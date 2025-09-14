Токаш (казахская лепешка)

Ингредиенты
Вода - 150 мл
Соль - 1 ч.л.
Дрожжи сухие - 1 ч.л.
Масло растительное - 1 ст.л.
Мука пшеничная - 240 г (+-)Для смазывания лепешек:
Яйцо куриное (желток) - 1 шт.
Молоко - 1 ч. л.
- 229 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 6.53
- Ж: 4.45
- У: 41.31
Процесс приготовления
Казахскую лепешку Токаш принято готовить из такого набора ингредиентов.
В тёплую воду добавить дрожжи и масло.
А также соль.
Постепенно ввести муку.
Добавлять муку и мешать, пока не сформируется слегка липнущий, мягкий колобок теста.
Накрыть тесто и оставить подниматься, от 30 минут до 1 часа.
Разделить тесто на две части.
Сразу на противне сформировать круглые лепёшки, придавить в центре и наколоть вилкой.
Прикрыть лепёшки полотенцем и оставить на 10-15 минут, а после смазать желтком с молоком.
Токаш выпекать при температуре 180 градусов до румяного состояния. У меня ушло 20 минут.
Приятного аппетита.
