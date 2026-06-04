Ребенок любит странные мультики: что делать

Когда современные родители были маленькими, мультики показывали пятнадцать минут в середине дня и десять минут вечером.
Когда я стала постарше, появились диснеевские телевизионные мультсериалы про Скруджа Макдака, Мишек Гамми и бурундуков, спешащих на помощь. Наслаждение от просмотра длилось около часа, а затем снова утомительный счет дней до вожделенного воскресенья. Зато с каким упоением обсуждалась каждая серия на следующий день в школе! Тот, кто ее пропустил, чувствовал себя наипоследним неудачником – ведь посмотреть ее снова не было абсолютно никакой возможности.
Позже экраны телевизоров заполонили какие-то странные японско-корейскими мультики, в которых у персонажей двигался только рот, а все остальное тело оставалось неподвижным. Это было время «Макрона», «Покемона» и других малопонятных мне мультфильмов, в сюжет которых мне вникнуть было трудно (тем более что я в то время уже вступила в подростковую эру, и мне уже было не до телевизора).
К сожалению, бесчисленные мультфильмы в большинстве семей заняли место книг. Во время чтения работает та часть психики, которая отвечает за формирование фантазии, творческого мышления.Дарья Лобачевская, детский психотерапевт
Когда я стала мамой в первый раз, я была решительно настроена, что моя дочка будет смотреть только старые советские мультфильмы. Это была принципиальная позиция, которой я строго держалась до первого класса. Но тут в жизни наших одноклассниц появились мультфильмы про Барби, и, как бы я ни держала оборону, дочке все-таки удалось меня разжалобить.
– Все смотрят, а мне нельзя, ну почему? – со слезой в голосе спрашивала дочь. Я сдалась, вспомнив, что сама чувствовала, пропустив диснеевский сеанс.
И тут словно плотину прорвало – в нашем доме начали появляться диски с многочисленными сериями про Маленьких Пони, кукол Братц и еще каких-то персонажей, которых мне уже и не упомнить. Дальше – больше: дочка стала отслеживать какие-то мультсериалы по телевизору, которые они смотрели уже на пару с появившимся к тому времени братом, и все мои принципы насчет старых советских мультиков были забыты навек.
Задача родителей состоит в том, чтобы контролировать то, что смотрят их дети. Это сделать несложно: необязательно смотреть от начала до конца все серии мультсериала. Достаточно посмотреть первую, чтобы понять, на какие ценности ориентирован весь сериал. Убедившись, что в первой серии нет насилия и убийств; что концепция авторов и их мировоззрение не причинит вреда неокрепшей психике маленьких зрителей, можно ограничить просмотры именно этими мультфильмами. Также очень важно разговаривать с ребенком о том, что он посмотрел, научить его анализировать поступки и характеры героев, выяснять, что понравилось в построении сюжета, а что было непонятно. Ни в коем случае не высмеивать и не критиковать то, что ребенку нравится, а вам - нет. Лучше мягко предложить для просмотра другие фильмы и попытаться заинтересовать малыша ими.Олег Блок, психолог
Сейчас уже подрос мой средний сын; и теперь он качает и смотрит через интернет вместе с самым младшим нескончаемый поток совершенно глупых (на мой взгляд) мультсериалов. Хотя я и пытаюсь лимитировать просмотр по времени, наложить запрет полностью я не могу.
Начинается все так: приходит ко мне средний сын с ангельским выражением лица (за спиной маячит младший):
– Мама, мы посуду помыли, в комнате все убрали, можно мы посмотрим мультики?
Ну какая же мать после этого скажет «нет»? Тем более что на время просмотра гарантировано некоторое количество свободного времени и тишины. Конечно, смотрите, дорогие мои.
– Мы посмотрим три серии, хорошо? – прощупывает почву средний.
– Да, сынок, хорошо, – отвечаю я, мысленно подсчитывая, сколько по времени длятся эти три серии, и что я за это время успею сделать.
– Ну, а если четыре, ты не против? – смелее наступает сын.
– Нет, не против, – отвечаю я, пытаясь погасить внутреннюю борьбу между контролем информации, поступающей в нежное детское сознание, и желанием почитать книжку.
– Тогда мы пять посмотрим, – уверенно заявляет сын и, под довольное повизгивание младшего, идет включать то ли «Финеса и Ферба», то ли «Время приключений», то ли вообще «Гравити Фолз»...
Как показывает практика, бороться с мультфильмами «не на жизнь, а на смерть» бесполезно – силы не равны. Все равно вас победят многочисленные друзья и одноклассники (у которых, кстати, есть и компьютеры, и смартфоны с интернетом). Максимум, чего вам удастся добиться – ребенок не будет смотреть вожделенные мультики при вас, но зато, скорее всего, зачастит в гости к приятелям. Так что вариантов для родителей немного: лимитировать время просмотра (по крайней мере, не допуская «ужастиков» перед сном) и постараться подобрать для своего чада более достойную альтернативу из качественных мультфильмов, интересного детского кино, увлекательных книг. Может быть, это и сработает – к хорошему ведь быстро привыкаешь.
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