в Петроград, произнёс речь с броневика, потом сел на него и поехал штурмовать Зимний дворец.”

75 “В 1968 году крестьянам выдали паспорта и те начали путешествовать по стране.”

76 “Войско Ивана Грозного подошло к Казани и обложило её”

77 “В пещере первобытного человек всё было из шкур животных, даже занавески на окнах.”

78″…Когда к нашему селу подвели газ, всех жителей подключили к газопроводу”.

79 “Девочка съела пирожок вместе с собакой которая бежала за ней”.

80 Из сочинения по “Поднятой целине”. -Во время бунта женщины растащили весь семенной фонд Давыдова.

81 “Лось вышел на опушку леса и завыл от досады”.

82 “По дороге шел Челкаш. Из его разорванных штанин было видно его пролетарское происхождение.”

83 “По небу летели ласточки и громко каркали”

84 “Отело рассверипело и убило Дездемону.”

85 “Дубровский стоял возле окна, заложив рук

87 “На трибуне выступала доярка. После чего на нее залез председатель.”

88 “Семь гномов очень любили Белоснежку, потому что она была добрая, чистоплотная и никому не отказывала”

89 Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. Hа полу лежал и еле дышал труп, рядом сидела жена трупа, а брат трупа лежал в другой комнате без сознания.

90 Hа берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.

91 Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд.

92 Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.

93 Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами.

94 Пушкин был чувствителен во многих местах.

95 Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.

96 Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза.

97 Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом.

98 “Пушкин не успел увернуться и Дантес разрядил в него всю обойму”

99 Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.

100 Кругом было тихо, как будто все вымерли… Какая красота!

101 В комнате громко тикали солнечные часы.

102 “Так как Печорин — человек лишний, то и писать о нем — лишняя трата времени”

103 “Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, как очутился на Анне Карениной”

104 “Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с Hаташей Ростовой и дал ему год условно”

105 “Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого «Война и мир», особенно когда она танцует на балу со Штирлицем”

106 “По двору гуляли куры, утки и прочая домашняя утварь” 107 “Денис Давыдов повернулся к женщинам задом и выстрелил два раза”

108 “Когда русские дружинники вышли на поле битвы, из-за кургана выскочило монголо-татарское иго”

109 “Князю Олегу предсказали, что он умрет от змеи, которая вылезет из его черепа”

110 “Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо” 111 “Всадник пришпротил лошадь”

112 “Дед вылечил зайца и стал жить у него”

113″Его глаза с нежностью смотрели друг на друга”

114 Папа Карло вырубил Буратино”

115 “Творчеству Гоголя была характерна тройственность. Одной ногой он стоял в прошлом, другой вступал в будущее, а между у него была жуткая действительность”

116 “В клетке сидит мой пернатый друг — хомячок”

117 “В лесу было тихо, но за углом выли волки”

118 “Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком” 119 “Глаза вратаря, как и ноги бегали за мечом”

120 “Девочки шли и дружно хрустели ногами”

121 “Аня, сидя на стуле, спала, и мимоходом ела булку”

123 “Корова — это большое животное с четырьмя ногами по углам”

124 Между ног его висела сабля.

125 Мы спали, но нам не спалось.

126 Мышьяк используется как хорошо успокаивающее средство.

127 На балах он ухаживал за дамами, но скоро ему эти прибаутки надоели.

128 На крыше было много голубей. Человек соpок.

129 На тонкой, увитой сухожилиями шее, моталась обыкновенная голова.

130 На школьном полу валялись разбросанные грязные следы