РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  • Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

Не только лед: 7 опасностей зимы, о которых редко задумываются родители

Как минимизировать риски, рассказал основатель социального проекта «Безопасное детство» Дмитрий Орлов.

Журналист, мама Нины и Марка
источник: Unsplash

1. Скользкие поверхности

Именно скользкие поверхности являются причинами большинства травм. Но их можно предотвратить, если придерживаться основных правил.

  • Внимательно отнеситесь к выбору детской обуви — отдавайте предпочтение той, что имеет глубокий протекторный рисунок на подошве.
  • Следите за тем, чтобы ребенок не держал руки в карманах — при падении это может сослужить ему плохую службу. На руках должны быть варежки или перчатки.
  • Приучите себя и ребенка (если он не слишком маленький) правильно рассчитывать время, которое необходимо для того, чтобы добраться из точки А в точку Б. Из-за гололеда ваше передвижение может быть затруднено, и в случае опоздания вам придется спешить, что также может привести к травме.
  • Выбирайте одежду, на которой имеются светоотражающие элементы, — и для себя, и для ребенка. Зимой рано темнеет, тормозной путь увеличивается, видимость ухудшается из-за снегопада. А человека в куртке или комбинезоне со светоотражающими элементами видно за 150 метров. Если вы уже приобрели одежду, на которой их нет, — не страшно. В магазинах большой выбор наклеек подобного рода.

2. Сосульки и падающий с крыш снег

Продолжительные снегопады увеличивают вероятность схода снега с крыш зданий. И в это время очень важно выбирать правильные маршруты.

  • Держитесь подальше от скатных крыш (в основном речь идет о старых застройках) — особенно они опасны в регионах, где дела с их чисткой обстоят хуже, чем в столице.
  • Если на тротуаре видны следы упавшего снега, обходите это место стороной — оно опасно.
  • Сосульки часто образуются в местах расположения водосточных труб — нужно быть начеку и обращать на это внимание.
  • Помните, что сосульки опасны не только в период потепления, но и при любой погоде — влияние на них оказывает и температура здания, и другие факторы.

3. Снежные горки

Санки, ледянки и тюбинги, которые так любят дети, представляют огромную опасность.

Мы проводили эксперимент: выехали на горку, взяв с собой эти средства передвижения. Оказалось, что они плохо поддаются управлению даже взрослым человеком — что уж говорить о ребенке!

Когда горка настолько накатана, что на ней уже нет снега, а есть только лед, на тюбинге можно разогнаться до 80 км/ч! Ужасная цифра. Особенно если учесть, что тюбинг не имеет руля и свернуть/повернуть на нем куда-либо невозможно. Остается только нестись вперед и молиться, чтобы тебя не вынесло на дорогу или, например, прямиком к дереву. И если с ледянки еще можно скатиться на бок, то с тюбинга сложнее — человек сидит в нем очень плотно. 

  • Кататься можно только сидя — ни в коем случае нельзя ложиться на живот. Голова не должна быть запрокинута назад. 
  • Руки должны обязательно дотягиваться до ручек «ватрушки». Ноги должны быть на весу, а не болтаться, цепляясь за землю.
  • Уклон горки не должен превышать 20 градусов. Трасса должна быть хорошо просматриваемой, без преград, обрывов и резких поворотов.
  • Ни в коем случае нельзя отправлять детей одних кататься на тюбингах — только в сопровождении взрослых.

4. Катание на коньках

Это любимое зимнее развлечение, к сожалению, очень часто приводит к травмам. Нередко родители отправляются на каток с детьми, не имея особых навыков. Это, конечно, неправильно — прежде чем впервые вывести ребенка на лед, стоит самим взять пару уроков у профессионального тренера. 

Абсолютное большинство травм на катке дети получают как раз во время своего «дебюта».
  • В сильный холод кататься не стоит — велик риск получить обморожение.
  • Стоит избегать большого количества людей, чтобы предотвратить столкновение и, как следствие, травму.
  • До выхода на лед ребенку следует объяснить, как правильно падать — сгруппировавшись и согнув колени, завалиться на бок.
  • Важно — не пренебрегать средствами индивидуальной защиты: шлемом, налокотниками и наколенниками.
  • Не стоит выходить на каток, если на нем играют в хоккей или ездит ледовый комбайн.
источник: Freepik

5. Замерзшие водоемы

Находиться на них довольно опасно — особенно, если не соблюдать правила.

  • Приближаться к озерам и рекам можно только в том случае, если толщина льда достигла 7 см. Об этом, как правило, сообщают официальные источники по телевизору и радио.
  • Категорически нельзя выходить на лед в следующих случаях: в темное время суток или при плохой видимости (например, из-за тумана или снегопада); если цвет льда молочно-мутный или серый и его структура пористая; если неподалеку осуществляется сброс теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.
  • Если вдруг вы оказались на небезопасном льду и он начал под вами трещать, первым делом следует быстро лечь на живот — таким образом распределив на льду вес тела. И в таком положении двигаться в ту сторону, откуда вы пришли.

6. Ледяные металлические поверхности

Время идет, сменяются поколения, но одно остается неизменным — с наступлением зимы детям непременно хочется узнать, какая на вкус перекладина у качелей или горки. После чего юные исследователи оказываются в травматологии. 

  • Обязательно объясните ребенку, что нельзя пробовать на вкус металлические предметы зимой на улице. Идея эта крайне неудачная.
  • Если неприятность все же случилась, не стоит делать резких движений. Постарайтесь успокоить ребенка.
  • Интенсивно дышите вместе с ребенком на его язык, поставив руки вокруг рта малыша. В идеале — полейте на прилипший язык чем-то теплым, тогда он почти наверняка сразу отлипнет.
  • Если ребенок дернулся и пошла кровь, наклоните его голову вперед, чтобы кровь не залилась в горло. Тканью или рукой прижмите место раны и немедленно отправляйтесь к врачу.

7. Бродячие собаки

Летом проблема пропитания стоит для уличных животных не так остро, как зимой. Голод и холод заставляют бродячих собак вести себя агрессивно, из-за чего учащаются случаи нападения на людей. 

Только в фильмах смелые герои в силах разогнать стаю собак одним взмахом оказавшейся рядом палки — в жизни все гораздо печальнее.

И спастись от злобно настроенной стаи практически невозможно. Но если соблюдать некоторые правила, риски можно минимизировать. Запомните их и обязательно расскажите ребенку. 

  • В темное время суток необходимо держаться подальше от малолюдных мест, поскольку животные чаще нападают на человека, когда рядом с ним никого нет.
  • Если бездомные собаки все же повстречались на пути, старайтесь не обращать на них внимания и не показывать испуг — идите, куда шли. Если вы остановитесь, это увеличит интерес собак и вызовет желание подойти ближе. 
  • Если собака одна и у вас по счастливому стечению обстоятельств с собой есть какая-то еда — бросьте ее животному и, пока собака ею занята, постарайтесь побыстрее уйти.
  • Если стая проявляет агрессию, постарайтесь забраться на возвышенность и там уже ждите помощь.
  • Особую опасность представляют собаки, у которых есть щенки. Научите детей никогда не приближаться к ним на улице, так как их мать может напасть молниеносно, посчитав, что ее потомству что-то угрожает.
Ссылка на первоисточник
наверх