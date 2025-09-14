РЕБЁНОК.РУ
Токаш (казахская лепешка)

Подав эту лепёшку мужу на ужин, вместо хлеба, услышала такое: "Где ты купила её, почему она такая вкусная?" В ответ я усмехнулась и даже обиделась, на как бы шутку такую. Доказав супругу, что эта выпечка готовилась на нашей кухне, я долго слушала, что больше никаких покупных лепёшек к шашлыку, плову, шурпе и т.
д. Наказ угостить всех родных и друзей в первую очередь, думаю, больше и описывать не надо...

Ингредиенты

Вода - 150 мл

Соль - 1 ч.л.

Дрожжи сухие - 1 ч.л.

Масло растительное - 1 ст.л.

Мука пшеничная - 240 г (+-)

Для смазывания лепешек:

Яйцо куриное (желток) - 1 шт.

Молоко - 1 ч. л.

  • 229 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 6.53
  • Ж: 4.45
  • У: 41.31

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Казахскую лепешку Токаш принято готовить из такого набора ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В тёплую воду добавить дрожжи и масло.

 

Фото 2

 

 

А также соль.

 

Постепенно ввести муку.

 

Фото 3

 

 

Добавлять муку и мешать, пока не сформируется слегка липнущий, мягкий колобок теста.

 

Фото 4

 

 

Накрыть тесто и оставить подниматься, от 30 минут до 1 часа.

 

Фото 5

 

 

Разделить тесто на две части.

 

Сразу на противне сформировать круглые лепёшки, придавить в центре и наколоть вилкой.

 

Фото 6

 

 

Прикрыть лепёшки полотенцем и оставить на 10-15 минут, а после смазать желтком с молоком.

 

Фото 7

 

 

Токаш выпекать при температуре 180 градусов до румяного состояния. У меня ушло 20 минут.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Токаш (казахская лепешка), рецепт с фото
