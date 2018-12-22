Сажая малышей в тележку супермаркета вы рискуете их жизнями

Тележки в супермаркетах смертельно опасны для детей, особенно в России

В супермаркетах можно довольно часто встретить практически идеалистическую картину – довольный малыш едет в тележке, гордый как капитан корабля, а спокойные родители выбирают продукты и не переживают за своё чадо, которое не хватает с полок всё, что ему понравится и не убегает из-под присмотра. Новости СМИ2 тележка в супермаркете – смертельно опасное место для детей.

Примером может послужить молодая мама из Австралии Вивьен Уордроп. Она, как обычно, отправилась в магазин, взяв с собой 10-месячного сына Логана. Спустя сутки спустя малышу стало так плохо, что его пришлось везти в реанимацию. У ребёнка обнаружили несколько смертельно опасных заболеваний – аденовирус, ротавирус, сальмонеллу и менингит. Для малышей такой набор особенно опасен, смерть может наступить за считанные часы.

Оказалось, что усадив ребёнка в тележку супермаркета, Вивьен не продезинфицировала её. Это при том, что в западных магазинах часто стоят особые диспенсеры с обеззараживающей жидкостью на входах и родители всегда протирают тележку, прежде чем посадить туда своё чадо.

В России подобного нет, и родители могут просто забыть об этой необходимости. Считается, что тележки обрабатываются централизованно, но лучше не надеяться на удачу. Учёные выяснили, что более 70 процентов магазинных тележек заражены патогенными фекальными бактериями.

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