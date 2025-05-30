Что такое детская розеола?

Название болезни с «цветочным» названием розеола (она же – внезапная экзантема) стоит запомнить всем мамам детей до 3-х лет, т.

к. она встречается только в таком возрасте. Виновники этой проблемы – представители печально известного семейства герпетических вирусов, а именно –VI, реже – VII типа.