Дантист поможет логопеду. Врач перечислил дефекты речи, связанные с зубами

Взаимосвязь между состоянием полости рта и дефектами речи практически ни у кого не вызывает сомнений. Многие трудности с произношением звуков могут быть вызваны аномалиями зубочелюстной системы. От каких речевых проблем может избавить стоматолог?

Об этом aif.ru рассказал стоматолог, советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич.

Большинство людей считает, что логопедические проблемы возникают из-за неправильного мышечного тонуса, неврологических заболеваний или дефектов языка. Однако дикция напрямую связана с состоянием зубов. Если у человека имеются стоматологические заболевания, он может испытывать проблемы с речью.

В частности, на чистоту речи влияет:

— Отсутствие передних зубов — это затрудняет правильное произношение губно-зубных звуков («В»,«Ф»).

— Неправильное соприкосновение языка и зубов — вызывает нарушение воспроизведения звука «С» и образование шумов.

— Особенности размещения языка около зубов — сложности с произношением звуков «Ш» и «Ж».

При некорректном протезировании нередко возникают проблемы с воспроизведением шипящих и свистящих звуков, которые не проходят в течение определенного промежутка времени. Период адаптации к стоматологическим конструкциям может продолжаться длительное время — месяцы или даже годы. Могут произойти изменения в мышечном тонусе. Это сказывается не только на речи, но и на внешних параметрах лица.

Как устранить причину?

Для того чтобы исправить сформировавшийся дефект, важно точно знать причины его возникновения. Для этого врачу не всегда достаточно визуального осмотра полости рта. Причины могут скрываться глубже, чем просто в неровных зубах или короткой уздечке языка. Это могут быть блокады дыхательных путей, что вызывает сутулость, перегрузку шейного отдела позвоночника и другие отклонения.

При дефектах речи у взрослых надо заниматься не только зубами, но и рассматривать правильность анатомического положения некоторых суставов. Круговая мышца рта, губы, жевательные мышцы также являются частью речевого аппарата и задействованы в воспроизведении звуков. Они участвуют в процессе разговора через изменение прикуса или положения зубов. Поэтому лечение в большинстве случаев должно быть комплексным, а начинать его нужно с цефалометрии. Это современный диагностический инструмент, который помогает выявить особенности лицевого скелета. Исследование проводится в стоматологических клиниках.

Когда нужна хирургическая операция?

Коррекция уздечек губы или языка производится хирургическим путем, посредством минимального точечного вмешательства. Эту манипуляцию можно сделать как в детском, так и во взрослом возрасте. Обычно она проходит без каких-либо последствий или осложнений. На сегодняшний день такая практика применяется очень часто и позволяет быстро и эффективно избавиться от неудобств.