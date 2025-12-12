РЕБЁНОК.РУ
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кто такие Доплер, Апгар и Брекстон-Хикс?

Кем были люди, имена которых на устах у всех будущих мам?
Кристиан Доплер
Кристиан Доплеристочник: Wikimedia Commons

Доплер или доплеровское УЗИ

Что это такое. Во время беременности доплеровское УЗИ используется для оценки кровотока в сосудах матки, плаценты, плода.

Немного истории. Автор изобретения – австрийский математик и физик Кристиан Доплер. Он родился в 1803 году в многодетной семье, его отец был каменотесом.

Сам мальчик с ранних лет проявил недюжинные способности к математике, благодаря чему был принят в Венский политехнический институт, где изучал высшую математику, механику и астрономию.

Позднее был учителем математики в Государственной школе в Праге, работал в университетах в Вене и в Праге, не переставая заниматься наукой. В 1842 году на заседании Королевского научного общества Богемии он представил статью, которая его прославила: «О цветном свете двойных звезд и некоторых других звезд на небесах». Речь в ней шла об основах волновой теории, которые впоследствии и были названы эффектом Доплера. Открытие стали использовать в разных измерительных приборах, в том числе и при УЗИ.

Сегодня именем Кристиана Доплера названы научные лаборатории, исследовательские ассоциации, больницы, площадь, мост и даже кратер лунного вулкана.

Шкала Апгар

Что это такое. Шкала Апгар – система быстрой оценки состояния новорожденного, которую обычно проводят в первые пять минут после родов. Это те цифры, которые, помимо роста и веса, сообщают родителям младенца. В баллах от 0 до 2 оцениваются пять показателей: внешний вид, пульс ребенка, гримаса, возникающая в ответ на раздражение, активность движений и мышечный тонус, дыхательные движения.

Результат – от 0 до 10 баллов. До 3 баллов – состояние критическое, требуется реанимация, 7 и выше – норма. Шкала Апгар также помогает медперсоналу определить, требуется ли младенцу выхаживание: так, при 5 баллах ребенок нуждается в более пристальном наблюдении, чем при 7.

Вирджиния Апгар
Вирджиния Апгаристочник: Wikimedia Commons

Немного истории. Изобрела шкалу врач-анестезиолог Вирджиния Апгар. Она родилась в 1909 году в Нью-Джерси (США). Ее отец, армянин по происхождению, был ученым и изобретателем, так что в доме имелась настоящая научная лаборатория, был даже телескоп. Было еще одно обстоятельство, почему Вирджиния посвятила себя науке: ее старший брат тяжело болел и девочка мечтала ему помочь. Апгар поступила в медицинский колледж, а затем – в Колумбийский Университетский колледж терапии и хирургии в Нью-Йорке. Выучилась на хирурга, потом переквалифицировалась в анестезиолога. Затем Вирджиния Апгар стала заведующей отделом анестезиологии. Она обучала студентов, стала первой женщиной-профессором в Columbia P&S, вела исследования в акушерской отрасли медицины. Свою знаменитую шкалу Вирджиния Апгар представила на конгрессе американских анестезиологов в 1952 году.

Апгар была совсем не похожа на кабинетного ученого: увлекалась глубоководной рыбалкой, филателией, играла на виолончели и скрипке и была страстной бейсбольной болельщицей. 
Кстати

Схватки Брекстона-Хикса

Что это такое. Схватки Брекстона-Хикса также называют ложными или тренировочными. Такие схватки испытывают большинство женщин, когда до родов остается всего ничего: они готовят будущую маму к родовому процессу. Механизм их аналогичен таковому у настоящих схваток: они возникают под действием гормона окситоцина, провоцирующего сокращение мышц матки, но тренировочные схватки не имеют достаточной силы для того, чтобы начались роды.

Джон Брекстон-Хикс
Джон Брекстон-Хиксисточник: Wikimedia Commons

Немного истории. Первым описал ложные схватки британский врач-акушер Джон Брекстон-Хикс – еще в 1872 году. Он родился в 1823 году в Сассексе (Англия), окончил Медицинскую школу больницы Ванты, продолжил учебу в Лондонском университете. Был членом Королевского колледжа врачей, практиковал в лондонских больницах, вел исследования в области акушерства. На его счету много научных статей, в одной из которых доктор и описал тренировочные схватки.

Брекстон-Хикс утверждал, что «женщина никогда ни с чем не спутает настоящие схватки, и сразу поймет, когда придет время». Современные медики разделяют это мнение, и учат контролировать данный процесс.
Кстати

Реакция Вассермана

Что это такое. Нет, пожалуй, человека, который хотя бы раз не сдавал такой анализ. Его назначают при профилактических обследованиях, при подготовке к операциям, а также во время беременности – причем, трижды за 9 месяцев. Анализ показывает наличие или отсутствие в крови антител к возбудителю вида Treponema pallidum, проще говоря – болен ли человек сифилисом, а также выявляет степень поражения. Сифилис крайне опасен для плода: без должного лечения он приводит к выкидышу на поздних сроках, мертворождению или к преждевременным родам. Если младенец выживет, то будет инфицирован еще в утробе матери и родится с тяжелыми пороками, однако если вовремя выявить болезнь, шансы родить здорового ребенка значительно возрастают.

Немного истории. Этот шанс еще нерожденным детям подарил Август Пауль фон Вассерман, немецкий микробиолог, бактериолог и иммунолог. Он родился в 1866 году в семье баварского придворного банкира, но по стопам состоятельного отца не пошел – он мечтал избавлять мир от страшных болезней. Учился в Страсбургском, Венском и Берлинском университетах, получил докторскую степень, ассистировал Р. Коху в Институте инфекционных болезней в Берлине. Изучал патогенные микроорганизмы, экспериментальную терапию, искал способы борьбы с холерой, тифом, дифтерией, с гриппом и столбняком.

Август Пауль фон Вассерман
Август Пауль фон Вассерманисточник: Commons Wikimedia

Но самое главное открытие его жизни, конечно же, методика диагностики сифилиса, разработанная в 1906 году. В течение многих лет этот тест оставался главным методом определения сифилиса и доказательством возможности излечения. За свои заслуги Август Пауль Вассерман получил множество наград, в том числе и дворянскую приставку «фон» к своей фамилии.

Упражнения Кегеля

Что это такое. Самый известный комплекс упражнений для тренировки мышц тазового дна. Их часто рекомендуют будущим мамам для укрепления указанных мышц, что должно сделать роды более легкими и сократить риск разрывов. Кроме того, это помогает быстрее восстановиться после родов и повысить качество жизни (в том числе интимной) в послеродовом периоде.

Немного истории. Гимнастику придумал гинеколог Арнольд Кегель (1894-1981), американец с немецкими корнями. Он обучался медицине в Университете Иллинойса, затем в Чикаго провел ряд блестящих операций по удалению щитовидки под местной анестезией. Одним из первых ввел голосовой диалог с пациентом во время хирургического вмешательства: таким образом он следил за тем, не задеты ли гортанные нервы. Кегель был комиссаром здравоохранения в Чикаго, уделял особое внимание обязательной вакцинации в школах. Позже в Университете Южной Калифорнии Кегель изучал проблемы недержания мочи и сексуальной дисфункции. Тогда-то он и изобрел свой знаменитый комплекс упражнений.

