Нахимичили. Врач назвала 7 ошибок родителей при лечении детей лекарствами

Дети болеют часто, и в ход в такой ситуации идут разные средства. При этом родители совершают немало ошибок при использовании разных лекарственных препаратов, когда лечат своих детей. Какие именно это ошибки, aif.ru рассказала иммунолог-аллерголог, врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Анна Шуляева.

Ошибка первая: давать «взрослые» препараты

Есть лекарства, которые, кажется, можно и взрослым, и детям.

Ошибка вторая: делить таблетки самостоятельно

Например, парацетамол и ибупрофен. Эти популярные обезболивающие и жаропонижающие входят в состав и детских средств, отсюда может возникнуть соблазн дать ребенку обычную таблетку. Но так делать нельзя, ведь дозировки разные. В детские средства всегда добавляют активный компонент строго в соответствии с возрастными нормами и дозами. Если родитель решает дать обычную таблетку, он рискует допустить передозировку.

Еще оной ошибкой может стать решение самому делить таблетки. Например, требуется одна дозировка, но ее не было в аптеке, а была больше в два раза. Тогда родитель решает взять таблетку и разделить ее пополам. Так делать не стоит, ведь опять же растет риск передозировки или даже нехватки препарата, ведь шансов, что таблетка будет поделена идеально, не так много.

Сюда же относится измерение лекарства столовыми ложками вместо точных дозировок. Если назначен сироп, лучше взять мерный шприц, чтобы четко выдерживать указанную дозу.

Ошибка третья: давать препараты на растительной основе без назначения врача

Есть немало средств на растительной основе, например, от кашля. И многие родители помнят, как их лечили бабушки. Но сегодня в мире больше детей-аллергиков. И растительные препараты могут попросту вызвать аллергию. А еще не всем подходят растительные методы и не при каждом заболевании.

Ошибка четвертая: бросать лечение на полпути

Особенно часто такое бывает с антибиотиками. При приеме таких средств улучшение может наступать достаточно быстро — уже через пару дней. Отсюда сильно желание взять и отменить таблетки, ведь полегчало же! Но антибиотики коварны тем, что если вы начали лечение ими, то несмотря на все улучшения, необходимо пропить полный курс — 5 или 7 дней. Иначе болезнь может вернуться и выработается резистентность, из-за чего потом такие лекарства действовать не будут.

Нельзя бросать лечение никакими препаратами. Если прописано врачом 5 дней, столько и надо пить лекарство. Либо, если есть сомнения, посетить специалиста и обсудить с ним возможность досрочного прекращения терапии.

Ошибка пятая: самостоятельно назначать антибиотики

Еще одна ошибка — считать, что антибиотики помогут в любой ситуации и назначать их самостоятельно. Далеко не всегда они помогут. Например, при вирусной патологии они просто бесполезны. К тому же не стоит забывать, что антибиотики бывают разного спектра действия и разная направленность на те или иные виды бактерий.

А еще важно правильно рассчитать дозировку, что в случае с антибиотиками бывает не так просто. И легко перестараться, что негативно скажется на здоровье ребенка.

Ошибка шестая: не выдерживать временные промежутки

Например, такое часто может быть, когда родители пытаются сбить температуру ребенку. Обычно в детской практике применяют ибупрофен и парацетамол. Один из препаратов предполагает разницу между таблетками 8 часов, другой 6 часов. Нельзя частить. При этом аккуратнее стоит быть и с их сочетанием. Есть препараты, в которых сразу сочетаются два компонента. Но тут есть риск, что если вдруг он не сработает, то вы сами лишите себя возможности длительное время давать другие средства для снижения температуры все из-за того же временного промежутка.

Ошибка седьмая: давать лекарства не по возрасту или те, что детям категорически нельзя

Рука нередко тянется к тому, что есть в холодильнике. А там могут быть такие средства, как ацетилсалициловая кислота, анальгин и другие препараты. У детей, хоть и нечасто, но могут в ответ на такие лекарства развиваться тяжелые осложнения, типа синдрома Рея. Обязательно надо читать инструкцию и точно соблюдать возрастные ограничения.

Очень аккуратно надо подходить к вопросу лечения детей. Лучше всего — обходиться без самодеятельности. Если ребенок заболел, стоит обратиться к врачу, получить консультацию. Чем раньше родители обратятся к специалисту, тем меньше вероятность, что надо будет назначать какие-то серьезные препараты для лечения.