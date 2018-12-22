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Сажая малышей в тележку супермаркета вы рискуете их жизнями

Сажая малышей в тележку супермаркета вы рискуете их жизнями

Тележки в супермаркетах смертельно опасны для детей, особенно в России

В супермаркетах можно довольно часто встретить практически идеалистическую картину – довольный малыш едет в тележке, гордый как капитан корабля, а спокойные родители выбирают продукты и не переживают за своё чадо, которое не хватает с полок всё, что ему понравится и не убегает из-под присмотра.

Однако недавно выяснилось, что эта картина не такая уж и идеалистическая, ведь тележка в супермаркете – смертельно опасное место для детей.

Примером может послужить молодая мама из Австралии Вивьен Уордроп. Она, как обычно, отправилась в магазин, взяв с собой 10-месячного сына Логана. Спустя сутки спустя малышу стало так плохо, что его пришлось везти в реанимацию. У ребёнка обнаружили несколько смертельно опасных заболеваний – аденовирус, ротавирус, сальмонеллу и менингит. Для малышей такой набор особенно опасен, смерть может наступить за считанные часы.

Оказалось, что усадив ребёнка в тележку супермаркета, Вивьен не продезинфицировала её. Это при том, что в западных магазинах часто стоят особые диспенсеры с обеззараживающей жидкостью на входах и родители всегда протирают тележку, прежде чем посадить туда своё чадо.

В России подобного нет, и родители могут просто забыть об этой необходимости. Считается, что тележки обрабатываются централизованно, но лучше не надеяться на удачу. Учёные выяснили, что более 70 процентов магазинных тележек заражены патогенными фекальными бактериями.

Фото Pixabay CC0

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