Вареники с творогом в духовке

Когда меня спрашивают, какое у меня любимое блюдо из детства, отвечаю: "Ну, конечно же, вареники с творогом!" Летом нам часто их готовила сначала бабушка, когда мы у нее гостили, а потом уже и мама. До сих пор люблю это блюдо, могу приготовить вареники как на завтрак, так и на ужин. Иногда вареники просто отвариваю в воде, а иногда запекаю и в духовке.

Ингредиенты

Для начинки:

Творог - 200 г

Сахар - 1 ст. л.

Сметана - 2 ст. л.

Желток куриный - 1 шт.

Для теста:

Мука пшеничная - 250 г

Масло растительное - 10 мл

Соль - 1/2 ч. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Вода - 110 мл

На одну порцию:

Вареники с творогом - 9-10 шт.

Сливки - 150 мл

Вода кипяченая - 50 мл

Масло сливочное - 5 г

  • 218 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 9.46
  • Ж: 6.49
  • У: 30.43

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку все необходимые продукты для приготовления вареников с творогом в духовке.

 

Фото 1

 

 

Тесто, как на пельмени, так и на вареники, я часто замешиваю на воде, с небольшим добавлением растительного масла и яйца.

 

В чашу просейте муку, добавьте соль. В стакан с водой разбейте яйцо, добавьте немного растительного масла, размешайте всё. Влейте жидкость в чашу с мукой и замесите мягкое эластичное тесто. Переложите тесто в пакет и дайте ему немного отдохнуть.

 

Фото 2

 

 

Подготовьте творог. Перетрите его через сито, добавьте немного сахара по вкусу, сметану и желток одного яйца.

 

Фото 3

 

 

Тесто раскатайте в тонкий пласт. При помощи стакана или вырубки для вареников сделайте заготовки. В центр выложите начинку и закрепите края теста.

 

Фото 4

 

 

Вареники можно слегка заморозить.

 

Фото 5

 

 

Форму для запекания смажьте кусочком сливочного масла и выложите в неё вареники. Выкладывайте вареники в один слой. По желанию можно сверху присыпать сахаром.

 

Фото 6

 

 

Сливки разбавьте кипяченой водой и влейте их в форму.

 

Фото 7

 

 

Форму с варениками отправьте в заранее разогретую духовку.

 

Запекайте вареники с творогом в духовке при 190 градусах 30 минут.

 

Фото 8

 

 

Подавайте вареники с творогом с пылу с жару.

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита.

 

Вареники с творогом в духовке, рецепт с фото
Фото 11
