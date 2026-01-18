Ингредиенты
Яйцо куриное - 0,5 шт.
Масло растительное - 1 ст.л.
Вода - 100 мл
Мука пшеничная - 275 г
Соль - 1 ч.л.Начинка:
Помидор - 1 шт.
Сыр - 100 г
Кетчуп - 1 ст.л.
Травы сушеные - пару щепоток
- 231 кКал
- 2 ч.
- Б: 8.47
- Ж: 7.16
- У: 33.74
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Пельмени с помидорами и сыром будем готовить из такого набора продуктов.
Сыр я взяла уже натертый.
В муку добавить соль, масло и половину яйца. Я делала двойную порцию теста.
Влить воду.
Замесить тесто.
Не бойтесь, что оно вышло "крутым". Надо убрать его в пакет и оставить на 15-20 минут, а затем снова немного помесить.
Пока тесто "отдыхает", приготовить начинку.
Нарезать в сыр помидор, добавить немного сухих трав (смесь итальянских, прованских или французских) и кетчуп.
Перемешать.
Тесто раскатать, нарезать любым фужером кружочки.
Положить в центр ложку начинки.
И слепить пельмень привычным способом.
Пельмени с помидорами и сыром лучше готовить сразу, не морозить.
Закинуть по одному в кипящую, подсоленную воду и варить, помешивая, минуты три после того, как всплывут, но лучше снять пробу.
Приятного аппетита.
