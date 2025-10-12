Бисквит с клюквой в духовке

Бисквит с добавлением ягод не требует пропиток и кремов. Его можно есть просто так, порезав на кусочки. Сладкий, воздушный, пористый, а ароматная ягода с кислинкой его шикарно дополняет.

Ингредиенты Яйцо куриное (крупное) - 3 шт. Сахар - 170 г Масло сливочное - 60 г Мука пшеничная - 110 г Разрыхлитель теста - 1 ч. л. Клюква - 100 г 283 кКал

45 мин. Б: 5.5

5.5 Ж: 10.8

10.8 У: 40.82

