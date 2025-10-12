Ингредиенты
Для приготовления бисквита с клюквой в духовке возьмите необходимые ингредиенты.
Миксером взбить яйца с сахаром до пышной белой массы.
Добавить растопленное сливочное масло и слегка перемешать.
Всыпать муку с разрыхлителем.
Начинать вымешивать лопаткой, в середине процесса добавить ягоду.
Вымешивать, пока не разойдётся вся сухая мука в тесте.
Форму 21 см застелить бумагой для выпечки, переложить тесто.
Выпекать бисквит с клюквой в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Можно прикрыть форму фольгой для равномерной выпечки.
Когда бисквит слегка остынет, переложить на форму с решеткой.
Бисквит с клюквой можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита.
