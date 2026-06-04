Ребенок любит странные мультики: что делать

Когда современные родители были маленькими, мультики показывали пятнадцать минут в середине дня и десять минут вечером.

Я хорошо помню это ожидание вечерней программы «Спокойной ночи, малыши!» (ну какой же мультик сегодня покажут?) и горькое разочарование, если продолжение следует только на следующий день.