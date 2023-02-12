Период сенсорного развития малыша - выбираем правильные игрушки

С самого рождения ребенок готов познавать окружающий мир. Помогают ему в этом органы чувств: слух, обоняние, осязание, зрение, вкус.

Педагогика не стоит на месте, поэтому не так давно на полках магазинов появились модные «сенсорные» игрушки, позволяющие ребенку развиваться именно с опорой на органы чувств.

Со стороны может показаться, что это уникальная новинка, но сенсорные игрушки использовали еще наши бабули и дедули.

К этой категории можно отнести любые предметы, которые стимулируют органы чувств малыша.

Чем полезны?

Эти «развивашки» отлично «подстегивают» мелкую моторику, позитивно воздействуют на мыслительные процессы, укрепляют нервную систему крохи.

Разглядывая, трогая и засовывая в рот подобный предмет, ребенок задействует нервные окончания, которые передают импульсы в мозг и там считываются.

Так кроха активно познает мир вокруг собственной скромной персоны, формирует умение «сотрудничать» с действительностью, пополняет свой «багаж» новыми действиями.

Какими они бывают?

1. Для зрения

В них очень разнообразны форма, размер и цвет. Карапуз с энтузиазмом рассматривает такие игрушечки, учится находить в них различия, подвергает их анализу, сравнивает.

2. Для слуха

Все «голосистые» игрушечки, в огромном разнообразии представленные в любом «Детском мире», входят в эту категорию.

Отлично справляются с поставленной задачей разнообразные трущиеся, шуршащие и звенящие предметы, а также игрушечные музыкальные инструменты.

3. Для моторики

Подвижные элементы, разнообразные фактуры и откручивающиеся части игрушки – прекрасный способ развить координацию движения карапуза.

Так что смело покупайте конструкторы, шнуровки и сортеры.

4. Для осязания

Их можно пощупать и сложить впечатление о фактуре предмета. Кроме того, для малыша подобные игрушечки – настоящий источник новых ощущений и знаний.

В магазинах можно отыскать дорогие сенсорные забавы, которые задействуют все органы чувств малыша.

Например, игрушечный крокодильчик, который является одновременно и конструктором.

Разбирая его, можно изучить новые текстуры.

В некоторых его частях малыш с удивлением обнаружит погремушку, наполненную разноцветными шариками .

. Хвостик потешного крокодильчика издает смешные звуки, а при нажимании на голову игрушечного Кроко, раздается писк.

Зверушки-пазлы, яркие и приятные на ощупь, могут скрепляться и разделяться как душе угодно, стимулируют фантазию крохи, координацию движений. Кроме того они смешно щелкают при соединении.

Также с поставленной задачей отлично справятся бизиборды. Они очень разнообразны и обязательно завлекут маленького непоседу. Небольшая подборка для Вас:

При выборе обращайте внимание на следующие особенности:

Безопасность;

Возраст своего карапуза;

Функциональность.

Если нет возможности купить дорогие новинки, можно сделать развивающие игры самостоятельно.

Например, развивающий коврик, слингобусы или сенсорная коробочка, сделанные своими руками, справляются с подобной задачей ничуть не хуже дорогих покупных аналогов.