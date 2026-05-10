5 великих людей из многодетных семей

Есть мнение, что дети из многодетных семей априори обделены родительским вниманием, а их возможности самореализации существенно ограничены. Мол, лучше родить меньше детей, но дать им больше. Так ли это? Люди, о которых пойдет речь в статье, опровергают этот стереотип.

Многодетная мама

Лев Толстой

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии в дворянской семье.

Его отец, Николай Ильич Толстой, был счастлив в браке с Марией Николаевной (урожденной Волконской), с которой у них родилось пятеро детей. Возможно, детей в семье было бы больше, если бы не кончина Марии Николаевны вскоре после родов.

«Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я, меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать», – вспоминал впоследствии писатель.

«Матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно...».

Отец Льва Николаевича умер, когда Льву было девять лет. Сирот воспитывали родственницы – Татьяна Александровна Ергольская, которую Толстой назвал «самым важным лицом в смысле влияния на его жизнь», а затем – Пелагея Ильинична Юшкова, родная тетя по отцу. Им удалось не только дать будущему писателю превосходное воспитание и образование, но и наполнить его детские годы счастьем. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!

Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?»  писал их благодарный воспитанник.

Дмитрий Менделеев

Гениальный русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев родился в 1834 году в семье директора тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева.

Мама Дмитрия Менделеева, Мария Дмитриевна, родила 17 детей, трое из которых умерли сразу после рождения, еще пятеро – в младенчестве, а одна из дочерей – в 14-летнем возрасте от чахотки.

Дмитрий был самым младшим ребенком.

Когда Мите (так называли его в семье) был год, его отец потерял зрение и лишился должности, а с ней и квартиры. Все заботы о содержании семьи легли на плечи Марии Дмитриевны Менделеевой. Чтобы хоть как-то помочь сестре в этом нелегком деле, старший брат Марии Дмитриевны предложил ей управление небольшим стекольным заводом. Удивительно, но, не имея ни опыта, ни стартового капитала, Мария Дмитриевна за несколько лет подняла убыточное предприятие, построила школу для крестьянских детей и церковь.

На деньги, вырученные со своего дела, она смогла отправить супруга в Москву к известному офтальмологу, который практически полностью вернул Ивану Павловичу зрение. Однако того не взяли даже на должность учителя  он помогал семье скромной пенсией, а за два года до окончания Дмитрием гимназии скончался от чахотки. Мария Дмитриевна умерла, когда ее Митеньке было 16 лет и он – к ее радости  стал студентом Главного педагогического института в Петербурге.

Отношение к матери Дмитрий Иванович Менделеев выразил в посвящении, которое предваряло один из его трудов: «...Вы научили любить природу с ее правдою, науку с ее истиной... родину со всеми ее нераздельнейшими богатствами, дарами... больше всего труд со всеми его горестями и радостями... Вы заставили научиться труду и видеть в нем одном всему опору, Вы вывезли с этими внушениями и доверчиво отдали в науку, сознательно чувствуя, что это будет последнее Ваше дело. Вы, умирая, внушали любовь, труд и настойчивость. Приняв от Вас... так много, хоть малым, быть может последним, Вашу память почитаю».

Иван Павлов

Первый русский нобелевский лауреат, физиолог Иван Петрович Павлов родился в 1849 году в Рязани. Его отец, Петр Дмитриевич Павлов, выходец из крестьянской семьи, служил священником в одном из бедных приходов. В семье Петра Дмитриевича и его супруги Варвары Ивановны родилось десять детей, но, к сожалению, не все из них выжили.

Иван был первенцем в большой семье. Он рос здоровым и жизнерадостным, с малых лет помогал отцу и матери в трудах – и с младшими детьми, и в поле, и при постройке дома всегда был на подхвате. При этом и в духовном училище, и в семинарии он был одним из лучших учеников. На последнем курсе семинарии он прочел книгу профессора И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», и это стало ключевым моментом в самоопределении будущего физиолога – в 1870 году он поступил в Петербургский университет.

О родителях Иван Петрович всегда вспоминал с теплом и благодарностью. Так, свою автобиографию он заключил словами: «А подо всем  всегдашнее спасибо отцу с матерью, приучившим меня к простой, очень невзыскательной жизни и давшим возможность получить высшее образование».

Михаил Калашников

Михаил Калашниковисточник: Legion-media

Будущий конструктор, создатель самого популярного автомата в мире Михаил Тимофеевич Калашников родился в 1919 году в алтайском селе Курья в крестьянской семье.

Его мать, Александра Фроловна, родила 18 детей, из которых выжили только восемь.

Отец, Тимофей Александрович, был настоящим тружеником и все силы вкладывал в хозяйство. «Отец всегда был для нас примером. Он старался дать нам основное – воспитать в нас жизненную потребность в труде»,  вспоминал впоследствии Михаил Тимофеевич.

Нелегким ежедневным трудом Тимофей Александрович смог обеспечить семье достойное существование, но в 1930 году был «раскулачен» и выслан с женой и младшими детьми в Томскую область. Здесь, даже не успев обжиться на новом месте, семья Калашниковых осиротела: Тимофей Александрович тяжело заболел и умер. «Мы лишились отца, мама – мужа, а вся наша семья – защитника и кормильца. Несчастья валились на нас одно за другим: и голод, и холод, и детские болезни. <...> Один Бог знает, как жили, как выдержали все это...».

Будущий конструктор посещал школу, находящуюся в 15 км от дома, возвращаясь домой лишь раз в неделю.

Несмотря на крайне стесненные условия – а писать ученикам приходилось на обрывках газет и березовой коре – учителя (из таких же ссыльных переселенцев) всеми силами старались дать детям будущее. «Школа не только давала нам знания, она развивала в нас и творческие задатки и таланты. У меня, к примеру, их было два, каждый из которых находил поддержку моих педагогов: первый – поэзия, второй – техника»,  пишет Михаил Калашников в автобиографической книге.

Юрий Гагарин

Первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин родился в 1934 году в деревне Клушино Смоленской области.

Родители Юрия были простыми людьми, выходцами из крестьян, практически без образования.

Отец, Алексей Иванович Гагарин, трудился плотником, а мать, Анна Тимофеевна, работала на молочной ферме. Юрий был третьим ребенком в семье, всего же детей было четверо.

Детство будущего космонавта проходило так же, как у любого другого деревенского мальчишки – в играх, забавах, раннем труде и помощи родителям. Так было, пока не началась война. 1 сентября 1941 года Юрий пошел в школу, но уже в октябре деревню заняли немцы. Они выгнали семью из дома, оборудовав в нем свою мастерскую, и Гагариным пришлось ютиться в собственноручно выкопанной землянке. Множество потрясений было связано у Юрия Гагарина с оккупацией – известно, что вспоминать о войне он не любил.

В 1943 году Клушино освободила Красная армия, а в 1945 году семья Гагариных переехала из полуразрушенной деревни в Гжатск (позже переименованный в Гагарин). Жизнь стала налаживаться, и Юрий Гагарин встал на путь, который в конечном итоге привел его к славе первого покорителя космоса. Что помогло ему на этом пути? Наверное, то, что сам космонавт сформулировал в фразе: «Главная сила в человеке  это сила духа».

