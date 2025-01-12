Музыка важна для развития и взаимоотношений ребенка

Недавние исследования психологов показали, что занятия детей музыкой и даже простое прослушивание музыкальных произведений способствуют развитию детского мозга. В то же время другие исследования показали, что, если родители слушают с детьми музыку, поют песни или танцуют, это положительно сказывается на взаимоотношениях между ними.

Иными словами, музыка имеет для детей множество преимуществ. Рассмотрим их подробнее.

Влияние музыки на развитие детского мозга

Исследования, в которых были использованы различные техники нейровизуализации, показали, что обучение детей музыке в раннем возрасте (до 7 лет) вызывает физические изменения в структуре и функциях мозга.

В ходе одного из данных исследований было установлено, что при занятиях музыкой в мозолистом теле (участке в центральной части мозга, отвечающем за координацию между полушариями) увеличивается количество белого вещества. Иными словами, увеличивается количество нейронных связей между полушариями. Например, известно, что Альберт Эйнштейн с детства играл на скрипке, и исследование его мозга показало необычайно сильные связи между различными участками.

Другое исследование показало, что раннее обучение музыке увеличивает количество серого вещества в коре головного мозга, особенно в сенсомоторной его области. Таким образом, у ребенка развивается координация. Также было установлено, что улучшенная координация в свою очередь улучшает эмоциональную регуляцию и способность подавлять негативные эмоциональные реакции на события. Иными словами, занятия музыкой с раннего возраста повышают способность ребенка справляться с разочарованиями и избегать излишне эмоциональных реакций на сложные ситуации.

Еще одним открытием стало то, что даже непродолжительные занятия музыкой приводят к увеличению кровотока в левом полушарии. Это способствует развитию способности восприятия языка.

В 2018 году в ходе исследования группа американских ученых доказала, что дети с младенческого возраста реагируют на прослушивание музыки, и это занятие способствует развитию у них речевых навыков. Было также установлено, что, кроме навыков речи, музыка положительно влияет и на развитие других познавательных функций (таких как внимание, зрительно-пространственное восприятие и исполнительные функции).

Взаимосвязь между музыкой и функционированием мозга стала предметом многочисленных исследований психологов. Использование методов нейровизуализации в исследованиях, проведенных за последние несколько лет, показало, что музыка активизирует все участки головного мозга. Это относится ко всем людям, а не только к детям.

Для музыкантов игра на инструментах не только активизирует мозг, но и развивает его. В целом у музыкантов наблюдается большее количество нейронных связей между полушариями мозга, чем у других групп людей. Они также обладают хорошей долговременной памятью, слухом и гибкостью когнитивных функций. Благодаря нейропластичности (возникновению новых нейронных связей) эти функции развиваются.

Проще говоря, игра на музыкальных инструментах и прослушивание музыки «перестраивают» мозг, укрепляя уже существующие нейронные цепи или формируя новые.

Влияние музыки на успеваемость

Эксперты в области детского развития сходятся во мнении, что прослушивание музыки развивает у детей навыки слушания, а также помогает им преодолевать трудности в обучении. Однако результаты последних исследований показывают, что активные занятия музыкой могут иметь для ребенка множество дополнительных положительных эффектов.

Кроме всего прочего, занятия музыкой развивают:

восприятие речи, языковые навыки и грамотность;

навыки устного счета;

интеллект;

внимание и концентрацию;

физическое здоровье.

Влияние музыки на социальное и эмоциональное развитие

Игра на музыкальных инструментах может вызвать у ребенка ощущение достижения, а также повысить его самооценку. Также ребенок может развить уверенность в себе, настойчивость в преодолении трудностей с обучением, самодисциплину и т. д.

Американскими учеными был проведен эксперимент, в ходе которого исследовалось социальное развитие детей, в частности, такие характеристики, как компетентность, уверенность в себе, забота об окружающих и сплоченность. В исследовании приняли участие 180 детей в возрасте от 8 до 17 лет. В течение трех лет дети, помимо обычной школьной программы, занимались музыкой в школьных оркестрах. Эксперимент продемонстрировал, что все участники эксперимента показали значительное улучшение всех исследуемых характеристик.

Занятия музыкой лучше всего начинать с раннего возраста

Слушать музыку или учиться играть на музыкальных инструментах полезно в любом возрасте, даже во взрослом. Это вызывает чувство удовлетворенности собой и положительные изменения в работе мозга. Однако эксперты считают, что максимальная польза может быть достигнута, когда ребенок начал заниматься музыкой до семи лет.

Современные родители все чаще включают ребенку музыку с первых месяцев жизни. Молодые мамы поют своим детям песенки и покупают им музыкальные игрушки. Играя в них, ребенок понимает, что для того, чтобы издать определенный звук, нужно нажать на кнопку. Такое понимание причины и следствия становится первым шагом в освоении музыкальных инструментов.

Совместное прослушивание музыки с детьми укрепляет ваши взаимоотношения с ними

Ученые утверждают, что совместное прослушивание музыки или пение укрепляет взаимоотношения между родителями и детьми, а также развивает эмпатию. Такие занятия, как пение или танцы, требуют синхронизации. Даже простое прослушивание музыки активизирует участки мозга, отвечающие за сочувствие, положительные эмоции и удовольствие. Исследования показали, что прослушивание музыки приводит к выделению дофамина – гормона, который активизирует центр удовольствия в головном мозге.

Совместные занятия музыкой позволяют участникам более гармонично взаимодействовать друг с другом. Со временем такое взаимодействие выходит за рамки занятий музыкой и проявляется и в повседневной жизни.

Другие исследования показывают, что развитие эмпатии в раннем детстве способствует развитию социальных навыков и склонности ребенка к сотрудничеству.

Существует множество способов использовать музыку для взаимодействия с ребенком. Рассмотрим некоторые из них.

Пойте ребенку колыбельные. У младенцев это не только формирует эмоциональную привязанность к маме, но и способствует развитию языковых навыков. Когда ребенок становится старше, вы можете петь вместе с ним. Пение позволяет вам эмоционально настроиться друг на друга. Найдите веселые детские песенки, которые вы сможете петь вместе с ребенком и всей семьей. Это может стать хорошим занятием для семейных поездок, совместных ужинов и других подобных моментов.

Танцуйте с ребенком. Можно начать с того, что вы возьмете ребенка на руки и будете кружить по комнате вместе с ним. Для этого выбирайте детскую музыку, которая нравится вашему ребенку. Когда ребенок пойдет в школу, попросите его научить вас танцевать под его любимые песни. Не бойтесь показаться глупыми, когда веселитесь вместе с ребенком. Это занятие может заменить просмотр телепрограмм, и это положительно скажется на вашей физической форме.

Слушайте музыку вместе с ребенком. Это также может стать для вас веселым и интересным занятием. Вы можете ставить ребенку свои любимые мелодии или вместе слушать что-то новое. Познакомьте ребенка с шедеврами классической музыки.

Ходите вместе с ребенком на концерты. Это хороший способ привнести что-то новое в ваш семейный досуг. Ходите на концерты как классической, так и современной музыки.

Учитесь играть на музыкальных инструментах вместе с ребенком. Ваши занятия могут послужить хорошим примером для ребенка. Исследования показывают, что игра на музыкальных инструментах способствует развитию когнитивных, социальных и эмоциональных навыков не только у детей, но и у взрослых. Вы можете играть с ребенком в дуэте, и такие занятия могут стать вашим общим хобби.