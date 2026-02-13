Соберите по списку все необходимые продукты для приготовления вареников с творогом в духовке.

Тесто, как на пельмени, так и на вареники, я часто замешиваю на воде, с небольшим добавлением растительного масла и яйца.

В чашу просейте муку, добавьте соль. В стакан с водой разбейте яйцо, добавьте немного растительного масла, размешайте всё. Влейте жидкость в чашу с мукой и замесите мягкое эластичное тесто. Переложите тесто в пакет и дайте ему немного отдохнуть.

Подготовьте творог. Перетрите его через сито, добавьте немного сахара по вкусу, сметану и желток одного яйца.

Тесто раскатайте в тонкий пласт. При помощи стакана или вырубки для вареников сделайте заготовки. В центр выложите начинку и закрепите края теста.

Вареники можно слегка заморозить.

Форму для запекания смажьте кусочком сливочного масла и выложите в неё вареники. Выкладывайте вареники в один слой. По желанию можно сверху присыпать сахаром.

Сливки разбавьте кипяченой водой и влейте их в форму.

Форму с варениками отправьте в заранее разогретую духовку.

Запекайте вареники с творогом в духовке при 190 градусах 30 минут.

Подавайте вареники с творогом с пылу с жару.

Приятного аппетита.