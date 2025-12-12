Кто такие Доплер, Апгар и Брекстон-Хикс?

Немного истории. Автор изобретения – австрийский математик и физик Кристиан Доплер. Он родился в 1803 году в многодетной семье, его отец был каменотесом.

Сам мальчик с ранних лет проявил недюжинные способности к математике, благодаря чему был принят в Венский политехнический институт, где изучал высшую математику, механику и астрономию.