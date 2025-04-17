Чебуреки с сыром

одготовить необходимые ингредиенты для приготовления чебуреков с сыром.

Сыр для начинки можно выбрать любой. Твердый или рассольный мягкий, можно смешать несколько видов сыра. Я готовила с сыром сулугуни. С ним начинка получается сочной, тягучей, ароматной. Сулугуни можно заменить адыгейским сыром, он схож по вкусу.

Существует масса рецептов приготовления теста для чебуреков. Но мы облегчим себе задачу и будем использовать готовое тесто. Также можете приготовить тесто по этому рецепту 👇🏻