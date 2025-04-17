Сочные, хрустящие чебуреки с сыром внутри — это отличное блюдо в любое время года. Готовить их очень просто, особенно если использовать готовое тесто, что значительно сокращает время и упрощает процесс. Из одной упаковки теста и 330 г сулугуни выходит ровно 14 вкуснейших чебуреков. Совет: берите сразу две упаковки!
- Общ.\актив. время готовки:30 минут\30 минут
- Количество порций:4 порции
- Сложность:Справится новичок
Пищевая ценность
- на 100 г
- Калории293ккал
- Белки11.9г
- Жиры15.8г
- Углеводы28.2г
Тут все рецепты проверены, им можно доверять. У вас точно получится все приготовить красиво и вкусно. Приятного аппетита!
Как приготовить чебуреки с сыром
Ингредиенты:
- Тесто пельменное – 1 упаковка для чебуреков
- Сыр сулугуни – 330 г
- Масло растительное – 60 мл для жарки
- Майонез – 1 ст.л. по желанию
- Вода – ч.л. для смазки краев
Приготовление: Шаг 1
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одготовить необходимые ингредиенты для приготовления чебуреков с сыром.
Сыр для начинки можно выбрать любой. Твердый или рассольный мягкий, можно смешать несколько видов сыра. Я готовила с сыром сулугуни. С ним начинка получается сочной, тягучей, ароматной. Сулугуни можно заменить адыгейским сыром, он схож по вкусу.
Существует масса рецептов приготовления теста для чебуреков. Но мы облегчим себе задачу и будем использовать готовое тесто. Также можете приготовить тесто по этому рецепту 👇🏻
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Шаг 2
Сыр сулугуни натереть на крупной терке.
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Шаг 3
В миску всыпать натертый сыр. Добавить ложку майонеза по желанию. Перемешать.
В начинку также можно добавить любимую зелень: лук, петрушку, укроп, кинзу.
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Шаг 4
Заготовку смазать водой по кругу.
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Шаг 5
Положить на одну часть заготовки сырную начинку, примерно столовую ложку с горкой.
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Шаг 6
Закрыть второй половинкой и прижать края.
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Шаг 7
Для лучшего запечатывания краев, чтобы начинка не вытекала, прижать края вилкой с обеих сторон.
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Шаг 8
Проделать это с остальными заготовками.
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Шаг 9
Прикрыть полотенцем заготовки, чтобы они не подсыхали.
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Шаг 10
В сковороде хорошо разогреть масло. Аккуратно выложить чебуреки с сыром на разогретую поверхность. Обычно в сковороду диаметром 26 см входит по три чебурека, чтобы они свободно жарились в масле.
Жарить до появления золотистой корочки. В процессе жарки чебуреки начнут надуваться и покрываться пупырышками.
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Шаг 11
Перевернуть. Жарить обратную сторону до готовности.
Жарятся чебуреки очень быстро, буквально пару минут с каждой стороны, так как сыр сулугуни моментально нагревается и плавится.
Пожарить остальные чебуреки с обеих сторон.
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Шаг 12
Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
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Шаг 13
Подавать чебуреки с сыром лучше сразу, пока сыр расплавленный. Можно дополнить свежими овощами, соусом и зеленью. Это очень вкусно, сочно и ароматно!
Их можно взять с собой в дорогу, на природу, в качестве дополнения к первым блюдам вместо хлеба.
Готовьте с удовольствием!
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