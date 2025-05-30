Что такое детская розеола?

Название болезни с «цветочным» названием розеола (она же – внезапная экзантема) стоит запомнить всем мамам детей до 3-х лет, т.герпес VI, реже – VII типа.
Малышковая болезнь
Такой розеолу считают не зря: в большинстве случаев недуг поражает детей в возрасте от 4-х месяцев до 3-х лет, а чаще всего им болеют младенцы в конце первого года жизни. Сразу после рождения ребенка от заражения защищают антитела, полученные от матери. А вот после их разрушения малыш рано или поздно встречается с этим герпетическим вирусом, широко распространенным в окружающей среде, заболевает и вырабатывает собственный иммунитет. Он достаточно стоек и обычно сохраняется на всю жизнь.
Коварную розеолу в начале заболевания легко перепутать с обычной ОРВИ: все начинается остро, с повышения температуры до высоких цифр – 39°С и выше. Температура плохо снижается даже после приема жаропонижающих и стойко сохраняется в течение 3-5 дней. Из-за нее малыш может быть вялым, капризным, он плохо ест, но более никаких проявлений болезни нет. В большинстве случаев отсутствуют насморк и кашель, в ротоглотке при осмотре обычно обнаруживается лишь легкое покраснение дужек небных миндалин. Иногда отмечается увеличение периферических лимфатических узлов (обычно задних и передних шейных и подчелюстных), но этот симптом бывает при любом воспалении и мало помогает в поставке диагноза.
После нескольких дней изматывающей лихорадки температура наконец снижается, и на теле ребенка появляется сыпь – характерный признак розеолы. Интервал между снижением показателей градусника и первыми высыпаниями может составлять от получаса до суток. Розовая сыпь в виде мелких пятнышек диаметром 2-5 мм обычно появляется и гуще располагается на туловище, затем распространяется на шею, голову, руки и ноги малыша (на лице и руках сыпи обычно меньше). При надавливании она бледнеет (в отличие от похожих на нее высыпаний при краснухе).
После этого самочувствие ребенка быстро улучшается, он становится активным, просит есть, играет. Сыпь его совершенно не беспокоит. Она держится от нескольких часов до 3 дней, а потом исчезает, не оставляя после себя никаких следов. К счастью, в большинстве случаев этим заболевание и заканчивается.
Скрытный характер
Часто родители так и не слышат от педиатров диагноз «детская розеола», а болезнь остается под маской ОРВИ или аллергической реакции. Ведь поставить ребенку точный диагноз становится возможным только с появлением высыпаний, а тут внезапную экзантему часто путают с аллергией. Обычно за три дня изматывающей высокой температуры ребенок получает как минимум жаропонижающие, и врачи считают, что сыпь – это аллергия на лекарства. А иногда бывает трудно отличить розеолу от краснухи.
Чтобы точно диагностировать болезнь, необходимо обнаружить вирус в крови ребенка с помощью культурального метода или ПЦР, а чуть позже – выявить антитела к нему (ИФА), которые будут сохраняться пожизненно.
Но даже если розеола так и останется невыявленной, на врачебную тактику это не повлияет. Ведь лечение внезапной экзантемы, так же как и многих других детских инфекций (например, ветрянки или краснухи), на практике сводится к снятию симптомов, а «точечно направленных» против них препаратов не существует. Обычно врачи рекомендуют малышам щадящий режим, обильное питье, а при высокой температуре назначают жаропонижающие. И лишь в редких случаях с развитием осложнений маленьким пациентам назначают противовирусные препараты, интерфероны и иммуноглобулины.
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