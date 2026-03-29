Почему простужаются дети. 9 ошибок родителей, которые приводят к простудам

Зима – время частых ОРВИ. Даже для взрослых, чего уж говорить о детях. Но во многих случаях можно этого избежать, уверена ЛОР-врач филиала Детской республиканской больницы «Азино», к. . Она рассказала «АиФ-Казань», что помогает минимизировать частоту простуд у детей, а какие действия, напротив, увеличивают вероятность заболеть.

Ошибка 1. Слишком нервничать из-за простуд

Дети чаще болеют респираторными заболеваниями, чем взрослые, ведь иммунитет у них только формируется. Особенно много хлопот и переживаний доставляют малыши, которые начали посещать ясли. С течением времени иммунитет улучшится – адаптация занимает примерно полгода в зависимости от наследственности и других факторов.

Лучше, если малыш до сада уже имел дело с детским коллективом, например, ходил на развивающие занятия. Кроме того, когда группа в садике уже устоявшаяся, дети адаптированы друг к другу. А ещё нужно вовремя вакцинировать детей: коллективный иммунитет никто не отменял.

Не стоит также бежать за лекарствами при небольшом насморке и кашле уже на первый-второй день. Температура 38 и ниже – тоже не повод для большой тревоги: организм борется с инфекцией.

Ошибка 2. Излишне кутать ребенка

Мамы и бабушки часто боятся, как бы малыш не замёрз, и, бывает, чрезмерно кутают ребёнка. Однако терморегуляция ребенка несовершенна, Например, у грудничков хуже иннервация артерий, а именно расширение и сужение сосудов – один из способов поддержания нормальной температуры тела.

Кроме того, у них, а также у детей постарше потовые железы функционируют недостаточно, а кожа и подкожно-жировая клетчатка незрелые. Поэтому дети подвержены перегреву, а переносят его тяжелее. Вспотевший ребенок выходит на холод – и пожалуйста, простуда. Поэтому нужно, чтобы одежда хорошо отводила тепло. Её не должно быть слишком много. Отдавать предпочтение надо свитерам-водолазкам из натуральных тканей. Учитывайте, что дети двигаются намного больше взрослых, а мышцы активно выделяют тепло.

Ошибка 3. Редко мыть руки и лицо ребенку

Осенью-зимой вокруг много возбудителей вирусных инфекций. К привычным инфекциям добавился коронавирус. Поэтому приучайте время от времени мыть руки и умываться, и обязательно – после посещения общественных мест, прихода с улицы и перед едой. Дети часто трогают дверные ручки, поверхность дверей, играют чужими игрушками, поэтому для них это особенно важное правило. Слизистые рта, носа – входные ворота инфекций. Кстати, подростки подвержены ротавирусу потому, что нередко перекусывают вне дома, а перед едой не моют руки.

Нужно приучать хорошо намыливать руки, а чтобы микробы и вирусы не скапливались под ногтями, их надо стричь не реже раза в неделю.

Ошибка 4. Уповать на укрепление здоровья на морском курорте

Сейчас многие из нас составляют график отпусков на следующий год. Так вот, пребывание на морском курорте – вовсе не обязательная мера. Морской воздух, купание в море полезны, особенно при заболеваниях верхних дыхательных путей, но вот акклиматизация и южное солнце – факторы, которые порой серьёзно снижают иммунитет. Гораздо полезнее отдых в своём регионе на даче или в деревне.

Ошибка 5. Мало давать питья ребёнку

Вспомним себя в детстве – мы довольно много пили, это физиологическая потребность. Ребенок должен потреблять от 0,5 л до 1 л воды в сутки, включая воду в жидких блюдах, например, в супе. Это разжижает кровь и лимфу.

Ошибка 6. Допускать нехватку движения

Малыши должны бегать, прыгать, играть в подвижные игры, а дети постарше заниматься физкультурой – ходить на секции, скажем, на гимнастику, танцы, аэробику.

Улучшение крово-, лимфообращения и упомянутая нормальная текучесть крови улучшают питание органов и систем, помогают бороться с возбудителями инфекций, то есть не заболеть. А если организм уже инфицирован вирусом (скажем, инфекция попала в носоглотку), то способствует обезвреживанию возбудителя, его быстрому вымыванию из организма.

Ошибка 7. Неправильно промывать нос солевым раствором или физраствором

В сезон ОРВИ рекомендуется раз в день после посещения детсада или школы промыть нос, чтобы смыть вирусы.

Кроме того, соль губительно действует на возбудителей. Но делать промывание нужно правильно: ребенок стоит перед раковиной, голова наклонена вниз примерно на 30 градусов. Нужно впрыснуть раствор в полость носа. При этом наконечник прибора должен «смотреть» не в сторону уха, а к внутреннему углу глаза. Это делается, чтобы избежать попадания раствора в слуховой проход, который шире и короче, чем у взрослых, чем объясняются частые отиты у детей. Затем ребёнок должен высморкаться. К слову, если малыш начал заболевать (только появились выделения из носа), эта мера поможет ему не разболеться.

Ни в коем случае не нужно закапывать солевые растворы или брызгать такие растворы в нос лежащему ребенку – он может «заработать» отит (воспаление среднего уха).

Ошибка 8. Злоупотреблять лекарствами

К примеру, вредны сосудосуживащие капли в нос, если они применяются вне рекомендаций врача. Дольше 4-5 дней их закапывать нельзя. Да, слизистая перегородки носа пронизана множеством сосудов, а это средство уменьшает просвет сосудов, уменьшает отёчность и облегчает состояние. Но это временная реакция. А при длительном введении возможно разрастание слизистой, появление полипов и др.

Сосудосуживащие средства сейчас выпускаются под разными торговыми названиями, и родители порой не знают, что они вводят то же самое действующее вещество.

Приходится порой сталкиваться и с тем, что родители уже на первый-второй день болезни нередко начинают давать антибиотики. А ведь ОРВИ и грипп – это вирусные заболевания, то есть антибиотики (они борются с бактериями) по определению бесполезны. Антибиотики нужны бывают тогда, когда появляется серьёзное осложнение – присоединяется бактериальная инфекция. Зато они могут нанести большой вред, в частности, уничтожая микрофлору кишечника, которая отвечает за иммунный ответ организма. Иммунитет в результате их приема снижается, если не применить специальных мер.

Помимо этого, развивается устойчивость микроорганизмов к антибиотику, и когда без него не обойтись (скажем, при пневмонии), он может не подействовать.

Ошибка 9. Посещать во время сезонного подъема респираторных заболеваний общественные места

ОРВИ, грипп и коронавирус – это инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Поэтому не рекомендуется посещать зимой концерты, торговые центры и другие места массового скопления людей.

