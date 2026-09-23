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Вместе весело шагать: 5 простых упражнений для зарядки с дошкольником

Утро в семье с маленьким ребёнком — это маленький спектакль с поисками носков, попытками умыться и, возможно, слезами из-за «не той каши». Добавить к этому утреннюю гимнастику? Кажется невозможным. Но на деле именно зарядка помогает с утра не только разбудить тело, но и задать позитивный ритм всему дню — и взрослым, и детям.
Особенно если она проходит в формате весёлой игры.

Журналист, филолог
Midjourney
Источник: Midjourney

Дошкольники редко усидчиво повторяют «раз-два-три», зато с удовольствием включаются в «медвежьи шаги», «самолётики» и прочие игровые упражнения. Главное — превратить зарядку в приключение, а не в скучную обязанность. 

Дети дошкольного возраста воспринимают мир через игру и воображение. Если взрослый включает фантазию и делает зарядку в виде мини-спектакля — ребёнок с радостью подключается. Такие упражнения не требуют инвентаря, не отнимают много времени и помогают наладить контакт между ребёнком и родителем. А ещё — это один из самых простых способов приучить к полезной привычке с детства.

1. Шагаем, как солдаты

Что делать: маршировать по комнате, высоко поднимая колени и постукивая ладонями по ним. Можно добавить команду: «Солдат идёт вперёд! А теперь — назад! А теперь — вбок!»

Это простое упражнение развивает координацию, укрепляет мышцы ног и активизирует дыхание. Отличный способ разогреться, особенно если за окном пасмурно.

Совет: предложите ребёнку быть командиром — он будет с радостью управлять «армией» из вас двоих.

2. Прыжки-зверята

Что делать: прыгать, имитируя разных животных.

Например, как лягушка — на корточках, отталкиваясь от пола. Как зайчик — с двумя ногами вместе. Как кенгуру — высоко и с улыбкой.

Такие прыжки развивают выносливость, тренируют мышцы ног, улучшают чувство равновесия. А ещё — снимают утреннюю сонливость, как по волшебству.

Совет: можно использовать карточки с картинками животных — кто выпадет, так и прыгаем.

3. Потянись, как котик

Что делать: встать на четвереньки, прогнуться в спине вниз (как довольный кот), потом округлиться вверх (как сердитый). Это упражнение из йоги известно как «кошка-корова», но для ребёнка — просто игра в кошку.

Прекрасно разминает позвоночник, особенно после сна. Полезно для осанки, гибкости и осознанности тела.

Совет: добавьте мяуканье и мурлыканье — и зарядка станет весёлой сценкой.

4. Ветер-домик-деревце

Что делать: придумайте историю: «Вот дует ветер — машем руками! Вот деревце качается — наклоняемся в стороны! Вот строим домик — соединяем руки над головой!» Можно использовать музыку и рассказать целую сказку в движении.

Это упражнение развивает фантазию, учит ребёнка переключаться между действиями, улучшает равновесие и подвижность плеч.

Совет: каждый день можно менять сюжет, чтобы сохранять интерес к зарядке.

5. Самолётики в полёте

Что делать: встать на одну ногу, развести руки в стороны, наклониться вперёд и лететь, удерживая равновесие. Затем сменить ногу.

Тренирует вестибулярный аппарат, мышцы корпуса и концентрацию. Для родителей — ещё и отличная работа над мышцами спины.

Совет: чтобы не упасть, можно поставить рядом мягкую подушку или сначала делать с поддержкой.

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