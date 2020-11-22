У родителей открываются глаза: рассказываем правду о цифровой антиобразовательной платформе «Сберкласс» от трансгуманистки Марины Раковой

В нашу эпоху «новой нормальности» инициативы трансгуманистов, разрушителей традиционных обществ и суверенных государств, буквально лезут изо всех щелей и поддерживаются на высшем уровне. Монопольное детище банкстера Германа Грефа, фактически возглавляющего координационный совет при Минпросвете и претендующего на души и мозги наших детей, протягивает свои цифровые щупальца в каждую школу. Активное участие в воплощении глобальных форсайт-проектов в России принимает выходец из АНО «Агентство стратегических инициатив», экс-замминистра просвещения, ныне – вице-президент Сбербанка Марина Ракова. Своим примером она показывает, что сегодня куда проще «оптимизировать» систему нашего образования сидя в кресле вице-президента кредитной организации, а не в профильном ведомстве. Вот только родители, общественники и независимые эксперты давно осознали, что скрывается за яркими видеопрезентациями и пиар-проектами типа «Сберкласса». Редакция «Катюши» считает своим долгом раскрыть эту информацию.



Мы уже уделяли внимание биографии Раковой (http://katyusha.org/view?id=10830), когда она была назначена главой проектного офиса нацпроекта «Образование», то есть, по сути, отвечала за стратегию самой главной социальной сферы в государстве. Вслед за назначением внедрителя западных проектов «Образование-2030» и «Образование-2035» на российскую почву, автора определений «людиардеры» и «люди одной кнопки» Дмитрия Пескова «смотрящим» за оцифровкой при Президенте, Ракова стала второй «выпускницей» АСИ на высоком посту в исполнительной власти. Ранее эта дама курировала детское дополнительное образование, и за бюджетные средства наоткрывала достаточно «Кванториумов», «Точек роста» и центров цифрового обучения. А в марте 2020 г. она покинула министерство и перешла… на работу в Сбербанк, на высокую должность вице-президента, отвечающего за проекты школьной и вузовской цифровой образовательной платформы.



С активизацией «противокоронавирусных» ограничений и локдаунов школ и вузов по всей стране активизировались и проекты Сбера. В одном из

в инстаграме Ракова презентует школьную цифровую платформу «Сберкласс», общаясь в созданном на компьютере ролике с виртуальным помощником – котом и реальной маленькой девочкой-ученицей.

– заявляет г-жа Ракова.

Звучит очень прогрессивно, только тут нужно развернутое пояснение, чтобы родители осознали, что это за навыки такие. Еще в июле 2018 г. «Катюша» подробно

об очередном форсайт-проекте

«Благотворительный» фонд Грефа «Вклад в будущее» еще в 2017 г. проспонсировал это «исследование», основной задачей которого является «смещение акцента от предметных знаний к универсальным навыкам».

«Универсальные компетенции» для членов нового глобального общества ограничиваются креативностью, системным мышлением, способностью взаимодействовать с разными людьми в одной команде, саморегуляцией, готовностью выполнять различные задачи. Фундаментальные знания, предметы и дисциплины заменяются «новой грамотностью», которая делится на «базовую инструментальную грамотность» и «базовые современные специальные знания и умения». Либерал-глобалисты считают, что для большинства людей будет достаточно уметь:

Дополнительно они предлагают преподавать такие «модули», как:

Обратите внимание: в планах «прогрессоров» нет упоминания о биологии, химии, физике, астрономии, геометрии, не говоря уже об истории, литературе, философии, мировой художественной культуре и др. дисциплинах, прямо влияющих на формирование мышления, гражданскую самоидентификацию и мировоззрение человека. Вместо фундаментальных предметных знаний ученикам будут прививать «инициативность» (возможность разобраться в любой ситуации без помощи учителя), а также обращение к поисковикам в интернете – в случае пробелов.

О так называемых «софт скиллс» или компетенциях 21 века, для «обучения» которым необходимо полностью демонтировать все, что не успели разрушить его предшественники-реформаторы, вещал молодой аудитории и содомит Исак Фрумин, по совместительству – глава Института образования Высшей школы экономики – на образовательном интенсиве трансгуманистов

. Фрумин сделал немало откровений в своей лекции

Сначала он несколько раз проговорил мысль: важно не количество получающих образование, а его качество. Важны результаты тестов (полученных знаний), а не количество лет обучения.

А затем Фрумин и вовсе заявил, что

Разделяя людей по уровню образованности на «общий» и «специфический капитал»,

Иными словами: для большинства теперь достаточно уметь говорить по-английски, пользоваться текстовым редактором и владеть общей культурой поведения. И именно такие люди якобы смогут определять социально-экономическое развитие в 21 веке.

— вот такой подход к образованию будущего продвигает Фрумин.

Теперь вы понимаете, что скрывается за красивой виртуальной картинкой, искусственной улыбкой и синтетическим, обработанным голосом госпожи Раковой? «Навыки 21 века» - это тотальная дебилизация и профанация образования, полный отказ от фундаментальных знаний и их замена узким поверхностным набором «базовых компетенций». Но и это еще не все – чтобы разрушить единое образовательное пространство и перейти от предметного к модульному обучению, чтобы собирать цифровой след каждого человека с пеленок и определять его в соответствующую «страту» с использованием искусственного интеллекта трансгуманисты придумали такую штуку как «персональную образовательную траекторию». Впрочем, дадим слово Раковой:

Сразу напрашивается вопрос – а раньше в русской/советской школе кто был в центре образовательного процесса? Не дети что ли, а учителя им разве не помогали получать знания? На самом деле в этой фразе Раковой заложен конкретный посыл на уничтожение традиционной роли учителя. Ребенок будет получать знания в цифровом мире самостоятельно, а учитель превратится в «тьютора»-навигатора цифрового мира,

– завершает пиар госпожа Ракова, а виртуальный кот из видеоролика обещает рассказать об этом проекте всем детям страны.

Особенно цинично выглядит участие в этой рекламе маленькой девочки, которая совершенно не в курсе сути происходящего. Ну про то, как «добровольно» Сбер заходит в регионы России на основании соглашений с местными органами власти, и как жестко, командно-административными методами, безо всяких консультаций и объяснений с родителями, внедряется его цифровая платформа, мы подробно рассказывали в материале

. Естественно, имея за спиной безграничный административный и финансовый ресурс в виде покровительства правительства и президента, можно без труда влезть в каждую школу страны – но это ни свидетельствует ни о какой пользе и необходимости программ Сбера для детей и родителей.

А в соседнем ролике

компьютерный голос рассказывает про суть цифровой платформы «Сберкласс». И тут все совсем печально, ну собственно – как и расписывали форсайтщики.

– говорится в рекламном ролике.

Вы все поняли? Главным «другом и спутником», который «поддержит в трудную минуту», для ребенка будет железяка, а точнее – запрограммированный алгоритм. В случае чего он «соединит с учителем», т.е. общение с живым педагогом будет сведено к минимуму. Чтение бумажных книг также не предусмотрено – все время ученик будет сидеть перед экраном, погруженный в виртуальный мир. Ну и классика от форсайтщиков – полная отмена всех оценок и экзаменов. В рекламном ролике отлично видно, что вместо них устанавливаются рейтинговые параметры продвижения ученика по карьерной траектории – причем программа при этом создает цифрового двойника, даже внешне похожего на школьника. То есть «учеба» становится полностью идентична ролевой компьютерной игре, в которой программисты заранее прописывают для каждого ребенка все условия. И это прямое машинное управление людьми в рекламе «Сберкласса» цинично названо «равными возможностями». Мы уже не говорим о полном отсутствии реальной социализации и проблем с развитием мозга от передозировки подобными «образовательными платформами».

А что, при экзаменах и шкале оценок нет равных возможностей, нет соревновательности, нет стимула добиваться самых высоких результатов, ну или хотя бы поддерживать базовый, удовлетворительный «троечный» уровень познаний? Разумеется, все это есть, но цифровые трансформаторы ставят задачу уничтожить всю традиционную систему оценок и критериев получаемых знаний, чтобы отследить творимую ими дебилизацию было намного сложнее. А когда нет критериев, непонятно, откуда плясать, как и что оценивать в том числе учителям – можно программировать в своем «Сберклассе» любые «навыки и компетенции».

Здесь же также стоит заметить, что т.н. «навигаторы дополнительного образования», которые Ракова внедряла по всей стране в бытность работы в АСИ (за них она и получила от форсайтщиков повышение во власти), имеют самую тесную связь с персональными траекториями обучения в Сберклассе. У них одни задачи и один базис: все эти платформы – часть единой информационной структуры глобалистов, цифрового портфолио, которое они будут заводить на каждого ребенка. Форсайт-проект «Новая модель дополнительного образования детей» (именно его внедрение мы и наблюдаем ныне) предусматривает охват всей страны сетью детских технопарков. Фонд, финансирующий «Кванториумы», получает средства непосредственно из госбюджета, изначально проект персонального финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) курировался премьером Дмитрием Медведевым,

. При этом модель обучения для «Кванториумов» Ракова целиком заимствовала у «уважаемых партнеров» — регулярное участие в международных форумах дало о себе знать.

Вот что она рассказывает о концепции этой модели:

Знакомая песня – человеческий капитал будут тщательно отбирать (к 2030 году в проектах основателя АСИ, трансгуманиста Дмитрия Пескова прямо прописаны генетические тесты и «наборы для детей на заказ» – т.е. уже чистая евгеника) под прописанные алгоритмы, а потом – стругать из людей-чурок то, что необходимо заказчику. Так что все эти басни о «свободном творческом саморазвитии личности» в рамках индивидуальных траекторий можно смело забыть.

Не верят в эти басни и родители России, что прекрасно видно по комментариям в инстраграме госпожи Раковой.

Так что, мамы и папы, которым не безразлично будущее своих чад и всей страны, могут смело присоединяться к бойкоту электронных и дистанционных образовательных технологий. Согласно ФЗ «Об образовании», родители имеют преимущественное право на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами, кроме того, они являются равноправными участниками образовательного процесса – вместе со своими детьми и педагогами. Еще раз специально уточняем – без вашего согласия никакие эксперименты над учениками, переводы на цифровые платформы и т.д. – не допустимы. Распространяйте правду о могильщиках традиционного образования, не подписывайте никаких навязываемых вам заявлений, не соглашайтесь на обработку ПД ваших детей. Молчаливое согласие с проектами глобалистов в нынешних условиях становится формой коллаборационизма. Если мы хотим сохранить Россию, надо сражаться за русскую школу до конца.

РИА Катюша