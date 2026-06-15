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Сырники с ягодами в духовке

Настоящие летние сырники - это сырники с ягодами. Ягоды, добавленные в сырники, делают их намного вкуснее и привлекательнее. Использовать можно как свежие, так и замороженные ягоды.

Ингредиенты

Творог - 250 г

Яичный желток - 1 шт.

Соль - 2 г

Сахарная пудра (или сахар) - 30 г

Манная крупа - 20 г

Ягоды свежие - 100 г (клубника, голубика)

Масло сливочное - 20 г

Крахмал - 1 ч.

л.

Мука пшеничная - 50 г (для формовки)

6-7 штук
  • 207 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 10.47
  • Ж: 9.25
  • У: 20.22

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления сырников с ягодами в духовке.

 

Фото 1

 

 

Разомните творог вилкой или пробейте блендером.

 

Фото 2

 

 

Добавьте в творог яичный желток.

 

Фото 3

 

 

Добавьте к творогу соль и сахар (или сахарную пудру).

 

Фото 4

 

 

Всыпьте манную крупу, смешайте, дайте настояться 15-20 минут, чтобы манка набухла.

 

Фото 5

 

 

Крупные ягоды нарежьте на кусочки, добавьте к ягодам крахмал, встряхните, чтобы ягоды покрылись крахмалом.

 

Фото 6

 

 

Аккуратно вмешайте ягоды в творожную массу, сильно не мните, чтобы сохранить целостность ягод.

 

Фото 7

 

 

Смажьте форму для запекания кусочком сливочного масла.

 

Фото 8

 

 

Сформуйте сырники с использованием небольшого количества муки.

 

Фото 9

 

 

Уложите сырники в форму для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов.

 

Фото 10

 

 

Выпекайте сырники с ягодами в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.

 

Фото 11

 

 

Подавайте сырники со сметаной, со свежими ягодами, со сгущенным молоком - так, как вам больше нравится.

 

Фото 12

 

 

 

Фото 13

 

 

Сырники с ягодами в духовке, рецепт с фото
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