Пельмени с помидорами и сыром будем готовить из такого набора продуктов.

Сыр я взяла уже натертый.

Фото 1

В муку добавить соль, масло и половину яйца. Я делала двойную порцию теста.

Фото 2

Влить воду.

Фото 3

Замесить тесто.

Фото 4

Не бойтесь, что оно вышло "крутым". Надо убрать его в пакет и оставить на 15-20 минут, а затем снова немного помесить.

Фото 5

Пока тесто "отдыхает", приготовить начинку.

Нарезать в сыр помидор, добавить немного сухих трав (смесь итальянских, прованских или французских) и кетчуп.

Фото 6

Перемешать.

Фото 7

Тесто раскатать, нарезать любым фужером кружочки.

Фото 8

Положить в центр ложку начинки.

Фото 9

И слепить пельмень привычным способом.

Фото 10

Пельмени с помидорами и сыром лучше готовить сразу, не морозить.

Закинуть по одному в кипящую, подсоленную воду и варить, помешивая, минуты три после того, как всплывут, но лучше снять пробу.

Фото 11

Приятного аппетита.

Фото 12