Торт «Мозаика»

Ингредиенты
Мука пшеничная - 150 г
Какао-порошок - 40 г
Сахар - 150 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Молоко - 50 мл
Масло растительное - 50 мл
Кипяток - 100 мл
Сода - 1 ч.л.
Соль - 1 щепоткаНачинка торта:
Желе фруктовое - 3 шт. (каждое по 40 г)
Сметана (20-30%) - 500 г
Сахар - 4 ст.л.
Ванильный сахар - 1 ст.л.
Желатин - 20 г
- 277 кКал
- 6 ч.
- Б: 6.06
- Ж: 12.19
- У: 35.86
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления торта «Мозаика».
Яйца разбейте в миску, насыпьте сахар.
Взбивайте несколько минут до получения легкой пены. Долго взбивать не нужно.
После налейте молоко.
И растительное масло, перемешайте.
Постепенно насыпьте просеянную муку и какао. А также щепотку соли и соду, погашенную уксусом, перемешайте тесто.
Налейте кипяток. И снова хорошо перемешайте. Должно получиться жидкое тесто.
Вылейте тесто в форму с пергаментом. Диаметр моей формы - 20 сантиметров.
Выпекайте корж 40-45 минут в духовке, разогретой до 170-175 градусов. После дайте коржу остыть в форме и доставайте из неё.
Желатин залейте холодной кипяченой водой.
Растопите его на водяной бане и немного остудите.
В сметану комнатной температуры насыпьте сахар и ванильный сахар.
Перемешайте.
В мисочку с желатином выложите 2-3 ложки сметаны с сахаром и перемешайте до однородности.
Полученную смесь влейте в сметану с сахаром и перемешайте. Это делается для того, чтобы от разницы температур сметаны и желатина не было комочков желатина в сметане.
Согласно инструкции на упаковке приготовьте 2-3 вида желе. Поставьте в холодильник и дайте застыть. После достаньте и нарежьте небольшими кубиками.
Кубики желе выложите в сметану с сахаром и желатином, аккуратно перемешайте.
Остывший корж разрежьте вдоль на две части. На большую тарелку или блюдо поставьте кольцо для торта. Стенки кольца закройте ацетатной лентой или бумагой для выпечки. На дно выложите половину разрезанного коржа.
На эту половину выложите кубики желе со сметаной. И накройте второй половиной коржа. Закройте торт пищевой пленкой и поставьте в холод на 4-5 часов, можно на ночь.
Когда желе хорошо застынет, снимите с торта пленку и кольцо.
Торт «Мозаика» готов. Нарежьте и подавайте к столу.
Свежие комментарии