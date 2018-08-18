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Яблочный пирог «Невидимый»

Яблочный пирог «Невидимый»

Ингредиенты (диаметр формы 24 см):
Яйца — 4 шт.
Сахар — 160 г
Сахар тростниковый — 80 г
Мука — 100 г
Молоко — 100 мл
Масло сливочное — 50 г
Грецкий орех — 50 г
Яблоки — 1,5 кг
Масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление:
1. Приготовить тесто: взбить в пышную пену 3 яйца с сахаром. Влить молоко, растительное масло, снова взбить.

Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до однородности. Должно получиться тесто как на блины.
2. Яблоки очистить, удалить сердцевину с семенами. Яблоки нарезать на очень тонкие слайсы. Можно добавить чуть меньше яблок, но чем их больше, тем сочнее и нежнее получается пирог. При желании можно присыпать яблоки корицей, ванильным сахаром, лимонной цедрой.
3. Аккуратно соединить тесто с яблоками и перемешать.
4. Выложить в форму, выстеленную пергаментом, выпекать при 190 °С 30 минут.
5. Пока выпекается пирог, приготовить заливку. Смешать вилкой яйцо с коричневым сахаром и растопленным сливочным маслом. Грецкие орехи порубить крупно. Спустя 30 минут вынуть пирог из духовки, сверху вылить заливку и присыпать грецкими орехами. Выпекать еще 10-15 минут.
6. Готовый пирог полностью остудить.
Приятного аппетита!
Автор: Аурика


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