Ингредиенты
Творог - 200 г
Сахар - 1 ст. л.
Сметана - 2 ст. л.
Желток куриный - 1 шт.Для теста:
Мука пшеничная - 250 г
Масло растительное - 10 мл
Соль - 1/2 ч. л.
Яйцо куриное - 1 шт.
Вода - 110 млНа одну порцию:
Вареники с творогом - 9-10 шт.
Сливки - 150 мл
Вода кипяченая - 50 мл
Масло сливочное - 5 г
- 218 кКал
- 1 ч. 10 мин.
- Б: 9.46
- Ж: 6.49
- У: 30.43
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите по списку все необходимые продукты для приготовления вареников с творогом в духовке.
Тесто, как на пельмени, так и на вареники, я часто замешиваю на воде, с небольшим добавлением растительного масла и яйца.
В чашу просейте муку, добавьте соль. В стакан с водой разбейте яйцо, добавьте немного растительного масла, размешайте всё. Влейте жидкость в чашу с мукой и замесите мягкое эластичное тесто. Переложите тесто в пакет и дайте ему немного отдохнуть.
Подготовьте творог. Перетрите его через сито, добавьте немного сахара по вкусу, сметану и желток одного яйца.
Тесто раскатайте в тонкий пласт. При помощи стакана или вырубки для вареников сделайте заготовки. В центр выложите начинку и закрепите края теста.
Вареники можно слегка заморозить.
Форму для запекания смажьте кусочком сливочного масла и выложите в неё вареники. Выкладывайте вареники в один слой. По желанию можно сверху присыпать сахаром.
Сливки разбавьте кипяченой водой и влейте их в форму.
Форму с варениками отправьте в заранее разогретую духовку.
Запекайте вареники с творогом в духовке при 190 градусах 30 минут.
Подавайте вареники с творогом с пылу с жару.
Приятного аппетита.
