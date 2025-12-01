РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 227 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Вообщем машиностроители  Токаревы, Дегтяревы, Мосины и Калашниковы не нужны...опять нужны "эффективные"....Почему нельзя дел...
  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...

Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил

Отец – своеобразный мост для ребенка во внешний мир.

Детский и семейный психолог
источник: Freepik

Папа позволяет, отпускает, провоцирует и общается на равных, тем самым прокладывая сыну дорогу к самостоятельности и зрелости. В то же время многие женщины растят детей самостоятельно, и у них вырастают прекрасные сыновья, не испытывающие проблем в личной жизни.

Психолог Екатерина Хломова поделилась советами,каквоспитывать мальчика самостоятельной маме.

Мама способна одна воспитать настоящего мужчину – сильного, целеустремленного, который станет отличным мужем и отцом. Равно так же, как в полной семье есть все шансы вырастить неуверенного в себе человека, не способного уважать женщин.

Неполные семьи – не те, в которых нет отца или матери, а те, где недостает родительской любви.
Игорь Кон
Автор книги «Мальчик – отец мужчины»

Как воспитывать мальчика одинокой маме

1. Осознавать свою половую принадлежность ребенок начинает с одного года. В этот момент мальчику нужен некий идеал, к которому он будет стремиться, копируя его поведение и черты характера. Конечно, лучше, чтобы это был отец, но эту роль могут успешно выполнять дедушка, дядя или муж подруги. Когда мальчик подрастет, стоит отдать его в спортивную секцию, где он будет обучаться навыкам общения с мужчинами и где у него может появиться пример для подражания в лице сильного и мужественного тренера.

2. Если отец ребенка умер, идеалом для мальчика может стать образ отца-героя. Если родители развелись и мама затаила на бывшего мужа обиду, не стоит сообщать об этом сыну: в глазах ребенка папа должен оставаться хорошим человеком.

Объясните мальчику, что отец его очень любит, но обстоятельства сложились так, что они не могут видеться. Если отец хочет общаться, не запрещайте, какой бы сильной ни была ваша обида. Не создавайте в голове мальчика образ отца-монстра – это будет отталкивать его от всех мужчин.

3. Важно то, как сама мама относится к мужчинам. Если она испытывает страх, агрессию, стыд или другие негативные эмоции в присутствии мужчин, то и ребенок будет их ощущать. Это приведет к трудностям в общении с мужчинами.

4. Читайте мальчику книги об отважных рыцарях, подбирайте фильмы, в которых мужчины – мужественные герои.

5. Не пытайтесь компенсировать любовь отца, окружая мальчика заботой 24 часа в сутки. Самостоятельность – одно из самых важных мужских качеств. Мальчик должен уметь все: мыть посуду, убирать в квартире, забивать гвозди. Не нужно стоять у него над душой, контролируя каждое движение: очень важно доверять сыну.

6. Частая ошибка, которую допускают одинокие мамы, состоит в том, что они решают посвятить свою жизнь ребенку, а потом, естественно, ждут взаимной отдачи. Ребенку эти жертвы не нужны. Не нужно забывать о своем личном счастье, ставить крест на собственной жизни. Не стоит говорить мальчику, что вы ради него выбиваетесь из сил на двух работах, не досыпаете, ограничиваете себя во всем: это сформирует у него чувство вины.

источник: Freepik
7. Мама должна быть заботливой и ласковой, а не железной леди, решающей все проблемы. Важно, чтобы мальчик понимал: о женщине необходимо заботиться. При этом нельзя перегибать палку и превращать малыша с детских лет в ответственного мужчину, который должен полностью взять на себя заботу о слабой и беззащитной маме.

8. Чаще хвалите ребенка. Говорите: «У тебя все получится!», «Ты – мой защитник» и т.д. Для мальчика, растущего без отца, это особенно важно: так вы укрепляете его в уверенности, что он значим для вас.

9. Когда в жизни мамы появляется мужчина, нужно быть готовым к ревности со стороны сына. Сближение двух дорогих женщине людей должно быть постепенным, тактичным, ненавязчивым.

10. Не ждите, что сын заполнит пустоту, вызванную отсутствием главного мужчины в доме. Помните: прежде всего, он – ребенок, который нуждается всегда в вашей любви и поддержке. Хозяином дома мальчик станет только после создания собственной семьи.

11. Не ждите, что мальчик будет относиться к жизни так же, как и вы. У мужчин и женщин эмоции и образ мыслей различаются. Прислушивайтесь к его мнению с уважением. Научитесь интересоваться его миром, который далек от вашего.

Не верьте психологам, утверждающим, что в неполных семьях вырастают неполноценные мальчики. Это утверждение фактически неверно, но действует как самореализующийся прогноз
Игорь Кон
Автор книги «Мальчик — отец мужчины»

12. Всегда приходите сыну на помощь, если его обидели и он нуждается в вашей поддержке. Не кричите на него, не ругайте в случае ошибок или проступков. Он должен быть уверен: вы на его стороне и верите в то, что это недоразумение больше не повторится. Так у мальчика сформируется ощущение безопасности, которое поможет ему уверенно шагать по жизни.

13. Женщины, воспитывающие сыновей самостоятельно, рискуют впасть в одну из крайностей: отдавать всю себя без остатка ребенку или держаться с сыном подчеркнуто сухо, стараясь восполнить пробел сурового мужского воспитания. И та, и другая позиция формируют искаженную картину мира. В первом случае ребенок, скорее всего, вырастет нерешительным и безвольным. Во втором – может утратить веру в людей, поскольку в детстве недополучил родительской любви.

Воспитание мальчика без отца – дело ответственное, но посильное. Семья – независимо от того, полная она или нет – это прежде всего уважение и уверенность: здесь тебя ждут и всегда поддержат.

Ссылка на первоисточник
наверх