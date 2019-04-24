Маленький «обжора»

Одни родители жалуются, что ребенок почти не ест, а другие ругаются, что он постоянно таскает сладости и жует что-нибудь. И то, и другое – не повод для ругани, а назревшая необходимость подумать о культуре питания у детей.

То, что количество детей, страдающих ожирением, растет из года в год, ни для кого не секрет.

Да, есть категория детей, у которых с рождения отличный аппетит. Как правило, упитанные малыши подрастают у таких же упитанных родителей. Это генетика, с которой трудно спорить.

Но здравомыслящие родители, которые, наверняка, и сами в детстве и в юности страдали от лишнего веса и многочисленных комплексов по этому поводу, должны задуматься об уготованной такой же судьбе для их ребенка. И выход, безусловно, есть. Нужно с самого раннего детства приучать детей питаться рационально и сбалансировано, соблюдая режим и избегая всевозможных перекусов, фастфуда, избытка сладостей и пр.

Этих же детей важно как можно раньше приучить к регулярной физической нагрузке, например, записать в спортивную секцию или в танцевальный класс. Но при этом ни в коем случае не следует пугать ребенка тем, что он скоро «на стуле не поместится, что так и будет толстеть». Иначе у него разовьется столько комплексов по поводу своего веса и внешности, что и психологи не помогут.

А во всех остальных случаях родители должны серьезно задуматься и понять, отчего ребенок постоянно жует и вечно голодный? Привычка постоянно что-то есть возникает не сама по себе. Вспомните, что вы делаете, когда ребенок расстроен и расплакался?

Очень часто ему суют конфету или шоколадку, чтобы малыш успокоился, вместо того, чтобы разобраться, что случилось, и попытаться решить детскую проблему. И ребенок привыкает, что все плохое можно «заесть» чем-то вкусным.

А как кормят детей? «Съешь еще ложку каши за папу, за маму, за бабушку. Съешь еще ложечку, если ты любишь маму!» - и в детском сознании закрепляется, что, чем больше он съел, тем сильнее любит папу и маму.

Можно еще вспомнить, как проходят у нас праздники, детские в том числе. Родители накрывают обильный стол с множеством вкусных блюд, сладостей – всего того, что в будни не едят. И ребенок начинает считать, что еда – это самый большой праздник, главное удовольствие.

Кроме того, психологи утверждают, что потреблением избытка сладостей и вкусных продуктов дети компенсируют нехватку родительского внимания. Конечно, проще принести ребенку с работы коробку конфет и занять его сладостями, чтобы не мешал отдыхать или заниматься делами.

Вот и получается, что мы сами, своими ошибками выращиваем маленького обжору. Врачи давно бьют тревогу, обнаружив, что уже у четырех - пятилетних детей появляется гастрит. А больше половины школьников имеют хроническую форму гастрита.

Так что совсем не безобидно, когда ваш ребенок весело жует все подряд и отличается повышенной упитанностью. Пока не поздно, проанализируйте его рацион питания, научите его культуре потребления пищи, да и сами старайтесь не нарушать установленные вами правила.

Уделяйте детям больше внимания, разговаривайте с ними, вникайте в их проблемы. Даже праздники можно отмечать в походе, на экскурсии, в парке или в лесу, а не сидя за накрытым столом. Ребенок с детства должен понимать, что еда – это необходимость, а не самое огромное удовольствие в жизни. Но если у него не будет других радостей, этого ему не объяснить.

Особенно важно правильное питание для девочек, которые в переходном возрасте сильно меняются и из-за гормональной перестройки могут набрать лишний вес. Масса комплексов, неумение понять происходящее с ней, отсутствие родительского внимания и заботы заставляет девочек бросаться в другую крайность и худеть самыми дикими способами, доводя себя до анорексии.

Детей нужно любить – это так очевидно. Но любить, не причиняя им вред. Вы потянулись к вазе, чтобы дать малышу очередную конфету? Остановитесь! Лучше поиграйте с ним, расскажите ему сказку, почитайте книжку или сходите и погуляйте. И вашему ребенку, и вам тоже от этого будет только польза!