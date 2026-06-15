Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления сырников с ягодами в духовке.
Разомните творог вилкой или пробейте блендером.
Добавьте в творог яичный желток.
Добавьте к творогу соль и сахар (или сахарную пудру).
Всыпьте манную крупу, смешайте, дайте настояться 15-20 минут, чтобы манка набухла.
Крупные ягоды нарежьте на кусочки, добавьте к ягодам крахмал, встряхните, чтобы ягоды покрылись крахмалом.
Аккуратно вмешайте ягоды в творожную массу, сильно не мните, чтобы сохранить целостность ягод.
Смажьте форму для запекания кусочком сливочного масла.
Сформуйте сырники с использованием небольшого количества муки.
Уложите сырники в форму для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выпекайте сырники с ягодами в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Подавайте сырники со сметаной, со свежими ягодами, со сгущенным молоком - так, как вам больше нравится.
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