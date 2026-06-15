Соберите ингредиенты для приготовления сырников с ягодами в духовке.

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Разомните творог вилкой или пробейте блендером.

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Добавьте в творог яичный желток.

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Добавьте к творогу соль и сахар (или сахарную пудру).

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Всыпьте манную крупу, смешайте, дайте настояться 15-20 минут, чтобы манка набухла.

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Крупные ягоды нарежьте на кусочки, добавьте к ягодам крахмал, встряхните, чтобы ягоды покрылись крахмалом.

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Аккуратно вмешайте ягоды в творожную массу, сильно не мните, чтобы сохранить целостность ягод.

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Смажьте форму для запекания кусочком сливочного масла.

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Сформуйте сырники с использованием небольшого количества муки.

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Уложите сырники в форму для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов.

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Выпекайте сырники с ягодами в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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Подавайте сырники со сметаной, со свежими ягодами, со сгущенным молоком - так, как вам больше нравится.

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