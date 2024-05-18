Употребление этого напитка в детстве может противостоять ожирению во взрослом возрасте

Выяснилось, что дети, которые пили фруктовые соки, придерживались значительно более здорового режима питания во взрослом возрасте, чем те, кому родители позволяли пить сладкую газировку с малых лет. Во втором случае пищевые привычки приводили к лишнему весу. Отметим, что дело не только в любимых напитках — ученые обнаружили связь между ними и рационом в целом. Дети, которые пили чистый яблочный сок, ели больше рыбы, фруктов, зеленых овощей и салатов, по сравнению с детьми, употреблявшими газировку, — они предпочитали бургеры, сосиски, пиццу, картофель фри, шоколад и сладости.