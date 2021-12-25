Куда спешат родители: 3 большие ошибки в общении с детьми

Почему родители начинают торопить время и как избавиться от бессмысленной спешки, «Летидору» объясняет психолог Алла Спиваковская.

Родители часто жалуются на нехватку времени: работа, учеба, общение с коллегами и друзьями, путешествия, домашние заботы – ну как в таком бурлящем ритме выкроить часы для спокойного общения с детьми. И тут мамы и папы, сами того не замечая, начинают бессмысленно торопить время. Как не совершать эти родительские ошибки, «Летидору» объясняет психолог Алла Семеновна Спиваковская.

«Совсем не часы ограничивают родительскую любовь. Дело не в том, сколько времени мы проводим рядом с детьми, а в том, как его используем. Дети – это стрелы, выпущенные в будущее. Время детей и время родителей различно: у ребенка все в будущем, а у родителей многое уже в прошлом. Вся мудрость воспитания состоит в простой формуле: « Быть полностью сознательно присутствующим в данный момент вместе со своими детьми ». Давайте разберемся, как это осуществить».

Следовать этой мудрости легко, если вовремя избавиться от трех неверных представлений о времени и спешке.

Скорее бы дети выросли!

Как часто мамы и папы хотят, чтобы их малыши поскорее взрослели: «Ох, поскорей бы мой сынок научился сидеть, стоять, ходить», «Ну когда же моя дочь заговорит и скажет свое первое слово! ».

В этой погоне за новыми достижениями мы часто забываем, что, по сути, мы хотим «завтрашнего» ребенка, а «сегодняшний» для нас интереса не представляет.

Но вот что забавно – когда это долгожданное завтра настает, мы начинаем ждать нового завтра. А это значит, что мы считаем своих детей «несовершенными», и они это чувствуют.

Подумайте о своем самом любимом занятии. Наверняка у вас есть или были увлечения, от которых невозможно оторваться. А теперь спросите себя: хотели бы вы, чтобы оно быстрее завершилось или вполне успешно происходило само собой, без вашего участия. Оказывается, в жизни много интересного, в чем можно участвовать не только для результата, но и ради самого процесса. И воспитание детей ничуть не хуже.

Почувствуйте всю значимость и важность родительской роли прямо сейчас. Пытаетесь научить ребенка новым словам – делайте это с удовольствием. Не нужно думать о будущих победах, разбирайтесь с тем, что есть с вами сейчас.

Следовать этой мудрости легко, если вовремя избавиться от трех неверных представлений о времени и спешке.

Времени не хватает только взрослым

Многие взрослые находятся в вечном напряжении: все куда-то спешат, стараются использовать каждую минутку, рвутся сделать все и сразу, но в итоге ничего не успевают. А некоторые начинают ностальгировать: «Хорошо было в детстве – столько свободного времени! И только нам, взрослым, его катастрофически не хватает».

Теперь посмотрите на жизнь «вольных» детей – и вы поймете, что их день заполнен разными занятиями: уроками, музыкой, танцами, спортом, рисованием и т. д.

Сократите в общении с ребенком фразы «опять остановился», «поторопись», «не застывай», «уже уходим» и т. д. В сплошной гонке ребенок не сможет получать радость от ежедневных занятий.

Учитывайте возможности малыша: не стоит стараться успевать все, что только можно. Если дочь или сын не справляются, акцент лучше сделать на главных занятиях.

Не сравнивайте себя и детей. Фраза «Я вот в твои годы не только в художественную школу ходил и на уроки лепки, но еще и в футбол успевал погонять. А ты?» вряд ли простимулирует ребенка. К тому же, если быть до конца честными, родители обожают преувеличивать свои детские заслуги.

Лучшие времена настанут «завтра»

Мамы и папы бессознательно пытаются освободиться от бремени настоящего, поэтому, не отдавая себе в этом отчета, они ждут и торопят наступление каких-то там «лучших времен».

Сложно себе представить человека счастливым, если он постоянно только и надеется, что «завтра будет лучше». Обычно в таких семьях царит атмосфера непрекращающейся гонки, окриков и приказов: «давай скорее», «быстро ешь», «я побежала», «опять опаздываем», «скорее», «не задерживай меня» и т. д. А все потому, что очень хочется быстрее встретиться с этим призрачным «будущим счастьем».

Осознайте, что на данный момент есть только «сегодня», и старайтесь с удовольствием проживать это уникальное «сейчас». Вместо фразы «Ну когда же ты наконец доешь свою кашу!» скажите «Гречка получилась сегодня особенно вкусная, такую можно в один присест осилить».

Общайтесь с детьми здесь и сейчас: не надейтесь, что потом сложатся более удачные для этого обстоятельства: «когда буду меньше уставать на работе», «когда ребенок станет смышленее» и т. д.

Не отказывайтесь от мысли, что «сегодня» может быть отличным днем. Ваш настрой передается детям, а ведь хочется, чтобы они вспоминали о счастливом детстве.

Золотая середина: родителям – не спешить; детей – поторопить

Слишком быстро разукрасил рисунок – получилось неаккуратно, поторопилась одеться – но перекрутились колготки. Мамы и папы бывают противоречивыми: хотим, чтобы дети сначала подумали, а потом сделали. И сделали побыстрее! Но порой именно взрослым нужно учиться умению ждать и терпеть.

Не останавливайте занятия малыша, когда его целиком захватила интересная игра или когда он хохочет вместе с отцом, даже если уже давно пора спать.

Если школьник увлечен интересной книгой, не прерывайте его, лучше подождать немного. Возможности быстро переключаться у детей пока только формируются, так что не перегружайте их нервную систему.

Не превращайте разговоры с детьми в бесконечные споры, приказы, угрозы и обвинения: «Мы опоздали только из-за тебя», «Почему ты еще не в постели? Завтра опять будешь рассеянным!» и т. д. Это совершенно бесполезные нагрузки на психику и душу ребенка, которые никак не помогут ему сделать все быстрее.

А бывают случаи, когда поторопиться действительно нужно, и тут нас начинает раздражать кажущаяся «медлительность» ребенка. Спокойно! Подходим к этому вопросу с родительской мудростью.

Помните о возрасте и способностях ребенка: а не требуете ли вы от него невозможного? Приказ «Быстро убрал свои игрушки!» для совсем крохи окажется непосильной задачей.

Оставьте занудные инструкции – все это не только не поможет ускорить вашего ребенка, но даже рассеет его сосредоточенность. Многие дети до подросткового возраста не могут уловить главную мысль из длинного поучительного монолога.

Обыгрывайте любую просьбу: ребенок поспешит выполнить то, что ему интересно. Например, если нужно быстрее одеться, скажите: «А сейчас мы начнем первую тренировку мировых чемпионов по быстрому одеванию – говорят, что скоро будут проводить чемпионат».

Статья опубликована на сайте Letidor.ru