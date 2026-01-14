Не только лед: 7 опасностей зимы, о которых редко задумываются родители

1. Скользкие поверхности
- Внимательно отнеситесь к выбору детской обуви — отдавайте предпочтение той, что имеет глубокий протекторный рисунок на подошве.
- Следите за тем, чтобы ребенок не держал руки в карманах — при падении это может сослужить ему плохую службу. На руках должны быть варежки или перчатки.
- Приучите себя и ребенка (если он не слишком маленький) правильно рассчитывать время, которое необходимо для того, чтобы добраться из точки А в точку Б. Из-за гололеда ваше передвижение может быть затруднено, и в случае опоздания вам придется спешить, что также может привести к травме.
- Выбирайте одежду, на которой имеются светоотражающие элементы, — и для себя, и для ребенка. Зимой рано темнеет, тормозной путь увеличивается, видимость ухудшается из-за снегопада. А человека в куртке или комбинезоне со светоотражающими элементами видно за 150 метров. Если вы уже приобрели одежду, на которой их нет, — не страшно. В магазинах большой выбор наклеек подобного рода.
2. Сосульки и падающий с крыш снег
Продолжительные снегопады увеличивают вероятность схода снега с крыш зданий. И в это время очень важно выбирать правильные маршруты.
- Держитесь подальше от скатных крыш (в основном речь идет о старых застройках) — особенно они опасны в регионах, где дела с их чисткой обстоят хуже, чем в столице.
- Если на тротуаре видны следы упавшего снега, обходите это место стороной — оно опасно.
- Сосульки часто образуются в местах расположения водосточных труб — нужно быть начеку и обращать на это внимание.
- Помните, что сосульки опасны не только в период потепления, но и при любой погоде — влияние на них оказывает и температура здания, и другие факторы.
3. Снежные горки
Санки, ледянки и тюбинги, которые так любят дети, представляют огромную опасность.
Мы проводили эксперимент: выехали на горку, взяв с собой эти средства передвижения. Оказалось, что они плохо поддаются управлению даже взрослым человеком — что уж говорить о ребенке!
Когда горка настолько накатана, что на ней уже нет снега, а есть только лед, на тюбинге можно разогнаться до 80 км/ч! Ужасная цифра. Особенно если учесть, что тюбинг не имеет руля и свернуть/повернуть на нем куда-либо невозможно. Остается только нестись вперед и молиться, чтобы тебя не вынесло на дорогу или, например, прямиком к дереву. И если с ледянки еще можно скатиться на бок, то с тюбинга сложнее — человек сидит в нем очень плотно.
- Кататься можно только сидя — ни в коем случае нельзя ложиться на живот. Голова не должна быть запрокинута назад.
- Руки должны обязательно дотягиваться до ручек «ватрушки». Ноги должны быть на весу, а не болтаться, цепляясь за землю.
- Уклон горки не должен превышать 20 градусов. Трасса должна быть хорошо просматриваемой, без преград, обрывов и резких поворотов.
- Ни в коем случае нельзя отправлять детей одних кататься на тюбингах — только в сопровождении взрослых.
4. Катание на коньках
Это любимое зимнее развлечение, к сожалению, очень часто приводит к травмам. Нередко родители отправляются на каток с детьми, не имея особых навыков. Это, конечно, неправильно — прежде чем впервые вывести ребенка на лед, стоит самим взять пару уроков у профессионального тренера.
Абсолютное большинство травм на катке дети получают как раз во время своего «дебюта».
- В сильный холод кататься не стоит — велик риск получить обморожение.
- Стоит избегать большого количества людей, чтобы предотвратить столкновение и, как следствие, травму.
- До выхода на лед ребенку следует объяснить, как правильно падать — сгруппировавшись и согнув колени, завалиться на бок.
- Важно — не пренебрегать средствами индивидуальной защиты: шлемом, налокотниками и наколенниками.
- Не стоит выходить на каток, если на нем играют в хоккей или ездит ледовый комбайн.
5. Замерзшие водоемы
Находиться на них довольно опасно — особенно, если не соблюдать правила.
- Приближаться к озерам и рекам можно только в том случае, если толщина льда достигла 7 см. Об этом, как правило, сообщают официальные источники по телевизору и радио.
- Категорически нельзя выходить на лед в следующих случаях: в темное время суток или при плохой видимости (например, из-за тумана или снегопада); если цвет льда молочно-мутный или серый и его структура пористая; если неподалеку осуществляется сброс теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.
- Если вдруг вы оказались на небезопасном льду и он начал под вами трещать, первым делом следует быстро лечь на живот — таким образом распределив на льду вес тела. И в таком положении двигаться в ту сторону, откуда вы пришли.
6. Ледяные металлические поверхности
Время идет, сменяются поколения, но одно остается неизменным — с наступлением зимы детям непременно хочется узнать, какая на вкус перекладина у качелей или горки. После чего юные исследователи оказываются в травматологии.
- Обязательно объясните ребенку, что нельзя пробовать на вкус металлические предметы зимой на улице. Идея эта крайне неудачная.
- Если неприятность все же случилась, не стоит делать резких движений. Постарайтесь успокоить ребенка.
- Интенсивно дышите вместе с ребенком на его язык, поставив руки вокруг рта малыша. В идеале — полейте на прилипший язык чем-то теплым, тогда он почти наверняка сразу отлипнет.
- Если ребенок дернулся и пошла кровь, наклоните его голову вперед, чтобы кровь не залилась в горло. Тканью или рукой прижмите место раны и немедленно отправляйтесь к врачу.
7. Бродячие собаки
Летом проблема пропитания стоит для уличных животных не так остро, как зимой. Голод и холод заставляют бродячих собак вести себя агрессивно, из-за чего учащаются случаи нападения на людей.
Только в фильмах смелые герои в силах разогнать стаю собак одним взмахом оказавшейся рядом палки — в жизни все гораздо печальнее.
И спастись от злобно настроенной стаи практически невозможно. Но если соблюдать некоторые правила, риски можно минимизировать. Запомните их и обязательно расскажите ребенку.
- В темное время суток необходимо держаться подальше от малолюдных мест, поскольку животные чаще нападают на человека, когда рядом с ним никого нет.
- Если бездомные собаки все же повстречались на пути, старайтесь не обращать на них внимания и не показывать испуг — идите, куда шли. Если вы остановитесь, это увеличит интерес собак и вызовет желание подойти ближе.
- Если собака одна и у вас по счастливому стечению обстоятельств с собой есть какая-то еда — бросьте ее животному и, пока собака ею занята, постарайтесь побыстрее уйти.
- Если стая проявляет агрессию, постарайтесь забраться на возвышенность и там уже ждите помощь.
- Особую опасность представляют собаки, у которых есть щенки. Научите детей никогда не приближаться к ним на улице, так как их мать может напасть молниеносно, посчитав, что ее потомству что-то угрожает.
