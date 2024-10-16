Детское враньё: как реагировать родителям

Рассуждает Пётр Дмитриевский, психолог Москов­ского городского психолого-педагогического университета.

Юлия Борта, «АиФ»: Пётр, до какого возраста ребёнок не различает ложь и фантазии?

Пётр Дмитриевский: Даже маленькие дети, играя в кухню, надкусывают пластмассовые муляжи и песочные куличики только понарошку.

Так что реальность и фантазию различают даже малыши.

- Чем изобретательнее врут, тем выше интеллект. Это правда?

- Освоение навыка лжи - важный этап в развитии человека. Ложь - это более сложный элемент общения, чем младенческие способы привлекать внимание через слёзы и крик. Примерно с трёх лет слово становится способом регулирования границ.

Ребёнок обнаруживает, что он является отдельным от других человеком, что он непрозрачен для окружающих и у него есть свой мир, про который он может что-то рассказывать, что-то оставлять при себе, а что-то искажать при рассказе. Если у ребёнка закрепляется ощущение всевидящего ока родителя, это грозит серьёзными психическими расстройствами.

Изобретательность лжи дейст­вительно может говорить о развитости интеллекта и творческих способностях, однако не стоит относиться к ней как к чему-то однозначно прекрасному и поощряемому. Во многих ситуациях ложь ребёнка сигнализирует о необходимости перенастроить систему отношений в семье.

- Как разобраться, когда ребёнок врёт, а когда говорит правду?

- Универсальных способов проникнуть во внутренний мир другого человека нет, и это во многом удобно. Иначе любой человек мог бы что угодно нам внушить или вычислить то, что мы хотели бы оставить при себе.

Ни ребёнку, ни взрослому не хотелось бы жить в мире полного отсутствия личного пространст­ва. Косвенными признаками лжи могут быть почёсывания губ или щёк, отведение глаз в сторону, торопливость, волнение при рассказе.

Инфографика: АиФ

- Когда ложь нельзя прощать?

- Прежде чем решать, прощать или не прощать, нужно разобраться в причинах вранья.

Чаще всего ложь ребёнка свидетельствует о завышенных требованиях, избыточных запретах, страхе отвержения или о чрезмерности наказаний, принятых в семье.

В этом случае родителям нужно внести изменения в систему запретов, санкций. Нельзя оставлять незамеченной, например, ложь о реальном местонахождении, реальном виновнике происшествия. В подобных ситуациях необходимо разъяснить ребёнку, к каким серьёзным последствиям приводит его ложь.

Есть ситуации, когда фантазирование играет роль внутреннего психотерапевта. К примеру, ребёнок в реальности не смог справиться с агрессией со стороны одноклассника, но дома рассказывает, как ловко он дал отпор.

Так он пытается справиться с бессилием. Родителям необходимо рассказать ребёнку о способах не дать себя в обиду, напомнить о возможности обращения к взрослым за помощью.