Вместе весело шагать: 5 простых упражнений для зарядки с дошкольником

Дошкольники редко усидчиво повторяют «раз-два-три», зато с удовольствием включаются в «медвежьи шаги», «самолётики» и прочие игровые упражнения. Главное — превратить зарядку в приключение, а не в скучную обязанность.
Дети дошкольного возраста воспринимают мир через игру и воображение. Если взрослый включает фантазию и делает зарядку в виде мини-спектакля — ребёнок с радостью подключается. Такие упражнения не требуют инвентаря, не отнимают много времени и помогают наладить контакт между ребёнком и родителем. А ещё — это один из самых простых способов приучить к полезной привычке с детства.
1. Шагаем, как солдаты
Что делать: маршировать по комнате, высоко поднимая колени и постукивая ладонями по ним. Можно добавить команду: «Солдат идёт вперёд! А теперь — назад! А теперь — вбок!»
Это простое упражнение развивает координацию, укрепляет мышцы ног и активизирует дыхание. Отличный способ разогреться, особенно если за окном пасмурно.
Совет: предложите ребёнку быть командиром — он будет с радостью управлять «армией» из вас двоих.
2. Прыжки-зверята
Такие прыжки развивают выносливость, тренируют мышцы ног, улучшают чувство равновесия. А ещё — снимают утреннюю сонливость, как по волшебству.
Совет: можно использовать карточки с картинками животных — кто выпадет, так и прыгаем.
3. Потянись, как котик
Что делать: встать на четвереньки, прогнуться в спине вниз (как довольный кот), потом округлиться вверх (как сердитый). Это упражнение из йоги известно как «кошка-корова», но для ребёнка — просто игра в кошку.
Прекрасно разминает позвоночник, особенно после сна. Полезно для осанки, гибкости и осознанности тела.
Совет: добавьте мяуканье и мурлыканье — и зарядка станет весёлой сценкой.
4. Ветер-домик-деревце
Что делать: придумайте историю: «Вот дует ветер — машем руками! Вот деревце качается — наклоняемся в стороны! Вот строим домик — соединяем руки над головой!» Можно использовать музыку и рассказать целую сказку в движении.
Это упражнение развивает фантазию, учит ребёнка переключаться между действиями, улучшает равновесие и подвижность плеч.
Совет: каждый день можно менять сюжет, чтобы сохранять интерес к зарядке.
5. Самолётики в полёте
Что делать: встать на одну ногу, развести руки в стороны, наклониться вперёд и лететь, удерживая равновесие. Затем сменить ногу.
Тренирует вестибулярный аппарат, мышцы корпуса и концентрацию. Для родителей — ещё и отличная работа над мышцами спины.
Совет: чтобы не упасть, можно поставить рядом мягкую подушку или сначала делать с поддержкой.
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