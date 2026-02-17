РЕБЁНОК.РУ
Как долго снег летит до земли: объяснение для детей и советы родителям

Когда идёт снег, кажется, что снежинки падают очень медленно, будто танцуют в воздухе. У ребёнка закономерно возникает вопрос: «А сколько времени снежинка вообще летит до земли?» Ответ неожиданно интересный: снежинка может лететь несколько минут, а иногда даже дольше. Всё зависит от того, какой она формы и что происходит в воздухе.

Журналист, филолог
снегопад
Источник: Unsplash

Почему снежинки падают так медленно

Снежинка — не тяжёлый камешек, а лёгкий кристаллик льда с тонкими лучиками. Она почти ничего не весит, зато у неё большая поверхность. Из-за этого воздух сильно её тормозит.

Когда снежинка начинает падать, воздух словно «подхватывает» её, не давая быстро упасть. Она кружится, переворачивается, может даже ненадолго подниматься вверх вместе с потоком воздуха.

Можно объяснить ребёнку так: «Снежинка падает не прямо вниз, а плывёт, как перышко».

С какой высоты падает снег

Снег образуется высоко в облаках — обычно на высоте от одного до нескольких километров. Это очень далеко. Если бы снежинка падала без воздуха, она долетела бы до земли почти мгновенно. Но в реальности воздух превращает падение в долгое путешествие.

Учёные подсчитали, что в спокойную погоду снежинка может лететь от 5 до 30 минут, прежде чем окажется на земле. Иногда даже дольше, если есть восходящие потоки воздуха.

Почему одни снежинки падают быстрее, а другие медленнее

Не все снежинки одинаковые. Крупные, тяжёлые снежинки падают быстрее — им сложнее удерживаться в воздухе. Маленькие и «пушистые» могут лететь очень долго, потому что воздух легко их подхватывает.

Также влияет погода при ветре снежинку уносит в сторону; при сильном морозе она твёрже и падает чуть быстрее; при слабом морозе снежинки легче и дольше кружатся. Поэтому снег никогда не падает одинаково — каждый раз это новое путешествие.

Почему иногда кажется, что снег летит почти горизонтально

Когда дует ветер, снежинка может лететь не вниз, а вбок. Иногда она вообще поднимается вверх, если попадает в тёплый поток воздуха.

Это значит, что путь снежинки до земли редко бывает прямым. Она может сделать десятки «петель» и «поворотов», прежде чем наконец приземлится.

Можно сказать ребёнку: «Снежинка — как воздушный шарик без ниточки: куда дунет воздух, туда она и полетит».

Как объяснить ребёнку на примере

Можно провести простой опыт. Возьмите лист бумаги и скомкайте его в шарик — он упадёт быстро. А теперь возьмите салфетку или перо — оно будет падать медленно и плавно. Снежинка ведёт себя как салфетка, а не как шарик. Именно поэтому она так долго летит.

Советы родителям

Объясняйте спокойно и образно: «Снежинка летит до земли долго, потому что она лёгкая и воздух её тормозит. Иногда путь занимает несколько минут».

Можно вместе с ребёнком понаблюдать за снегом из окна и попробовать представить, сколько поворотов делает каждая снежинка. Это развивает воображение и внимание.

Если ребёнок постарше, можно добавить: воздух действует как подушка, которая не даёт снежинке быстро упасть.

Этот вопрос помогает ребёнку понять, что даже обычный снег — это сложный природный процесс. Он учит замечать время, движение, влияние воздуха и погоды. Так шаг за шагом формируется интерес к физике и природе.

