Соберите ингредиенты для приготовления торта «Мозаика».

Фото 1

Яйца разбейте в миску, насыпьте сахар.

Фото 2

Взбивайте несколько минут до получения легкой пены. Долго взбивать не нужно.

Фото 3

После налейте молоко.

Фото 4

И растительное масло, перемешайте.

Фото 5

Постепенно насыпьте просеянную муку и какао. А также щепотку соли и соду, погашенную уксусом, перемешайте тесто.

Фото 6

Налейте кипяток. И снова хорошо перемешайте. Должно получиться жидкое тесто.

Фото 7

Вылейте тесто в форму с пергаментом. Диаметр моей формы - 20 сантиметров.

Фото 8

Выпекайте корж 40-45 минут в духовке, разогретой до 170-175 градусов. После дайте коржу остыть в форме и доставайте из неё.

Фото 9

Желатин залейте холодной кипяченой водой.

За 10-15 минут он набухнет.

Фото 10

Растопите его на водяной бане и немного остудите.

Фото 11

В сметану комнатной температуры насыпьте сахар и ванильный сахар.

Фото 12

Перемешайте.

Фото 13

В мисочку с желатином выложите 2-3 ложки сметаны с сахаром и перемешайте до однородности.

Фото 14

Полученную смесь влейте в сметану с сахаром и перемешайте. Это делается для того, чтобы от разницы температур сметаны и желатина не было комочков желатина в сметане.

Фото 15

Согласно инструкции на упаковке приготовьте 2-3 вида желе. Поставьте в холодильник и дайте застыть. После достаньте и нарежьте небольшими кубиками.

Фото 16

Кубики желе выложите в сметану с сахаром и желатином, аккуратно перемешайте.

Фото 17

Остывший корж разрежьте вдоль на две части. На большую тарелку или блюдо поставьте кольцо для торта. Стенки кольца закройте ацетатной лентой или бумагой для выпечки. На дно выложите половину разрезанного коржа.

Фото 18

На эту половину выложите кубики желе со сметаной. И накройте второй половиной коржа. Закройте торт пищевой пленкой и поставьте в холод на 4-5 часов, можно на ночь.

Фото 19

Когда желе хорошо застынет, снимите с торта пленку и кольцо.

Фото 20

Торт «Мозаика» готов. Нарежьте и подавайте к столу.

Фото 21

Фото 22