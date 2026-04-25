Почему после дождя появляется туман: объяснение для детей и советы родителям

После дождя воздух иногда становится будто «молочным»: всё вокруг слегка скрыто белой дымкой. Ребёнок может спросить: «Откуда взялся туман, если дождь уже закончился?» На самом деле это связано с водой, которая осталась в воздухе и на земле.



Татьяна Меньщикова

Откуда берётся туман после дождя

Когда идёт дождь, воздух становится очень влажным — в нём много водяного пара. После дождя земля, асфальт, трава и лужи начинают отдавать влагу обратно в воздух.

Если воздух немного охлаждается, водяной пар превращается в крошечные капельки воды. Они настолько маленькие, что не падают вниз, а «висят» в воздухе. Именно эти капельки и образуют туман.

Можно объяснить ребёнку так: «Туман — это очень маленькие капли воды, которые плавают в воздухе».

Капельки тумана рассеивают свет. Это значит, что свет от солнца или фонарей отражается от них и делает воздух белёсым. Поэтому мы не видим отдельные капли, а видим целую дымку.

Почему туман появляется не всегда

Туман после дождя возникает только при определённых условиях. Воздух должен быть достаточно влажным и немного охлаждённым. Если после дождя сразу становится тепло и сухо, вода быстро испаряется и туман не образуется.

Чем туман отличается от облаков

Туман — это те же облака, только очень низко, прямо у земли. Облака образуются высоко в небе, а туман — рядом с нами.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно привести простой образ. Когда ты дышишь на холодное стекло, появляется белое «облачко». Это и есть маленькие капли воды.

Или сказать проще: «Туман — это облако, которое спустилось на землю».

Советы родителям

Объясняйте спокойно и наглядно: «После дождя вода испаряется, превращается в маленькие капли и образует туман».

Можно показать ребёнку, как появляется пар над горячей чашкой или как запотевает зеркало — это похожий процесс. Так объяснение становится понятнее.