В каком возрасте можно ездить в детский лагерь?

Ответ редакции

Многие родители уже задумываются об отдыхе для детей в период летних каникул. Одним из вариантов досуга для школьников всегда являлись детские лагеря. С какого возраста эти учреждения принимают детей — в материале aif.ru.

Допустимые возрастные ограничения для лагерей разного типа прописаны в приказе Министерства образования и науки РФ «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»:

для лагерей отдыха и оздоровления детей — с 7 до 17 лет,

для школьных лагерей — с 6,5 до 17 лет,

для трудовых лагерей — с 14 лет,

для палаточных лагерей — с 10 до 18 лет,

для профильных и тематических лагерей (военных, туристических, творческих, эколого-биологических и других) — с 7 до 18 лет.

При этом возрастные ограничения лучше уточнять в каждом конкретном лагере. Некоторые организации могут принимать детей с 6 лет, другие — еще раньше. Существуют лагеря, где проводят смены для малышей от трех лет, но в таких случаях требуется обязательное присутствие родителей.

До какого возраста можно ездить в лагерь?

По закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» отдыхать в детских лагерях могут все несовершеннолетние. То есть в начале смены ребенку должно быть меньше 18 лет. Он может достигнуть совершеннолетия во время смены, но тогда обратный трансфер рассчитают по взрослому тарифу. Об этом сообщает портал о детских оздоровительных лагерях и организации детского отдыха camp.mosreg.ru.

На деле оздоровительные организации могут устанавливать более строгий возрастной ценз. Так, в лагерь «Орленок» принимают подростков 11-16 лет. В «Артеке» осенью-весной могут отдыхать школьники 5-11 классов, а летом — дети от 8 до 17 лет включительно. На сайте лагеря уточняется, что во время смены ребенку не должно исполниться 18 лет.

Как понять, что ребенок готов к лагерю?

Оптимальным возрастом для первой поездки в лагерь психологи называют восемь-девять лет. Это связано с тем, что в эти годы человек уже в состоянии себя обслужить. «Очень важно, чтобы ребенок умел сам ухаживать за собой, не забывал про гигиену, чистку зубов, умел вовремя переодеться. Нужно заранее дома учить тому, чтобы он сам умел о себе позаботиться», — рассказала ТАСС психолог Наталья Наумова.

Психолог и педагог Виктория Заичкина рекомендует обратить внимание на то, «как ребенок находит общий язык как со сверстниками, так и со взрослыми, если легко, то такому ребенку будет проще».

Ребенок готов к лагерю, если он не только может позаботиться о себе физически, но и умеет говорить о своих проблемах, договариваться с людьми, просить помощи. Еще один важный фактор — у ребенка должно быть желание попробовать себя в роли взрослого самостоятельного человека, окунуться в круг своих сверстников.

Источники:

publication.pravo.gov.ru

camp.mosreg.ru

tass.ru