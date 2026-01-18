РЕБЁНОК.РУ
Пельмени с помидорами и сыром

Забавно смотреть за лицами родных, когда при виде готовых домашних пельменей они сначала радуются, а потом начинают любопытничать и вкушать медленнее, чтобы утолить не только голод, но и интерес. Так и с этим вариантом начинки. Сын сказал, что напоминает пиццу, а ведь там действительно привычный, ароматный состав.

Ингредиенты

Тесто:

Яйцо куриное - 0,5 шт.

Масло растительное - 1 ст.л.

Вода - 100 мл

Мука пшеничная - 275 г

Соль - 1 ч.л.

Начинка:

Помидор - 1 шт.

Сыр - 100 г

Кетчуп - 1 ст.л.

Травы сушеные - пару щепоток

Получается 45-50 шт.
  • 231 кКал
  • 2 ч.
  • Б: 8.47
  • Ж: 7.16
  • У: 33.74

Процесс приготовления

Пельмени с помидорами и сыром будем готовить из такого набора продуктов.

 

Сыр я взяла уже натертый.

 

В муку добавить соль, масло и половину яйца. Я делала двойную порцию теста.

 

Влить воду.

 

Замесить тесто.

 

Не бойтесь, что оно вышло "крутым". Надо убрать его в пакет и оставить на 15-20 минут, а затем снова немного помесить.

 

Пока тесто "отдыхает", приготовить начинку.

 

Нарезать в сыр помидор, добавить немного сухих трав (смесь итальянских, прованских или французских) и кетчуп.

 

Перемешать.

 

Тесто раскатать, нарезать любым фужером кружочки.

 

Положить в центр ложку начинки.

 

И слепить пельмень привычным способом.

 

Пельмени с помидорами и сыром лучше готовить сразу, не морозить.

 

Закинуть по одному в кипящую, подсоленную воду и варить, помешивая, минуты три после того, как всплывут, но лучше снять пробу.

 

Приятного аппетита.

 

Пельмени с помидорами и сыром, рецепт с фото
