Ни слова правды. Психолог Василькова объяснила, почему подросток врет

Мы учим своих детей «говорить только правду» и «никогда не врать» почти с пеленок, а через пять-десять лет удивляемся, когда слышим очевидное вранье, слетающее с детских уст. На подобные ухищрения подростка могут толкать самые разные причины, причем некоторые могут всерьез удивить и даже расстроить самих родителей. Почему же так происходит, aif.

Причина номер № 1. История про целеустремленность

ru рассказывает

Обычно первую ложь от ребенка родители слышат еще до наступления подросткового возраста. Обман начинается тогда, когда дети что-то хотят, но получают отказ от мамы с папой. Если ребенок достаточно упорный и не готов быстро и легко забыть про желаемое — рождается ложь. На самом деле детское вранье почти всегда про целеустремленность и стремление любой ценой достичь мечты — даже в обход границ, установленных родителями.

Прогулки только до семи вечера, общение по телефону не более часа в день, отход ко сну в четко оговоренный срок, табу на социальные сети — это самые актуальные запреты для каждого подростка. Если мама с папой сильно ограничивают ребенка в его желаниях, то он вынужден врать. Другими словами, порой ложь для подростка — единственная возможность не отказаться от своей мечты.

У каждого родителя есть индивидуальная картина мира и свои ожидания по поводу того, каким же должен быть ребенок, чтобы подтвердить в обществе тот факт, что мы являемся хорошими мамами и папами. Игра на фортепьяно, поступление в медицинский университет, дружба только с «правильными» детьми — это лишь некоторые из навязанных навыков и умений, которыми должен обладать или располагать подросток.

Так кто же определяет, что правильно и неправильно? Сами мамы и папы, конечно. Однако нередко они выставляют ограничения, которые вообще никак не связаны с безопасностью ребенка, например не общаться с теми или иными мальчиком или девочкой или обязательно выучить иностранный язык. Получается, что детям навязывают чужую жизнь, причем мамы и папы не берут во внимание индивидуальные характеристики и желания самих детей. Одни подростки смиряются с подобным положением дел, но если у ребенка хватает целеустремленности, внутреннего стержня и упорства, то он будет искать любые приемлемые и неприемлемые варианты, включая вранье, чтобы жить так, как хочется.

Чтобы обмана со стороны подростка было меньше, родителям нужно соблюдать баланс между вседозволенностью и авторитарной моделью поведения. В одних случаях ребенку нужно напоминать о следовании неукоснительным правилам, а где-то полезно прислушаться и обнаружить зерна здравого смысла в его словах. Помните, что в семьях с отношениями, выстроенными на доверии, вранья от детей и подростков гораздо меньше!

Причина номер № 2. Потому что так требуется в настоящий момент...

Что родители называют враньем в своем понимании? Часто мы живем в иллюзии, что «врать плохо», но давайте сами будем честны и признаем, что обманывают и недоговаривают абсолютно все люди на планете. Иногда во благо. Взрослая дочка сорока лет может не сказать матери по телефону, что сейчас находится в больнице. Зачем она лжет? Чтобы не повышать и без того высокое давление у любимой мамы.

Вранье является неотъемлемой частью каждого человека. На вопрос «как у тебя дела?» вы часто говорите «отлично», когда в реальности все совершенно иначе. Почему врете? Потому что так удобно, правильно и экологично для всех участников процесса, чтобы не волновать и не расстраивать кого-то, например.

Современные мамы и папы не только не учат детей «никогда не врать», но и советуют «врать, но только если точно не раскроют, а если знаешь, что твоя неправда может всплыть наружу, не делай так». Это абсолютно адекватный и житейский подход.

Причина № 3. Из-за наглядного примера

Родители часто не замечают свое вранье, а вот на детское реагируют мгновенно. Так откуда в первую очередь ребенок получает неправильный пример? Из семейной модели поведения. Если ребенку звонит бабушка и вы просите его сказать, что сейчас находитесь на работе, это не вранье? Или когда говорите детям не раскрывать папе, сколько на самом деле стоит купленное колье в ювелирном магазине? Умалчивание правды — это тоже вранье.

Так вправе ли мы требовать от детей быть кристально честными, если сами не являемся «прозрачными»? И честно ли использовать двойные стандарты в оценке поведения подростка и своего собственного, ведь если вам можно соврать, то почему ребенку нельзя?

И наконец, быть правдивым во всем очень опасно. Именно такие люди становятся жертвами мошенников чаще всего. Все потому, что они не умеют врать, поэтому сдают все кодовые слова аферистам по первому запросу.

Если ваш ребенок врет, не ругайте его за обман. Лучше ответьте себе на вопрос «А что я сделал не так и почему ребенок мне не доверяет?»