Подготовка к ЕГЭ по литературе в 2026 году: как подготовиться

Рассказываем о стратегии, которая позволит успешно сдать экзамен.

Вместе с Ириной Фазиулиной, кандидатом филологических наук и преподавателем литературы в онлайн-школе «Фоксфорд», разберем, как эффективно выстроить подготовку к ЕГЭ по литературе 2026 и достичь максимального результата. Расскажем о структуре экзамена, критериях оценки и полезных материалах для подготовки.

Полезная информация о ЕГЭ по литературе в 2026 году: что изменится

В 2026 году структура КИМ по литературе останется прежней, но система оценки первичных баллов изменится:

Задания 4 и 9 теперь будут оцениваться в 5 баллов вместо 4.

Максимальный балл за задания 5 и 10 снизится с 8 до 7.

Задание 11 теперь будет оцениваться в 20 баллов вместо 18.

Общий максимальный первичный балл за работу увеличится с 48 до 50.

Собрали общую информацию о формате экзамена, баллах и его продолжительности.

Минимальный балл для сдачи 30 — для получения аттестата, от 40+ — поступление в вуз на платной основе Максимальное количество баллов 100 — вторичных, 50 — первичных Продолжительность 3 часа 55 минут (235 минут)

Структура ЕГЭ по литературе

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает 11 заданий, направленных на проверку знаний художественных произведений, умения анализировать текст и строить аргументированные ответы.

Часть 1

Эта часть содержит два комплекса заданий. В рамках первой подчасти участникам необходимо проанализировать фрагмент эпического, лиро-эпического или драматического произведения. Второй комплекс предполагает анализ стихотворного текста. Некоторые задания требуют краткого ответа, а другие — развернутого:

№ 1—3, 6—8 предполагают краткий ответ, который необходимо записать в одно-два слова или указать последовательность цифр без пробелов и запятых;

задания № 4.1 или 4.2, а также 9.1 и 9.2 идут на выбор, необходимо взять одно в каждом блоке и написать развернутый аргументированный ответ;

№ 5 и 10 предполагают сопоставление художественных произведений, где важно обозначить свою точку зрения и подкрепить ее примерами.

Часть 2

Эта часть содержит одно задание — сочинение. Участник ЕГЭ должен выбрать одну из предложенных тем и раскрыть ее на примере произведения отечественной литературы. Необходимо тщательно проработать структуру сочинения, логично изложить свои мысли и подкрепить их примерами.

Ответ должен быть оформлен в виде связного текста. Объем сочинения — не менее 200 слов. Если их меньше, то за эту часть экзаменаторы выставляют ноль баллов. В задании важно проявить умение анализировать художественное произведение, делать выводы и строить логичные рассуждения, опираясь на знание теории и текста.

Советы по написанию сочинения

Чтобы успешно справиться с этим заданием, важно не только глубоко понимать тему, но и правильно структурировать ответ. Вот несколько советов для грамотного написания сочинения.

Сначала тщательно прочитайте тему сочинения. Убедитесь, что поняли, что от вас требуется и анализ каких фрагментов и образов будет ключевым в ответе.

Выбирайте ту тему, по которой вам проще всего построить логичный и аргументированный ответ.

Составьте небольшой план сочинения. Разбейте его на несколько частей: введение, основная часть и заключение. В основной части выделите ключевые мысли, которые будете развивать.

Введение должно содержать обоснование выбора произведения и краткую формулировку точки зрения. Основная часть — логичная, с аргументами и примерами из художественного произведения. Заключение подводит итог всему сказанному.

Подкрепляйте свои рассуждения примерами из произведения. Это покажет, что вы понимаете текст и можете использовать его в своих аргументах.

Важно не отклоняться от основной идеи темы. Все рассуждения и примеры должны поддерживать определенную точку зрения и логично развиваться.

Пишите просто и ясно, избегайте сложных конструкций. Экзаменаторы ценят понятные ответы, где каждая мысль ясно выражена.

Не забывайте, что каждый абзац должен плавно переходить в следующий, создавая общую картину. Используйте переходные фразы, чтобы текст был связным.

В заключении еще раз подчеркните свою точку зрения и обобщите все сказанное. Завершающий абзац должен оставить у читателя четкое понимание вашей позиции.

Обратите внимание на орфографию и пунктуацию. Ошибки снизят баллы, поэтому тщательно перечитайте сочинение прежде, чем записать его в бланк.

Как оцениваются задания ЕГЭ по литературе

Критерии проверки охватывают все аспекты работы. Структура и четкий план оценивания указаны в контрольно-измерительных материалах (КИМ). Обобщенно это выглядит таким образом (2):

1. Задания № 1—3, 6—8 проверяют знание терминологии и содержания художественных произведений. Они требуют однозначных и кратких ответов в одно или два слова, цифр. В 2026 году в восьмом задании расширен перечень художественных приемов и средств. Каждое оценивается в 1 балл. Их максимальное количество — 6.

2. Задания № 4.1 или 4.2, 9.1 или 9.2 требуют более глубокой работы с текстом и развернутых ответов. Они должны включать объяснение фрагмента и его анализ, использование точных примеров для подкрепления своей позиции. Максимальный балл — 4.

3. Задание № 5 и 10 предполагают сопоставление. В пятом необходимо сравнить образы, ситуации или проблематику в двух произведениях. Одно из них указано в экзаменационном варианте в качестве фрагмента, а другое — упоминается в условии. В десятом задании следует сопоставить два стихотворения с учетом заданного направления анализа. В этом задании в 2026 году сняли хронологические рамки при выборе поэтического произведения, поэтому можно взять любое стихотворение для сравнения. Максимальное количество баллов — 8.

4. Сочинение оценивается по восьми критериям, которые охватывают как содержание работы, так и ее форму. Если первый (соответствие теме и ее раскрытие) оценен в ноль баллов, то дальше сочинение не проверяется. Максимальное количество баллов — 18.

Когда следует начинать подготовку к экзамену по литературе

Эксперт Ирина Фазиулина рекомендует приступать к подготовке к ЕГЭ уже в 10-м классе. Это позволит избежать спешки и работать в комфортном режиме. Полезно активно заниматься на уроках, посвященных разбору произведений, особенно если они входят в кодификатор ЕГЭ. Помимо этого, можно вести читательский дневник или создавать карты произведений, отмечая имена героев, детали портрета, речевые характеристики, значимые события.

Кроме самостоятельной подготовки, можно пойти на курсы. Лучше выбрать двухгодичные или курсы ОГЭ. Они помогут повторить тексты А. Пушкина , А. Грибоедова или Д. Фонвизина. Это пригодится в заданиях ЕГЭ на сопоставление, где требуется хорошо знать произведения VIII—XIX века.

Ирина Фазиулина подчеркивает, что эффективная система подготовки, основанная на повторении, важнее, чем количество оставшегося времени. Если правильно распределить время, знать о своих точках роста и работать над ними, то и за год есть большой шанс подготовиться на высокие баллы. Например, если начать подготовку в сентябре 11-го класса и читать по 23 страницы в день, то к маю будут прочитаны все ключевые произведения из кодификатора.

Как самостоятельно подготовиться к ЕГЭ по литературе с нуля

Самостоятельная подготовка требует дисциплины и системного подхода, поэтому важно начинать ее заранее. Рассказываем о ключевых аспектах, которые помогут в этом.

1. Правильно используйте кодификатор с произведениями

Ознакомьтесь с перечнем произведений, которые указаны в нем. Это поможет понять, какие авторы обязательны для изучения. Дополнительно там указаны термины и необходимые понятия.

2. Составьте план подготовки

Чтобы эффективно подготовиться к ЕГЭ, распределите темы и задания на весь период подготовки. Начните с изучения кодификатора, где указаны все обязательные произведения и типы экзаменационных заданий.

Включите в свой график чтение и анализ произведений, разбор ключевых тем, регулярную практику в написании сочинений и выполнение тестов. Постепенно увеличивайте нагрузку, уделяя больше времени повторению и решению заданий в условиях, приближенных к экзаменационным.

3. Читайте и анализируйте произведения

После прочтения каждого произведения выписывайте важные детали:

краткое содержание и ключевые эпизоды;

персонажей и их характеристику;

литературные приемы, которые использует автор.

Также полезно делать карточки с важными фактами и цитатами, чтобы легко вспомнить информацию перед экзаменом.

4. Работайте с заданиями по методическим материалам

Научитесь выделять ключевые моменты и делать краткий анализ текста. Тренируйтесь выполнять задания, где требуется определить, какой образ в произведении играет центральную роль. В стихотворениях находите символику, эпитеты, метафоры и различные средства выразительности.

Для заданий с развернутыми ответами выбирайте фрагмент из произведения и анализируйте его, объясняя, как он помогает раскрытию основных тем. В этом помогут старые задания с ЕГЭ, которые есть в открытом доступе.

5. Научитесь писать сочинение

Для начала разберите структуру сочинения и набросайте список типичных тем. Попробуйте на их основе составить аргументы, приводя примеры из изученных произведений.

Начинайте с коротких текстов, затем переходите к более объемным. Важно научиться аргументировать свою точку зрения с опорой на произведение и литературные приемы.

6. Анализируйте свои ошибки

После выполнения заданий обращайтесь к учителю или репетитору, чтобы проверить работу и разобрать возможные ошибки. Самостоятельно бывает сложно заметить неточности, поэтому важно получить обратную связь от преподавателя.

Если ошибка связана с незнанием произведения, перечитайте его или повторите основные темы. Если неправильно применили литературоведческий термин, разберитесь в его значении и потренируйтесь использовать его в анализе.

Регулярная работа над ошибками и систематическая подготовка помогут вам писать сочинения более уверенно и качественно.

Материалы и методы для подготовки к ЕГЭ по литературе

Необходимо использовать не только школьные учебники, но и дополнительные источники. Собрали подборку ресурсов и материалов для подготовки к ЕГЭ по литературе.

Онлайн-платформы с заданиями

Для эффективной подготовки можно использовать следующие ресурсы.

ФИПИ . Это основной источник официальных материалов для ЕГЭ. На сайте можно найти открытый банк заданий, который включает реальные вопросы, используемые на экзаменах прошлых лет. Здесь также представлены демоверсии, спецификации и кодификаторы по литературе, видеоразборы заданий.

. Это основной источник официальных материалов для ЕГЭ. На сайте можно найти открытый банк заданий, который включает реальные вопросы, используемые на экзаменах прошлых лет. Здесь также представлены демоверсии, спецификации и кодификаторы по литературе, видеоразборы заданий. «Решу ЕГЭ» . Платформа содержит огромную базу тестов, заданий и материалов. Можно целенаправленно тренироваться по конкретным темам и пройти экзамен в онлайн-режиме с автоматической проверкой кратких ответов. Ресурс позволяет посмотреть подробный результат после завершения теста.

. Платформа содержит огромную базу тестов, заданий и материалов. Можно целенаправленно тренироваться по конкретным темам и пройти экзамен в онлайн-режиме с автоматической проверкой кратких ответов. Ресурс позволяет посмотреть подробный результат после завершения теста. «Учи.ру» . На сайте представлены программы, которые помогают освоить материал, необходимый для успешной сдачи экзамена. Платформа предоставляет доступ к материалам, которые помогают в разборе литературных произведений.

. На сайте представлены программы, которые помогают освоить материал, необходимый для успешной сдачи экзамена. Платформа предоставляет доступ к материалам, которые помогают в разборе литературных произведений. «ИнтернетУрок». Здесь можно найти видеоуроки по всем предметам, включая литературу. Ресурс ориентирован на школьников и предлагает качественные материалы для самостоятельного изучения.

Кроме того, существует большое количество ресурсов с лекциями, которые помогут глубже разобраться в литературных произведениях, понять их исторический и культурный контекст, а также освоить технику анализа текста. К таким относятся образовательные платформы с видеокурсами, например, «Арзамас», где можно найти лекции ведущих литературоведов. На «ПостНауке» разбираются ключевые произведения и авторские стили.

На хостингах доступны видео от авторов каналов «Литература ЕГЭ» и «Репетитор по литературе». Там разъясняются сложные темы, литературные термины и приводятся примеры сочинений.

Онлайн-курсы

Существует множество онлайн-курсов, предлагающих разнообразные программы обучения. Вот некоторые из них.

«Вебиум» . Сайт предлагает курсы подготовки к ЕГЭ по литературе, включающие вебинары, домашние задания и пробные экзамены. Занятия проводятся в прямом эфире с опытными преподавателями, а записи сохраняются для повторного просмотра. Есть тарифы с личными наставниками в обучении.

. Сайт предлагает курсы подготовки к ЕГЭ по литературе, включающие вебинары, домашние задания и пробные экзамены. Занятия проводятся в прямом эфире с опытными преподавателями, а записи сохраняются для повторного просмотра. Есть тарифы с личными наставниками в обучении. «Умскул» . Программа включает теоретические и практические занятия, проверку домашних заданий и пробные экзамены. Занятия ведут опытные преподаватели.

. Программа включает теоретические и практические занятия, проверку домашних заданий и пробные экзамены. Занятия ведут опытные преподаватели. «Лектариум» . Платформа предлагает годовые курсы подготовки к ЕГЭ по литературе, сочетающие мини-уроки, онлайн-вебинары и индивидуальную практику. Доступны авторские рабочие тетради, конспекты и методические материалы. Сайт предоставляет профессиональных наставников и комьюнити для общения.

. Платформа предлагает годовые курсы подготовки к ЕГЭ по литературе, сочетающие мини-уроки, онлайн-вебинары и индивидуальную практику. Доступны авторские рабочие тетради, конспекты и методические материалы. Сайт предоставляет профессиональных наставников и комьюнити для общения. «Фоксфорд» . Курс состоит из 47 занятий, включающих необходимую теорию и обширную практику по написанию сочинений. Письменные работы проверяются экспертами ЕГЭ. Они оставляют подробные комментарии и рекомендации для улучшения работы.

. Курс состоит из 47 занятий, включающих необходимую теорию и обширную практику по написанию сочинений. Письменные работы проверяются экспертами ЕГЭ. Они оставляют подробные комментарии и рекомендации для улучшения работы. «Сотка». Образовательная платформа с авторскими лекциями, пробными вариантами заданий и другими полезными материалами. Уроки проходят в формате вебинаров с использованием современных технологий, а записи сохраняются в личном кабинете.

Занятия с репетитором

Это один из самых эффективных способов подготовки к ЕГЭ по литературе, особенно если нужно подтянуть сложные темы, разобраться в анализе произведений или научиться правильно писать сочинения.

Индивидуальные уроки позволяют получить персонализированную программу, которая учитывает уровень знаний ученика, его сильные и слабые стороны. Репетитор помогает систематизировать материал, объясняет литературные термины и приемы, учит анализировать тексты и аргументировать свою точку зрения.

Кроме того, под руководством преподавателя можно регулярно практиковаться в написании сочинений с разбором ошибок и улучшением структуры ответов. Заниматься с репетитором можно как очно, так и онлайн — многие платформы, такие как «Фоксфорд», «Учи.ру», Яндекс Репетитор, предлагают занятия в удобное время с опытными педагогами.

Книги и сборники с заданиями

Важно использовать специализированную литературу, которая поможет глубже понять структуру экзамена, тренироваться на реальных примерах и развить навыки анализа текстов. Вот несколько популярных и полезных изданий:

С. Зинина. «ЕГЭ. Литература. Типовые экзаменационные варианты»;

Т. Кучина, А. Леденев. «Готовимся к ЕГЭ без репетитора. Литература», издательство «Дрофа»;

Л. Скубачевская. «ЕГЭ литература. Неделя за неделей. Пошаговая подготовка»;

М. Ладыгин. «Литература ЕГЭ. Новый полный справочник школьника»;

Е. Михайлова. «ЕГЭ литература. Алгоритм написания сочинений»;

Т. Вознесенская, И. Сушилина, Т. Щепакова. «Русская литература XIX—XX веков. Конспективное изложение программных тем».

Просмотр видео

На большинстве видеохостингов можно найти ролики с подробными разборами тем ЕГЭ по литературе, а также анализами ключевых произведений. Например, разбор образов персонажей, анализ стихотворных размеров или особенности литературных направлений. Если вы чувствуете, что устали от работы с текстами или не до конца понимаете тему, отложите тестовые задания и уделите время просмотру видеолекций.

Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов

Ваша задача — не только продемонстрировать знания, но и правильно подойти к выполнению каждого задания. Вот несколько шагов, которые помогут вам избежать ошибок и эффективно использовать время экзамена.

Начните с анализа инструкций и заданий. Внимательно читайте каждое задание, прежде чем приступить к его выполнению.

Делите время на части, чтобы вам хватило на все задания. Например, выделите определенный тайминг для каждого блока. На задания с кратким ответом отведите 30—40 минут, а на сопоставление — около часа. На сочинение рекомендуется потратить не менее 80 минут, и не забудьте оставить хотя бы 20—30 минут на проверку.

время на части, чтобы вам хватило на все задания. Например, выделите определенный тайминг для каждого блока. На задания с кратким ответом отведите 30—40 минут, а на сопоставление — около часа. На сочинение рекомендуется потратить не менее 80 минут, и не забудьте оставить хотя бы 20—30 минут на проверку. Решайте задания последовательно. Начните с тех, которые знакомы и кажутся простыми и понятными.

Если не получается, отложите сложные задания на потом. Если какое-то из них вызывает затруднения, пропустите его и вернитесь, когда все остальные уже будут решены.

Давайте ответы на развернутые вопросы четко и последовательно. Сначала ответьте на вопрос, а затем подкрепите свою позицию примерами из текста. Следите за логикой изложения и структурой ответа.

Используйте литературные термины корректно. Для аналитических заданий важно их применять, но не перегружайте ответ сложными понятиями.

В заданиях, требующих анализа произведения, поддерживайте свою точку зрения примерами из текста. Убедитесь, что они точно соответствуют контексту.

Не забывайте проверять орфографию, пунктуацию и грамматику. Просмотрите сочинение и развернутые ответы на ошибки перед сдачей.

Планируйте сочинение заранее. Прежде чем его писать, составьте краткий план, чтобы структурировать свои мысли.

Сохраняйте спокойствие. Если чувствуете, что начинаете нервничать, сделайте короткую паузу и глубоко вдохните.

Рекомендации эксперта

— Чтобы хорошо написать сочинение, необходимо понять его структуру и закрепить ее. Чтобы быть убедительным, в первую очередь нужно сформулировать тезис, прямо отвечающий на вопрос задания или раскрывающий тему сочинения. Затем привести примеры из произведения, иллюстрирующие его (это могут быть как цитаты, так и пересказ эпизода). В конце нужно проанализировать приведенные примеры и показать, как они связаны с тезисом, — советует Ирина Фазиулина. — Эту структуру аргумента мы с учениками называем «гамбургером» и шутим: «Кормите экспертов гамбургерами, и все получится!». Не обязательно, чтобы все части аргумента шли именно в такой последовательности, но все они так или иначе должны присутствовать.