Идеальная мачеха: как ею стать (и чего нельзя делать)

Ни в коем случае не разрешайте детям то, что запретила их родная мама. Иначе вы продемонстрируете, что не уважаете ни ее саму, ни ее методы воспитания детей. А это повлечет за собой печальные последствия для отношений в семье. Старайтесь четко следовать указаниям и делать все, что бывшая жена вашего супруга считает необходимым для благополучия своих детей. Таким образом вы наберете очки не только в глазах их отца, но и в глазах их родной матери. А это поможет вам установить с ней если не дружеские, то хотя бы просто нормальные отношения.