Напряженный иммунитет. Педиатр Петряйкина назвала опасную детскую болезнь

Накануне дня защиты детей врач-педиатр, эндокринолог, директор РДКБ Минздрава РФ, главный внештатный специалист детский эндокринолог ЦФО и Москвы, профессор, доктор медицинских наук Елена Петряйкина рассказала aif.

Рейтинг детских болезней

ru о современных методах лечения детей.

Елена Нечаенко, aif.ru: Елена Ефимовна, какие заболевания сегодня наиболее распространены у детей?

Елена Петряйкина: Самые частые — болезни дыхательной системы (простуды, ОРВИ), с ними встречаются практически все дети и их родители. Предотвратить их невозможно, да и не надо —именно так, при встрече с вирусами, формируется хороший напряженный иммунитет. Собственно, именно поэтому дети, посещавшие детский сад, болеют реже, чем их «домашние» одноклассники, впервые оказавшиеся в организованном коллективе.

— А что делать, чтобы дети переносили ОРВИ легче?

— С возрастом дети болеют реже. Но, конечно, нельзя просто сидеть и ждать, пока ребенок перерастет свои простуды. Необходимо регулярно посещать педиатра, проводить профилактические мероприятия, в частности вакцинацию и диспансеризацию, а по результатам профосмотров обращаться к профильным врачам, чтобы вовремя лечить и контролировать те или иные патологии. Ну, и конечно, как ни банально, ребенку нужны: правильное питание, здоровый сон, режим физических нагрузок. А поскольку дети перенимают образ жизни семьи, начать родителям следует с себя.

— Чем еще, помимо ОРВИ, сегодня часто болеют дети?

— На втором месте — патологии пищеварительного тракта. Их причиной чаще всего является неправильное питание, в частности злоупотребление фастфудом. На третьем месте — неврологические заболевания, а на четвертом — эндокринные патологии, среди которых лидируют заболевания щитовидной железы. Москва и большая часть России — эндемичный по йоду регион, поэтому я настоятельно рекомендую всем использовать в пищу йодированную соль. С ее помощью можно даже устранить лёгкий дефицит йода. Только учтите, что это летучий элемент, поэтому держите такую соль в закрытой солонке, и используйте в последний момент, перед едой.

— Какие симптомы у ребенка должны заставить насторожиться?

— Внимания достойны любые отклонения от обычного состояния. Например, повышенная усталость без причины, необычная активность или, наоборот, апатия, изменившийся аппетит, повышенная жажда, изменения веса, боли в животе, проблемы со сном, стулом. Перечислять можно долго, но никто лучше мамы не знает своего ребенка. Если что-то в его поведении, настроении, внешнем виде резко изменилось — надо обратиться к врачу. Бдительность не бывает лишней. Ничего, если тревога окажется ложной, главное — не проглядеть заболевание. Но если следить за состоянием малышей просто, то с подростками сложнее. Они часто не допускают вторжения в личное пространство. Поэтому крайне важно сохранять с ними доверительные отношения, чтобы в случае чего они обратились к родителям, а не к интернету.

Не навреди!

— Пытаясь укрепить здоровье ребенка, родители порой делают только хуже. Вы с этим сталкивались?

— Конечно. Например, сейчас модно принимать БАДы и витаминно-минеральные комплексы. Но многие родители делают это, не советуясь с педиатром, и тем самым порой провоцируют развитие у детей аллергии. Еще хуже — если родитель решает самостоятельно давать ребенку медикаменты. Речь, конечно, не о разовом приеме парацетамола при сильном жаре, так поступить, конечно, можно, особенно, если раньше ребенок принимал это лекарство, и все прошло благополучно. Но когда речь идет о систематическом лечении, самостоятельность, конечно, недопустима.

Ну, и, наконец, вопиющая ситуация с поклонниками всего натурального и по совместительству — антиваксерами. Именно широкое повсеместное внедрение вакцинации сделало опасные инфекции управляемыми. Многие просто забыли, что до 1950-х годов прошлого века, инфекции были самой частой причиной детской смертности. Когда в 1990-е годы началась массовая кампания против отечественных вакцин, инициированная западными производителями, многие люди стали отказываться от прививок. Это привело к увеличению числа инфекций, о которых ранее врачи читали лишь в учебниках. Помню, я сама в 1990-е лечила у непривиого столичного ребенка смертельно опасный дифтерит. К счастью, малыша удалось спасти.

— С какого возраста нужна диспансеризация ребенку?

— С рождения. Минздравом определены сроки: 3, 6, 9, 12 месяцев, затем ежегодно. Также проходить профосмотры положено перед школой, затем в период полового созревания. Запоминать это необязательно, поскольку сегодня хорошо работает система оповещения родителей о необходимости пройти с ребенком профилактический осмотр. Так что просто важно дружить с участковым педиатром. Это самый главный врач, от которого зависит здоровье ребенка, ведь он наблюдает его с рождения до совершеннолетия.