Вместе весело шагать: 5 простых упражнений для зарядки с дошкольником

Утро в семье с маленьким ребёнком — это маленький спектакль с поисками носков, попытками умыться и, возможно, слезами из-за «не той каши». Добавить к этому утреннюю гимнастику? Кажется невозможным. Но на деле именно зарядка помогает с утра не только разбудить тело, но и задать позитивный ритм всему дню — и взрослым, и детям.Особенно если она проходит в формате весёлой игры.