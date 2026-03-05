Рак глаза: офтальмолог рассказала, как не пропустить первые симптомы у детей и взрослых

«Если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение», — так рассуждал о глазах Аристотель. С мыслью античного философа трудно поспорить. Зрение играет ключевую роль в жизни каждого.
Но представим другую ситуацию. Зрение вдруг начинает портится. Перед глазами появляются тени, вспышки света, резко снижается четкость и острота.
Иногда причина такого состояния относительно безобидная, например, отслойка стекловидного тела. Однако эти же симптомы могут быть сигналом внутриглазной опухоли.
Как распознать эту серьезную патологию, Детям Mail рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника», к.м.н. Анастасия Котельникова.
Опухоли глаз нередко бывают вторичными
Оказывается, часто встречающиеся опухоли глаз — это не первичные, а вторичные новообразования. Простыми словами, раковые клетки из другой части тела (чаще всего из легких, молочной железы, почек или кожи) с током крови попадают в глаз и образуют там вторичную опухоль.
Как показывает практика, в основном метастазами поражается сосудистая оболочка глаза (хориоидея). Что чувствует человек в такой ситуации? Прежде всего, у него постепенно снижается зрение, появляются темные пятна или вспышки света (фотопсия) перед глазами и др.
При некоторых онкозаболеваниях, особенно раке легкого, именно проблемы со зрением могут стать первым сигналом, на который врачи часто обращают внимание.
Что важно знать об увеальной меланоме у взрослых
Если говорить об опухолях у взрослых, то здесь особого внимания заслуживает увеальная меланома (развивается в сосудистой оболочке глаза). Обычно ее обнаруживают уже при развитии осложнений — смещении хрусталика, вторичной глаукоме или выпадении полей зрения, при котором человек видит только часть общей картины.
Опухоли, которые располагаются ближе к центру сетчатки глаза, быстро ухудшают зрение, вызывая потерю четкости и остроты, искажение линий или появление темных пятен перед глазами.
Опасность увеальной меланомы в том, что со временем она дает метастазы в печень примерно у половины пациентов.
При этом увеальная меланома хорошо поддается лечению. В первую очередь это брахитерапия (локальное облучение опухоли для подавления ее активного роста). Независимо от методики врачи преследуют основную цель — сохранить здоровье и зрение пациентов.
Ретинобластома у детей: на что обратить внимание
Ретинобластома — еще одна злокачественная опухоль сетчатки глаз, которая часто встречается у детей до 5 лет.
Примерно в половине случаев ретинобластома связана с наследственностью. Болезнь вызвана мутацией в гене RB1, которая может передаваться ребенку от родителей и нередко приводит к поражению обоих глаз.
На что родителям важно обратить внимание? Опасное заболевание можно заметить по двум внешним признакам: лейкокории и косоглазию.
На фотографиях со вспышкой или при определенном освещении зрачок ребенка выглядит не красным, как обычно, а белым или желтоватым (лейкокория). Иногда этот дефект заметен и невооруженным глазом — особенно в полумраке.
Внезапно появившееся или нарастающее косоглазие также может быть тревожным симптомом и поводом для срочной консультации офтальмолога.
Ранняя диагностика играет ключевую роль в сохранении здоровья ребенка. Существует простой и быстрый метод — тест Брюкнера, при котором врач оценивает красный рефлекс зрачка. Он позволяет заподозрить ретинобластому на самых ранних стадиях.
При своевременном обнаружении прогноз у детей благоприятный. Наилучших результатов в лечении заболевания можно достичь с помощью таких методик, как лазерная коагуляция, криодеструкция, брахитерапия, химиотерапия (системная или локальная). Лучевую терапию используют реже, поскольку этот метод повышает у детей риск развития вторичных опухолей в будущем.
Что делать при тревожных симптомах?
Не паниковать, но действовать быстро. Далеко не всякая тень или вспышка — это опухоль. Однако установить точную причину может только специалист.
Записаться к офтальмологу. Опишите врачу все симптомы максимально подробно: когда появились, как часто возникают (постоянно или временно) и др.
Пройти обследование. Это может быть осмотр глазного дна с расширенным зрачком, УЗИ глаза, ОКТ. Эти методы безопасны и высокоинформативны.
При необходимости подключить других специалистов.
Современная офтальмология и онкология позволяют не только спасти жизнь при большинстве внутриглазных опухолей, но и в очень многих случаях сохранить зрение. Главное — не упустить время.
