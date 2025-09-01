Как отпраздновать начало учебного года: семь классных идей

Линейка, классный час, выдача учебников – все это слишком скучно для начала нового года (даже если этот год – учебный). Превращаем 1 Сентября в запоминающийся семейный праздник, непохожий ни на какой другой.



Анна Борисова журналист, филолог

1. Ежегодная фотосессия

Веселые фотографии, которые повторяются из года в год на одном месте с одними и теми же персонажами, – хорошая традиция вместо стандартных снимков с цветами на фоне школы. Пусть участники наденут похожие наряды, возьмут в руки одинаковые аксессуары вроде стопки книг или дружно примут смешную позу.

Только представьте, например, какими уморительными получатся фотографии с нехитрым сюжетом «первоклашка на руках у папы» уже к пятому, а тем более – к десятому классу. А сюжет «малыш в наряде одиннадцатиклассника», наоборот, со временем станет не смешным, а трогательным. Ведь с каждым годом школьная рубашка старшего брата, папин выпускной пиджак или мамино платье будут сидеть на ребенке все лучше и лучше.

Еще один вариант: каждый сентябрь снимать школьника с его же собственной прошлогодней фотографией. Такие «фото с фото» получаются очень милыми. И не забудьте сделать героями фотосессии дорогие школьнику мелочи, которые тоже «растут» вместе с ним: рюкзак, пенал, ланч-бокс.

Фотографии можно сразу же распечатать и использовать для украшения детской, сделать из них праздничный постер или сувениры для близких (например, календарь на будущий учебный год). А к выпускному вечеру из этих снимков получится классный коллаж или фотоальбом, вызывающий волну теплых воспоминаний.

2. Необычный декор для детской

Чтобы начало учебного года стало для школьника праздником, позаботьтесь об украшении его комнаты. Можно устроить ребенку сюрприз, пока он будет на линейке, а можно заняться декорированием всей семьей.

Для этого подойдут любые предметы, связанные со школой: фотографии, постеры или открытки (их можно распечатать из интернета и расклеить по всему дому – даже в неожиданных местах типа ванной), вырезанные из бумаги буквы и цифры, канцтовары (например, из перевязанных лентой карандашей получится оригинальный букет).

Новый учебный год – это почти что Новый год, и значит, понадобится елка. Но не простая, а школьная, из старых тетрадей. Инструкцию, как ее сделать, легко найти в интернете по запросу «елка из бумаги своими руками». Из ненужных тетрадок и учебников вообще можно изготовить немало украшений – просто вспомните, как в детстве клеили бумажные гирлянды или фонарики.

3. «Классная» футболка

Обычная белая футболка превратится в семейную реликвию, если каждый год 1 сентября писать на ней, в какой класс отправляется ребенок, и дополнять надписи отпечатками его ладошки. Подберите футболку большого размера, а для текста используйте несмываемый фломастер или краски для ткани. Пусть подписи делает сам виновник торжества – наблюдать за изменениями его почерка будет очень занятно.

В этой футболке можно фотографировать ребенка каждый год, а еще из нее получится стильный элемент декора для детской. Как вариант, то же самое содержание можно разместить на большом листе бумаге и повесить его как постер.

4. Семейная стенгазета или альбом о школе

Это отличная идея для праздничных посиделок в кругу семьи, особенно со старшими родственниками. На ватмане или в альбоме найдется место для школьных фотографий разных поколений, памятных мелочей вроде бабушкиной пионерской звездочки или странички из папиного дневника – и пожеланий школьнику на будущий учебный год.

Заготовки для семейных стенгазет можно скачать в интернете, а можно подойти к вопросу творчески и самим вооружиться карандашами и красками. Часть пространства стоит посвятить анкете (помните, такие были популярны у девочек в 1980–90-е годы?) Пусть ребенок запишет свой нынешний возраст, рост, любимые блюда, музыку, книги. Поверьте, каждый год данные в анкете будут меняться, и родители откроют для себя много нового о собственной дочке или сыне.

5. Вечеринка в стиле «Как мы провели лето»

1 сентября – лучшее время, чтобы подвести итоги прошедших каникул за семейным столом. Вместе с родными отберите лучшие фотографии сезона и сделайте из них фильм или коллаж; переберите в памяти подряд все летние выходные или события.

Подготовьте коробку (папку, раскрашенный бумажный пакет или конверт) и сложите туда приятные мелочи, которые будут напоминать вам о прошедшем лете: камешки, ракушки, сухие цветы, билеты, монетки.

А главное – поговорите с близкими, ведь именно летом происходит больше всего радостных событий, которые приятно обсудить. Каждый из членов семьи может рассказать о самом приятном или неожиданном для него происшествии, о своем главном летнем открытии или тайне. Включите музыку, которая ассоциируется для вас с летом. Такое задушевное общение подарит всей семье много светлых минут.

6. Первосентябрьская пиньята

Веселая затея для семейного праздника – пиньята: большая полая игрушка, заполненная конфетами и мелкими сувенирами. Ее подвешивают под потолок или на дерево (либо дают в руки кому-то из крепких гостей), а затем торжественно разбивают палкой и собирают «начинку» под общий хохот. Это нехитрое развлечение вызывает бурный восторг и у детей, и у взрослых.

На родине этой забавы, в Мексике, пиньяту подолгу клеили из папье-маше, но человечество давно придумало способы делать ее из плотной бумаги и картона буквально за полчаса. Чтобы придать игрушке тематический вид, оклейте ее листочками из школьных тетрадок.

Для заполнения пиньяты подойдет любая небьющаяся мелочовка: конфеты, серпантин, маленькие резиновые или мягкие игрушки, записочки или открытки с поздравлениями от родных.

7. Школьные вкусняшки

Можно купить торт в магазине, а можно всей семьей испечь оригинальное «первосентябрьское» печенье. Для этого понадобится обычное песочное или пряничное тесто, глазурь (например, из яичного белка и сахарной пудры) и инструменты (кисточка, шприц, зубочистка), чтобы сделать забавные надписи или рисунки в тему.

Можно совместить процесс готовки с игрой в ассоциации. Вместе с близкими подумайте, с чем у вас ассоциируется школа. Пусть каждый член семьи объяснит свою ассоциацию с помощью жестов, песенки, иносказаний или наводящих вопросов, а затем сделает этот предмет из теста.