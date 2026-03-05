Рак глаза: офтальмолог рассказала, как не пропустить первые симптомы у детей и взрослых

«Если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение», — так рассуждал о глазах Аристотель. С мыслью античного философа трудно поспорить. Зрение играет ключевую роль в жизни каждого.

Восприятие мира во всех его красках, ориентация в пространстве, визуализация образов — все это заслуга наших глаз.

Но представим другую ситуацию. Зрение вдруг начинает портится. Перед глазами появляются тени, вспышки света, резко снижается четкость и острота.