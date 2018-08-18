Яблочный пирог «Невидимый»

Ингредиенты (диаметр формы 24 см):

Яйца — 4 шт.

Сахар — 160 г

Сахар тростниковый — 80 г

Мука — 100 г

Молоко — 100 мл

Масло сливочное — 50 г

Грецкий орех — 50 г

Яблоки — 1,5 кг

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Приготовить тесто: взбить в пышную пену 3 яйца с сахаром. Влить молоко, растительное масло, снова взбить. Новости СМИ2

2. Яблоки очистить, удалить сердцевину с семенами. Яблоки нарезать на очень тонкие слайсы. Можно добавить чуть меньше яблок, но чем их больше, тем сочнее и нежнее получается пирог. При желании можно присыпать яблоки корицей, ванильным сахаром, лимонной цедрой.

3. Аккуратно соединить тесто с яблоками и перемешать.

4. Выложить в форму, выстеленную пергаментом, выпекать при 190 °С 30 минут.

5. Пока выпекается пирог, приготовить заливку. Смешать вилкой яйцо с коричневым сахаром и растопленным сливочным маслом. Грецкие орехи порубить крупно. Спустя 30 минут вынуть пирог из духовки, сверху вылить заливку и присыпать грецкими орехами. Выпекать еще 10-15 минут.

6. Готовый пирог полностью остудить.

Приятного аппетита!

Автор: Аурика



