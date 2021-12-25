Куда спешат родители: 3 большие ошибки в общении с детьми

Родители часто жалуются на нехватку времени: работа, учеба, общение с коллегами и друзьями, путешествия, домашние заботы – ну как в таком бурлящем ритме выкроить часы для спокойного общения с детьми. И тут мамы и папы, сами того не замечая, начинают бессмысленно торопить время. Как не совершать эти родительские ошибки, «Летидору» объясняет психолог Алла Семеновна Спиваковская.
«Совсем не часы ограничивают родительскую любовь. Дело не в том, сколько времени мы проводим рядом с детьми, а в том, как его используем. Дети – это стрелы, выпущенные в будущее. Время детей и время родителей различно: у ребенка все в будущем, а у родителей многое уже в прошлом. Вся мудрость воспитания состоит в простой формуле: « Быть полностью сознательно присутствующим в данный момент вместе со своими детьми ». Давайте разберемся, как это осуществить».
Следовать этой мудрости легко, если вовремя избавиться от трех неверных представлений о времени и спешке.
Скорее бы дети выросли!
Как часто мамы и папы хотят, чтобы их малыши поскорее взрослели: «Ох, поскорей бы мой сынок научился сидеть, стоять, ходить», «Ну когда же моя дочь заговорит и скажет свое первое слово!».
В этой погоне за новыми достижениями мы часто забываем, что, по сути, мы хотим «завтрашнего» ребенка, а «сегодняшний» для нас интереса не представляет.
Но вот что забавно – когда это долгожданное завтра настает, мы начинаем ждать нового завтра. А это значит, что мы считаем своих детей «несовершенными», и они это чувствуют.
- Подумайте о своем самом любимом занятии. Наверняка у вас есть или были увлечения, от которых невозможно оторваться. А теперь спросите себя: хотели бы вы, чтобы оно быстрее завершилось или вполне успешно происходило само собой, без вашего участия. Оказывается, в жизни много интересного, в чем можно участвовать не только для результата, но и ради самого процесса. И воспитание детей ничуть не хуже.
- Почувствуйте всю значимость и важность родительской роли прямо сейчас. Пытаетесь научить ребенка новым словам – делайте это с удовольствием. Не нужно думать о будущих победах, разбирайтесь с тем, что есть с вами сейчас.
Следовать этой мудрости легко, если вовремя избавиться от трех неверных представлений о времени и спешке.
Времени не хватает только взрослым
Многие взрослые находятся в вечном напряжении: все куда-то спешат, стараются использовать каждую минутку, рвутся сделать все и сразу, но в итоге ничего не успевают. А некоторые начинают ностальгировать: «Хорошо было в детстве – столько свободного времени! И только нам, взрослым, его катастрофически не хватает».
Теперь посмотрите на жизнь «вольных» детей – и вы поймете, что их день заполнен разными занятиями: уроками, музыкой, танцами, спортом, рисованием и т. д.
- Сократите в общении с ребенком фразы «опять остановился», «поторопись», «не застывай», «уже уходим» и т. д. В сплошной гонке ребенок не сможет получать радость от ежедневных занятий.
- Учитывайте возможности малыша: не стоит стараться успевать все, что только можно. Если дочь или сын не справляются, акцент лучше сделать на главных занятиях.
- Не сравнивайте себя и детей. Фраза «Я вот в твои годы не только в художественную школу ходил и на уроки лепки, но еще и в футбол успевал погонять. А ты?» вряд ли простимулирует ребенка. К тому же, если быть до конца честными, родители обожают преувеличивать свои детские заслуги.
Лучшие времена настанут «завтра»
Мамы и папы бессознательно пытаются освободиться от бремени настоящего, поэтому, не отдавая себе в этом отчета, они ждут и торопят наступление каких-то там «лучших времен».
Сложно себе представить человека счастливым, если он постоянно только и надеется, что «завтра будет лучше». Обычно в таких семьях царит атмосфера непрекращающейся гонки, окриков и приказов: «давай скорее», «быстро ешь», «я побежала», «опять опаздываем», «скорее», «не задерживай меня» и т. д. А все потому, что очень хочется быстрее встретиться с этим призрачным «будущим счастьем».
- Осознайте, что на данный момент есть только «сегодня», и старайтесь с удовольствием проживать это уникальное «сейчас». Вместо фразы «Ну когда же ты наконец доешь свою кашу!» скажите «Гречка получилась сегодня особенно вкусная, такую можно в один присест осилить».
- Общайтесь с детьми здесь и сейчас: не надейтесь, что потом сложатся более удачные для этого обстоятельства: «когда буду меньше уставать на работе», «когда ребенок станет смышленее» и т. д.
- Не отказывайтесь от мысли, что «сегодня» может быть отличным днем. Ваш настрой передается детям, а ведь хочется, чтобы они вспоминали о счастливом детстве.
Золотая середина: родителям – не спешить; детей – поторопить
Слишком быстро разукрасил рисунок – получилось неаккуратно, поторопилась одеться – но перекрутились колготки. Мамы и папы бывают противоречивыми: хотим, чтобы дети сначала подумали, а потом сделали. И сделали побыстрее! Но порой именно взрослым нужно учиться умению ждать и терпеть.
- Не останавливайте занятия малыша, когда его целиком захватила интересная игра или когда он хохочет вместе с отцом, даже если уже давно пора спать.
- Если школьник увлечен интересной книгой, не прерывайте его, лучше подождать немного. Возможности быстро переключаться у детей пока только формируются, так что не перегружайте их нервную систему.
- Не превращайте разговоры с детьми в бесконечные споры, приказы, угрозы и обвинения: «Мы опоздали только из-за тебя», «Почему ты еще не в постели? Завтра опять будешь рассеянным!» и т. д. Это совершенно бесполезные нагрузки на психику и душу ребенка, которые никак не помогут ему сделать все быстрее.
А бывают случаи, когда поторопиться действительно нужно, и тут нас начинает раздражать кажущаяся «медлительность» ребенка. Спокойно! Подходим к этому вопросу с родительской мудростью.
- Помните о возрасте и способностях ребенка: а не требуете ли вы от него невозможного? Приказ «Быстро убрал свои игрушки!» для совсем крохи окажется непосильной задачей.
- Оставьте занудные инструкции – все это не только не поможет ускорить вашего ребенка, но даже рассеет его сосредоточенность. Многие дети до подросткового возраста не могут уловить главную мысль из длинного поучительного монолога.
- Обыгрывайте любую просьбу: ребенок поспешит выполнить то, что ему интересно. Например, если нужно быстрее одеться, скажите: «А сейчас мы начнем первую тренировку мировых чемпионов по быстрому одеванию – говорят, что скоро будут проводить чемпионат».
Статья опубликована на сайте Letidor.ru
Свежие комментарии