Домашнее мороженое без сахара: как сделать полезный летний десерт для ребенка за 10 минут

Когда на улице жара, а ребёнок просит мороженое — не обязательно бежать в магазин. Гораздо лучше и безопаснее приготовить десерт дома: без сахара, красителей и консервантов. Всего за 10 минут можно сделать полезное мороженое, которое не только освежит, но и насытит витаминами. Главное — запастись фруктами, йогуртом, заморозкой и хорошим настроением.

Журналист, филолог
Designed by Freepik
Источник: Designed by Freepik

Банановое мороженое без сахара — только один ингредиент!

Самый быстрый и универсальный рецепт. Подходит даже для малышей с года.
Возьмите один-два спелых банана, очистите, нарежьте кружочками и отправьте в морозилку на 2–3 часа. Затем измельчите в блендере до кремовой консистенции. Всё! У вас получилось нежное банановое мороженое, которое по вкусу напоминает сливочное.

Вариации
  • Добавьте ложку какао — получится «шоколадный пломбир».
  • Смешайте с ягодами (черника, клубника) — для яркого вкуса.
  • Можно посыпать орехами, кокосовой стружкой или семенами чиа.

Йогуртовые кубики с ягодами — десерт и перекус одновременно

Подготовьте силиконовые формочки — подойдут для льда или мини-маффинов. В каждую ячейку положите 1–2 свежие ягоды: малину, чернику, кусочек клубники или абрикоса. Залейте натуральным густым йогуртом (лучше без добавок) и отправьте в морозилку на 3–4 часа.

Как подать

  • Достаньте за 5 минут до подачи, чтобы не были слишком твёрдыми.
  • Можно сложить в миску и есть ложкой, как мини-мороженое.
  • Такие кубики подойдут и в качестве охлаждающей добавки в смузи.

Кокосовый сорбет — экзотика без сахара

Если вы хотите удивить ребёнка необычным вкусом, попробуйте сделать сорбет на основе кокоса.


Смешайте в блендере: 100 мл кокосового молока, половину спелого банана, горсть ананаса (свежего или замороженного),тнемного ванили или мяты.

Разлейте по формочкам и заморозьте. Этот сорбет получается сливочным, но без молочных продуктов и без сахара. Отличный вариант для тех, кто соблюдает ограничения в питании или хочет разнообразить вкус привычных десертов.

Фруктовые льдинки на палочке — весело и полезно

Это мороженое точно захочется съесть до последней капли.
Сделать его легко. В блендере пробейте любые фрукты или ягоды (арбуз, дыня, клубника, малина, абрикос) — можно по отдельности, а можно миксовать. По желанию добавьте немного лимонного сока или листик мяты. Разлейте по формочкам для мороженого (или пластиковым стаканчикам с палочкой). Заморозьте на 4–6 часов.

Совет. Если нет форм, можно использовать маленькие баночки от йогурта или одноразовые стаканчики и деревянные палочки. Делайте разноцветные слои — сначала вылейте один вкус, слегка заморозьте, потом добавьте другой.

