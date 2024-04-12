Идеальная мачеха: как ею стать (и чего нельзя делать)

Роль мачехи очень сложна: чтобы наладить хорошие отношения со всеми членами семьи, в которую она вошла, ей нужно буквально «пройти по лезвию ножа».
С одной стороны — дети мужа, которые подозревают, что новая жена папы хочет заменить им маму или что она собирается отнять у них папу. С другой стороны — муж, который рассчитывает, что новая жена подружится с его детьми. С третьей — бывшая жена, которая ревнует к ней и детей, и их отца. И наконец — родители мужа, недовольные появлением новой невестки. Не говоря уже об общей негативной ауре, традиционно окружающей слово «мачеха».
Однако со временем, если мачеха не будет переходить некоторые «красные линии», она сможет наладить отношения с новыми родственниками. Вот несколько советов.
1. Не стремитесь стать для «приемных» детей матерью
Роль мачехи состоит не в том, чтобы занять место родной матери детей, а в том, чтобы дополнять их взаимоотношения. Не стоит думать, что лучший способ выстроить отношения с детьми — доказать им, что вы лучше их родной мамы. В такой гонке не будет победителей. Мало того, у мачехи есть все шансы проиграть битву и в процессе окончательно растерять все шансы на выстраивание нормальных отношений с пасынком или падчерицей.
2. Не пытайтесь держать детей в ежовых рукавицах
Это не ваша роль. Если дети плохо себя ведут, мачехе нужно сфокусироваться не на исправлении их поведения, а на том, чтобы наладить с ними взаимопонимание.
Не стоит держать детей в ежовых рукавицах до того, как установите с ними доверительные отношения, основанные на взаимном уважении и симпатии.
В случае конфликта вы всегда окажетесь крайней. И это объяснимо: вы просто еще не заслужили права указывать детям на их неправильное поведение. Пусть этим занимается их отец.
3. Не ввязывайтесь в ссоры между детьми и их отцом
Что бы между ними ни происходило, каковы бы ни были причины конфликта, вам нужно полностью дистанцироваться от этой ситуации. Если вы поддержите одну из сторон, это кончится для вас плохо. Если присоединитесь к мужу — вызовете отторжение у детей. Если встанете на сторону детей — подорвете отцовский авторитет. Словом, держитесь от всего этого подальше.
4. Никогда не отзывайтесь плохо о родной матери детей
Во всяком случае в их присутствии. Какие бы негативные чувства вы ни испытывали по поводу этой женщины (неважно, заслуженно или незаслуженно), максимум, что вы можете себе позволить — поговорить об этом, оставшись с мужем наедине. Вы ни в коем случае не должны даже пытаться разрушить связь между детьми и их матерью. Вместо этого работайте над выстраиванием собственных доверительных отношений с пасынком или падчерицей.
5. Не ревнуйте к тому времени, которое муж проводит со своими детьми
Это одна из самых больших ошибок, которые может совершить мачеха. Ревнуя мужа к его детям, вы не только привносите напряжение в семейную атмосферу, но и вбиваете клин в отношения с супругом. Вам нужно принять тот факт, что дети всегда будут неотъемлемой частью жизни вашего мужа. И чем быстрее вы с этим смиритесь, тем меньше ревности будете испытывать.
6. С уважением относитесь к тем правилам, которые установила для детей их мама
Ни в коем случае не разрешайте детям то, что запретила их родная мама. Иначе вы продемонстрируете, что не уважаете ни ее саму, ни ее методы воспитания детей. А это повлечет за собой печальные последствия для отношений в семье. Старайтесь четко следовать указаниям и делать все, что бывшая жена вашего супруга считает необходимым для благополучия своих детей. Таким образом вы наберете очки не только в глазах их отца, но и в глазах их родной матери. А это поможет вам установить с ней если не дружеские, то хотя бы просто нормальные отношения.
По материалам сайта moms.com
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