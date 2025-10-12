РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...
  • Nata
    Вернуть  советскую школьную программу, хватит плодить недорослей.Реформы и политич...
  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...

Бисквит с клюквой в духовке

Бисквит с добавлением ягод не требует пропиток и кремов. Его можно есть просто так, порезав на кусочки. Сладкий, воздушный, пористый, а ароматная ягода с кислинкой его шикарно дополняет.

Ингредиенты

Яйцо куриное (крупное) - 3 шт.

Сахар - 170 г

Масло сливочное - 60 г

Мука пшеничная - 110 г

Разрыхлитель теста - 1 ч.

л.

Клюква - 100 г

  • 283 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 5.5
  • Ж: 10.8
  • У: 40.82

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления бисквита с клюквой в духовке возьмите необходимые ингредиенты.

 

Фото 1

 

 

Миксером взбить яйца с сахаром до пышной белой массы.

 

Добавить растопленное сливочное масло и слегка перемешать.

 

Фото 2

 

 

Всыпать муку с разрыхлителем.

 

Фото 3

 

 

Начинать вымешивать лопаткой, в середине процесса добавить ягоду.

 

Фото 4

 

 

Вымешивать, пока не разойдётся вся сухая мука в тесте.

 

Фото 5

 

 

Форму 21 см застелить бумагой для выпечки, переложить тесто.

 

Фото 6

 

 

Выпекать бисквит с клюквой в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Можно прикрыть форму фольгой для равномерной выпечки.

 

Когда бисквит слегка остынет, переложить на форму с решеткой.

 

Фото 7

 

 

Бисквит с клюквой можно посыпать сахарной пудрой.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 9

 

 

Бисквит с клюквой в духовке, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх