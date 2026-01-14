Не только лед: 7 опасностей зимы, о которых редко задумываются родители

Когда горка настолько накатана, что на ней уже нет снега, а есть только лед, на тюбинге можно разогнаться до 80 км/ч! Ужасная цифра. Особенно если учесть, что тюбинг не имеет руля и свернуть/повернуть на нем куда-либо невозможно. Остается только нестись вперед и молиться, чтобы тебя не вынесло на дорогу или, например, прямиком к дереву. И если с ледянки еще можно скатиться на бок, то с тюбинга сложнее — человек сидит в нем очень плотно.