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Чебуреки с сыром

Чебуреки с сыром

Сочные, хрустящие чебуреки с сыром внутри — это отличное блюдо в любое время года. Готовить их очень просто, особенно если использовать готовое тесто, что значительно сокращает время и упрощает процесс. Из одной упаковки теста и 330 г сулугуни выходит ровно 14 вкуснейших чебуреков. Совет: берите сразу две упаковки!

Домашние точно скажут вам спасибо:)

  • Общ.\актив. время готовки:30 минут\30 минут
  • Количество порций:4 порции
  • Сложность:Справится новичок

Пищевая ценность

  • на 100 г
  • Калории
    293ккал
  • Белки
    11.9г
  • Жиры
    15.8г
  • Углеводы
    28.2г
Привет! Я Дарья Черненко - создатель этого сайта, автор кулинарных блогов в соцсетях, каналов на Ютубе и в Телеграм, а также автор книг, тренингов, мастер-классов и создатель Кулинарной школы хорошей хозяйки.
Тут все рецепты проверены, им можно доверять. У вас точно получится все приготовить красиво и вкусно. Приятного аппетита!

Как приготовить чебуреки с сыром

Ингредиенты:
На кол-во порций−+
  • Тесто пельменное – 1 упаковка для чебуреков
  • Сыр сулугуни – 330 г
  • Масло растительное – 60 мл для жарки
  • Майонез – 1 ст.л. по желанию
  • Вода – ч.л. для смазки краев

Приготовление: Шаг 1

  • одготовить необходимые ингредиенты для приготовления чебуреков с сыром.

    Сыр для начинки можно выбрать любой. Твердый или рассольный мягкий, можно смешать несколько видов сыра. Я готовила с сыром сулугуни. С ним начинка получается сочной, тягучей, ароматной. Сулугуни можно заменить адыгейским сыром, он схож по вкусу.

    Существует масса рецептов приготовления теста для чебуреков. Но мы облегчим себе задачу и будем использовать готовое тесто. Также можете приготовить тесто по этому рецепту 👇🏻

  • Шаг 2

    Сыр сулугуни натереть на крупной терке.

  • Шаг 3

    В миску всыпать натертый сыр. Добавить ложку майонеза по желанию. Перемешать.

    В начинку также можно добавить любимую зелень: лук, петрушку, укроп, кинзу.

  • Шаг 4

    Заготовку смазать водой по кругу.

  • Шаг 5

    Положить на одну часть заготовки сырную начинку, примерно столовую ложку с горкой.

  • Шаг 6

    Закрыть второй половинкой и прижать края.

     

  • Шаг 7

    Для лучшего запечатывания краев, чтобы начинка не вытекала, прижать края вилкой с обеих сторон.

  • Шаг 8

    Проделать это с остальными заготовками. 

  • Шаг 9

    Прикрыть полотенцем заготовки, чтобы они не подсыхали.

  • Шаг 10

    В сковороде хорошо разогреть масло. Аккуратно выложить чебуреки с сыром на разогретую поверхность. Обычно в сковороду диаметром 26 см входит по три чебурека, чтобы они свободно жарились в масле.

    Жарить до появления золотистой корочки. В процессе жарки чебуреки начнут надуваться и покрываться пупырышками.

  • Шаг 11

    Перевернуть. Жарить обратную сторону до готовности.

    Жарятся чебуреки очень быстро, буквально пару минут с каждой стороны, так как сыр сулугуни моментально нагревается и плавится.

    Пожарить остальные чебуреки с обеих сторон.

  • Шаг 12

    Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

     

  • Шаг 13

    Подавать чебуреки с сыром лучше сразу, пока сыр расплавленный. Можно дополнить свежими овощами, соусом и зеленью. Это очень вкусно, сочно и ароматно!

    Их можно взять с собой в дорогу, на природу, в качестве дополнения к первым блюдам вместо хлеба.

    Готовьте с удовольствием!

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