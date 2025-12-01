Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил

2. Если отец ребенка умер, идеалом для мальчика может стать образ отца-героя. Если родители развелись и мама затаила на бывшего мужа обиду, не стоит сообщать об этом сыну: в глазах ребенка папа должен оставаться хорошим человеком.

Объясните мальчику, что отец его очень любит, но обстоятельства сложились так, что они не могут видеться. Если отец хочет общаться, не запрещайте, какой бы сильной ни была ваша обида. Не создавайте в голове мальчика образ отца-монстра – это будет отталкивать его от всех мужчин.