Домашнее мороженое без сахара: как сделать полезный летний десерт для ребенка за 10 минут

Когда на улице жара, а ребёнок просит мороженое — не обязательно бежать в магазин. Гораздо лучше и безопаснее приготовить десерт дома: без сахара, красителей и консервантов. Всего за 10 минут можно сделать полезное мороженое, которое не только освежит, но и насытит витаминами. Главное — запастись фруктами, йогуртом, заморозкой и хорошим настроением.