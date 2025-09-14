Токаш (казахская лепешка)

Казахскую лепешку Токаш принято готовить из такого набора ингредиентов.

В тёплую воду добавить дрожжи и масло.

А также соль.

Постепенно ввести муку.

Добавлять муку и мешать, пока не сформируется слегка липнущий, мягкий колобок теста.

Накрыть тесто и оставить подниматься, от 30 минут до 1 часа.

Разделить тесто на две части.

Сразу на противне сформировать круглые лепёшки, придавить в центре и наколоть вилкой.

Прикрыть лепёшки полотенцем и оставить на 10-15 минут, а после смазать желтком с молоком.

Токаш выпекать при температуре 180 градусов до румяного состояния. У меня ушло 20 минут.

Приятного аппетита.

