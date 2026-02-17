Как долго снег летит до земли: объяснение для детей и советы родителям

Когда идёт снег, кажется, что снежинки падают очень медленно, будто танцуют в воздухе. У ребёнка закономерно возникает вопрос: «А сколько времени снежинка вообще летит до земли?» Ответ неожиданно интересный: снежинка может лететь несколько минут, а иногда даже дольше. Всё зависит от того, какой она формы и что происходит в воздухе.